La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film drammatico da vedere stasera in TV

Southpaw – L’ultima sfida, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Film USA del 2015 per la regia di Antoine Fuqua, con Jake Gyllenhaal, Rachel McAdams, Naomie Harris, Forest Whitaker, Oona Laurence, 50 cent e Miguel Gòmez. Il pugile Billy “The Great” Hope è il campione in carica dei pesi medi. Noto per la particolare posizione che adotta durante i combattimenti, Billy è mosso da sentimenti di inadeguatezza e da un disperato bisogno di amore, soldi e fama. Con una bella famiglia, soldi e fama, è al massimo della forma quando un tragico incidente uccide la moglie e rovina per sempre i suoi sogni, costringendolo a una vita di abuso di alcol e farmaci. La spirale si interrompe quando conosce Tick, ex pugile che decide di allenarlo per riportarlo in vetta.

Qualcosa di buono, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Film drammatico americano del 2014 per la regia di George C. Wolfe, con Hilary Swank, Emmy Rossum, Stephanie Beatriz, Josh Duhamel e Ali Larter. Kate è una trentenne affermata la cui vita perfetta viene stravolta da una devastante malattia, la SLA. Kate e il marito Evan, nella ricerca di un assistente a tempo pieno per Kate, si imbattono in Bec, studentessa che ha risposto impulsivamente all’annuncio pur non avendo alcuna esperienza. Bec è una ragazza confusionaria incapace di gestire relazioni stabili, ma nonostante tutto Kate la sceglie come “angelo custode”.

Nemiche amiche, ore 21 su Sky Cinema Drama

Un film del 1998 diretto da Chris Columbus con Julia Roberts, Ed Harris, Susan Sarandon, Jena Malone, Liam Aiken, Mary Louise Wilson. Il rapporto tra una madre naturale e una matrigna è complicato; tutto cambierà quando Jackie scoprirà di essere malata di tumore: le due donne diventeranno amiche e alleate, pronte a collaborare per amore di chi sta loro accanto. Un esperto di plot vincenti, gioca tutto sulla bravura delle due interpreti, Susan Sarandon e Julia Roberts, che sanno egregiamente come cavarsela.

Il viaggio, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Film drammatico del 2016 per la regia di Nick Hamm, con Timothy Spall, Colm Meaney, Freddie Highmore e Toby Stephens. 45 anni di violenze e 3500 morti sono il bagaglio che si portano appresso i due nemici del film Ian e Martin, i quali si vedono costretti a fare un viaggio insieme che cambierà le sorti dell’Irlanda e del Regno Unito. Un film da non perdere.

Film commedia da vedere stasera in TV

Io, Dio e Bin Laden, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Surreale commedia diretta da Larry Charles, regista di “Borat”, e interpretata da Nicolas Cage e Russell Brand. La storia vera di Gary Faulkner, un ex carcerato rimasto disoccupato che un giorno ha una visione in cui Dio gli assegna una missione a dir poco particolare: dare la caccia a Osama Bin Laden. Così, l’uomo parte alla volta del Pakistan, armato nientemeno che di una spada da samurai, con l’obiettivo di regolare i conti con il terrorista. Spassoso, a tratti folle, alle volte anche commovente per la dedizione allo scopo del suo protagonista. “Io, Dio e Bin Laden” rappresenta uno di quei casi in cui la realtà supera la fiction in quanto a fantasia. Da non perdere.

Quo Vado?, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Divertentissima commedia Italiana, diretta da Gennaro Nunziante, con Checco Zalone, Lino Banfi, Sonia Bergamasco e Maurizio Micheli. Checco è un ragazzo fortunato. Nella vita ha realizzato tutti i suoi sogni. Tutti lo invidiano. Vive con i suoi genitori e quindi non è costretto a sobbarcarsi una costosa indipendenza, è fidanzato, ma riesce a tenersi lontano dalle responsabilità del matrimonio e dei figli, e, soprattutto, ha un posto fisso: un impiego sicuro nell'ufficio provinciale caccia e pesca. Tutto va a gonfie vele fino a quando, un giorno, il Governo vara la riforma della pubblica amministrazione che decreta il taglio delle province. Checco è messo di fronte a una scelta difficile: lasciare il posto fisso o venire trasferito lontano da casa.

Ubriaco d’amore, ore 21 su Sky Cinema Romance

Adam Sandler in un ruolo per lui insolito in un film di Paul Thomas Anderson, registra di Magnolia e Il petroliere. Qui Adam interpreta Barry, unico figlio maschio in mezzo a sette sorelle, depresso e portato agli scatti d'ira. E non solo: colleziona miglia aeree, acquistando enormi quantità di budino. Sulla sua strada si para una donna di nome Lena, interpretata da Emily Watson.

Finché giudice non ci separi, ore 21 su Sky Cinema Comedy

Regia di Toni Fornari, Andrea Maia. Un film con Francesca Inaudi, Simone Montedoro, Augusto Fornari, Luca Angeletti, Fornari Toni. Mauro, Paolo, Roberto e Massimo sono quattro amici, tutti separati. Massimo è quello che se la passa peggio, poiché il giudice gli ha tolto la casa e la figlia. I tre amici gli stanno vicino per rincuorarlo. Un film che è la trasposizione cinematografica dell’omonima commedia teatrale. Divertente e non pretenziosa, si lascia guardare con piacere.

