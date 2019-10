Programmi TV da non perdere stasera, giovedì 3 ottobre

Programmi TV in onda stasera

Kitchen Duel, ore 19:40 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Su Sky Uno continua il nuovo programma “Alessandro Borghese Kitchen Duel”, il nuovo cooking show di Sky che vedrà, in ogni puntata, una coppia di rivali in cucina sfidarsi ai fornelli, per decretare chi è il migliore. Alessandro Borghese Kitchen Duel è in onda dal lunedì al giovedì alle 19.40 su Sky Uno.

X Factor 2019: Bootcamp, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Continua la nuova edizione di X Factor 2019 con i Bootcamp. I giudici Mara Maionchi, Malika Ayane, Samuel e Sfera Ebbasta dovranno scegliere i 20 migliori talenti che prenderanno poi parte agli Home Visit.

Camorriste, ore 21:00 Crime investigation

Su Crime investigation scopriamo la storia di alcune potenti donne della Camorra. Stasera è il turno di Anna Carrino, moglie di uno dei boss dei Casalesi.

Musei Vaticani 3D - Tra cielo e terra, ore 21:15 Sky Arte HD

Per la prima volta al mondo le telecamere 3D entrano nei Musei Vaticani segnando un primato produttivo per Sky. Un viaggio emozionante firmato Sky 3D e Sky Arte HD, che vi farà accarezzare le opere e immergervi negli affreschi con la guida del Prof. Paolucci, direttore dei Musei Vaticani.

Affari di famiglia, ore 21:00 Blaze

A partire dalle 21:00, su Blaze “Affari di famiglia”, il programma ambientato in un negozio dei pegni di Las Vegas. In ogni puntata, seguiamo le imprevedibili vicende della famiglia Harrison, proprietaria di un grande banco dei pegni.

Grassi contro magri, ore 21.00 lei

Reality show televisivo di produzione britannica che mette a confronto i regimi alimentari di due persone, una in sovrappeso e una sottopeso. Nella clinica del dr. Christian grassi e magri si scambiano le diete.

Come è fatto, ore 21:00 Discovery Channel

Su Discovery Channel, alle 21:00, “Come è fatto”, il programma che offre un punto di vista privilegiato su come sono creati gli oggetti che ci circondano. Ogni giorno usiamo migliaia di oggetti comuni, dando per scontato il lavoro dietro la loro produzione e ignorando che molti dei prodotti a nostra disposizione sono più complessi di quanto appaiano.

Seconda Guerra: nuove rivelazioni, ore 20:55 National Geographic

Un'analisi approfondita su alcune battaglie della II Guerra Mondiale. In Germania, la squadra svela ulteriori dettagli sulla più sanguinosa battaglia combattuta dall'esercito statunitense.

Come funziona l’Universo, ore 21:05 Discovery Science

Alcune delle menti più brillanti del pianeta esplorano i limiti della conoscenza umana, tentando di spiegare quale scienza si celi dietro le leggi dell'Universo.

UFO Investigation, ore 21:00 History

Uno strano avvistamento negli Stati Uniti porta la squadra a pensare che ci sia un pericoloso collegamento tra gli UFO e la più potente arma di sempre: la bomba atomica.

Animali fuori di testa, ore 21:10 Nat Geo Wild

I misteri più angoscianti e gli eventi più strani del mondo della natura, raccontati attraverso immagini uniche. Una migrazione degli gnu finisce in tragedia.

Serie TV in onda stasera

Romanzo criminale, ore 21:15 Sky Atlantic

Sky Atlantic ripropone la prima stagione di “Romanzo criminale”, la serie tv prodotta da Sky Cinema e diretta da Stefano Sollima. Due piccoli criminali, il Libano e il Freddo, si alleano per rapire un ricco barone. Con i soldi del riscatto i capi delle due gang progettano il sodalizio che conquisterà Roma: nasce la Banda.