Le sorelle perfette, ore 21 su Premium Cinema Comedy

Due sorelle non si vedono ormai da tempo, ma quando si ritrovano per svuotare la loro camera nella vecchia casa dei genitori, ormai in vendita, decidono di provare a rivivere i bei vecchi tempi. Per farlo, si mettono in testa di organizzare una festa epica con i loro amici. Per quanto da noi non siano apprezzate come in patria, Tina Fey e Amy Poehler riescono sempre a far ridere senza mai scadere nel cattivo gusto.

Il figlio più piccolo, ore 21:05 su Premium Cinema Emotion

Commedia italiana del 2010 di Pupi Avati con Christian De Sica, Laura Morante, Luca Zingretti, Nicola Nocella. Luciano Baietti è un immobiliarista romano e un approfittatore che intrattiene una relazione con Fiamma, donna che è il suo esatto opposto. I due decidono di sposarsi dopo la nascita dei bambini ma, subito dopo il matrimonio, Luciano la lascia senza essere riuscito a ottenere gli appartamenti che voleva. Passano gli anni e i bambini diventano adulti – e sarà con loro che il padre tenterà un nuovo raggiro.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Invisible Sue, ore 21 su Sky Cinema Family

Film tedesco del 2019 per la regia di Markus Dietrich, con Ruby M. Lichtenberg, Anna Shirin Habedank e Lui Eckhardt. La dodicenne Sue è solitaria e introversa, ma i fumetti e i supereroi. Nei suoi sogni più sfrenati immagina di possedere poteri straordinari che divengono realtà dopo un incidente nel laboratorio della madre. Sue ottiene la capacità di diventare invisibile, e quando sua madre viene rapita dovrà mettere alla prova il proprio dono.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Battleship, ore 21 su Sky Cinema Action

Un film di Peter Berg con Taylor Kitsch, Alexander Skarsgård, Tadanobu Asano e Rihanna. Gli scienziati americani individuano il pianeta "G", con caratteristiche simili alla Terra e potenziale presenza di vita al suo interno, e inviano un segnale di contatto. Presto servita, arriva la risposta aliena: pericolosissima, dalle profondità siderali si tuffa in quelle oceaniche. Il marine Alex Hopper si ritrova a capitanare l'unica nave superstite nei dintorni e a dover prevenire un'invasione globale della Terra. Un kolossal dalle atmosfere catastrofiche, che intrattiene senza prendersi sul serio. Il divertimento non manca.

Sfida tra i ghiacci, ore 21:05 su Premium Cinema Energy

Un film di Steven Seagal. Con Michael Caine, Steven Seagal, Joan Chen, John C. McGinley, Billy Bob Thornton. Forrset Taft è un esperto nel domare incendi e, mentre si occupa delle fiamme divampate in un pozzo petrolifero in Alaska, scopre che un nuovo impianto verrà costruito con materiale difettoso pur di rispettare i tempi e non restituire il territorio agli eschimesi. Riuscirà a far fallire il progetto in modo spettacolare. Un film ecologista diretto da Steven Seagal che piacerà soprattutto agli appassionati dei film d’azione interpretati dallo stesso attore.

Film horror da vedere stasera in TV

Mom and Dad – Istinto omicida, ore 21 su Sky Cinema Suspense

Regia di Brian Taylor con Nicolas Cage, Selma Blair, Theresa Cook, Joseph D. Reitman, Anne Winters, Olivia Crocicchia, Zackary Arthur, Brionne Davis. Un’adolescente e il suo fratellino più piccolo devono sopravvivere a 24 ore di terrore durante le quali un'isteria di massa, dalle sconosciute origini, porta i genitori ad assumere comportamenti violenti contro i propri figli. Nonostante alcune tematiche interessanti di fondo, il film è la parodia di se stesso. Da vedere per una serata senza troppe aspettative.

Film thriller da vedere stasera in TV

Sully, ore 21:10 su Premium Cinema +24 HD

Film biografico del 2016, diretto da Clint Eastwood, con Tom Hanks, Sam Huntington, Laura Linney, Aaron Eckhart e Holt McCallany. La pellicola è una coinvolgente ricostruzione della storica impresa del pilota che compì un eroico ammaraggio sull'Hudson. Un film che vi lascerà senza fiato, con un cast da Oscar e una regia magistrale.

Manson - Il fascino del male, ore 21:05 Crime Investigation

Regia di Leslie Libman, con Mackenzie Mauzy, Eden Brolin, Grace Victoria Cox. Estate del 1969: Linda Kasabian si lascia pericolosamente trasportare dal fascino ipnotico di Charles Manson e della sua “famiglia”. Il film racconta gli omicidi compiuti dalla “famiglia di Manson”, la comunità di hippie, sbandati e criminali fondata da Charles e formata da uomini e donne completamente soggiogati dal suo fascino oscuro.

Sherlock Holmes, ore 21:10 su Premium Cinema

Un film del 2009, diretto da Guy Ritchie e interpretato da Robert Downey Jr. nel ruolo dell'investigatore Sherlock Holmes e da Jude Law nei panni del dottor Watson. La sceneggiatura è ispirata ai romanzi dell'autore scozzese Sir Arthur Conan Doyle e tratta dal fumetto scritto appositamente da Lionel Wigram. I due protagonisti di questa avvincente pellicola si ritrovano coinvolti in un nuovo mistero, poiché chiamati ad affrontare uno strano criminale, appassionato di magia nera e che riappare dalla tomba.