Snowfall, ore 21:00 Fox

Alle 21:00 su Fox rivediamo la terza stagione di “Snowfall”, la serie che segue le vicende di alcuni personaggi che si incrociano nell’estate del 1983 a Los Angeles, quando ci fu un’epidemia di crack che soppiantò il consumo di cannabis e cocaina.

Pitch, ore 21:50 Fox

Sempre su Fox, alle 21:50, rivediamo “Pitch”, la serie che racconta la vita di Ginny Baker, giovane giocatrice di baseball con un grande talento di lanciatrice, che viene ingaggiata in una squadra della Major League.

Rizzoli & Isles, ore 21:00 Fox life

Alle 21:00 su Fox life, altri due episodi di “Rizzoli & Isles”, la serie con protagoniste Jane Rizzoli, detective della polizia di Boston e Maura Isles, brillante medico legale del Commonwealth del Massachusetts.

Candice Renoir, ore 21:05 Fox crime

Su Fox crime, a partire dalle ore 21:05, rivediamo gli episodi della settima stagione di “Candice Renoir”. La serie con protagonista una madre di quattro figli che si trova a riprendere il lavoro di poliziotta dopo un’interruzione di dieci anni.

Animal kingdom, ore 21:15 Premium crime

Alle 21:15 su Premium crime vediamo la quarta stagione di “Animal kingdom”, la serie che segue la vita di un ragazzo diciassettenne, che, dopo dopo la morte di sua madre, si trasferisce dai Cody, una famiglia criminale sotto il controllo della matriarca Smurf.

Pretty little liars: The perfectionists, ore 21:15 Premium Stories

Su Premium Stories va in onda lo spin-off di “Pretty little liars”, “The Perfectionists”. La serie è basata sull'omonimo romanzo scritto da Sara Shepard. Protagonista è ancora una volta Alison DiLaurentis, bellissima ragazza bionda dal carattere manipolativo, egoista, crudele e arrogante.

Mr. robot, ore 21:15 Premium Action

Su Premium Action rivediamo la serie di genere drammatico-thriller con protagonista Elliot Alderson, un giovane ingegnere informatico di New York sociofobico e schizofrenico.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

Mr Magoo, ore 20:55 DeA kids

Quincy Magoo è un ricco pensionato, basso, calvo e molto miope. Talmente miope che non si rende mai conto dei pericoli che corre e dai quali scampa ogni volta incolume grazie a eventi fortuiti. Ha un nipote di nome Waldo e un cane di nome Ciccio.

44 gatti, ore 20:50 Nick jr

Su Nick jr vediamo “44 gatti”, la serie animata italiana ideata da Iginio Straffi e tratta dall'omonima canzone del 1968 che ne fa da sigla. La serie racconta le avventure di quattro gattini musicisti che suonano in una band musicale, i Buffycats.

Alvinn!!! and the Chipmunks, ore 21:05 Nickelodeon

Alle 21:05 su Nick jr, la serie animata ispirata ai personaggi di “Alvin and the Chipmunks”, realizzata in computer grafica e in alta definizione. I protagonisti sono i Chipmunks: Alvin Seville e i suoi fratelli Simon e Theodore; e le Chippettes: Brittany, Jeanette ed Eleanor Miller.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

Lo show, creato nei Cartoon Network Studios di Londra, narra le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa e bizzarra famiglia, tutt'altro che convenzionale.

Stai fresco Scooby-Doo!, ore 21:00 Boomerang

La tanto sospirata vacanza a Parigi della Scooby-gang cambia drasticamente rotta quando Scooby-Doo e Shaggy vengono accidentalmente reclutati in una spedizione dall'altra parte del mondo.

Fancy Nancy Clancy, ore 20:55 Disney Junior

Alle 20:55 su Disney Junior le avventure di Nancy, la bambina stravagante e divertente protagonista della nuova serie animata “Fancy Nancy Clancy”. Nancy ha 6 anni e punta tutto sulla sua creatività e sulla fantasia, nel look e nella vita di tutti i giorni.

