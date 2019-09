Programmi TV da non perdere stasera, mercoledì 18 settembre

Programmi TV in onda stasera

Kitchen Duel, ore 19:40 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Su Sky Uno continua il nuovo programma “Alessandro Borghese Kitchen Duel”, il nuovo cooking show di Sky che vedrà, in ogni puntata, una coppia di rivali in cucina sfidarsi ai fornelli, per decretare chi è il migliore. Alessandro Borghese Kitchen Duel è in onda dal lunedì al giovedì alle 19.40 su Sky Uno.

Il ristorante che non ti aspetti, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Su Sky Uno, arriva un nuovo programma, “Il ristorante che non ti aspetti”, tutti i mercoledì alle 21:15 su Sky Uno. Michel Roux Jr. va alla ricerca di ristoranti situati in luoghi nascosti e segreti, percorrendo tutta l'Inghilterra. In ogni episodio, il conduttore visita 3 ristoranti prendendo ispirazione per la creazione di un piatto.

Francesco De Gregori in concerto, ore 21:15 Sky Arte HD

Da “Generale” a “Rimmel”: i maggiori successi di Francesco De Gregori sono riproposti in questo coinvolgente concerto dal festival svizzero Baloise Session a Basilea.

Il triangolo maledetto dell’Alaska, ore 21:00 Blaze

In Alaska c’è un triangolo che pare abbia risucchiato più di 16.000 persone. Jack, Ken e Tommy un ex poliziotto, uno specialista di fenomeni paranormali e un esperto di leggende dell’Alaska vi accompagneranno alla scoperta di un luogo che definire enigmatico e agghiacciante è poco!

Comedy Central Tour 2019 - 1^ TV, ore 21:00 Comedy Central

Gabriele Cirilli, Paolo Migone, Gene Gnocchi sono solo alcuni dei comici che si alterneranno durante lo show condotto dall’irresistibile duo comico formato da Gigi e Ross affiancati da Federica Cacciola (alias Martina Dell’Ombra).

Malattie imbarazzanti XXL, ore 21:00 lei

Su lei alle ore 21:00, un’altra puntata di “Malattie imbarazzanti XXL”. In questa puntata, ritroviamo alcuni dei pazienti più gravi, come Patience, che a un anno dalla visita deve subire un serio intervento. Scopriamo poi come se la cavano Mike e Sara dopo le drastiche procedure bariatriche.

Mangiatori di uomini: il pitone africano, ore 21:00 Discovery Channel

Il pitone di Seba, o pitone delle rocce africano, ha invaso la Florida e minaccia di attaccare, uccidere e divorare l'uomo. Le autorità riusciranno a tenerlo sotto controllo?

Ingegneria in scala, ore 21:05 Discovery science

Dodici team di modellisti appassionati partecipano a una competizione, realizzando camion, elicotteri e molto altro ancora. Tutto per partecipare alla fiera Intermodellbau, a Dortmund.

Il fuoco di spade, ore 21:00 History

Su History vediamo la sfida tra i migliori fabbri d’America, che ripercorre la storia delle armi dall'inizio della civiltà. Quattro professionisti gareggiano per cinque settimane, nella speranza di poter conquistare il titolo di campione e vincere il premio di 50.000 dollari.

Destination Wild: Grand Tour, ore 21:10 Nat Geo wild

Il Saguaro National Park ospita diverse specie. I turisti che visitano questo luogo spettacolare possono ammirare una straordinaria fioritura.

Serie TV in onda stasera sui canali Sky

Succession, ore 21:15 Sky Atlantic

Su Sky Atlantic rivediamo gli episodi di “Succession”, la serie creata da Jesse Armstrong (“Black Mirror”, “Veep”). La storia di una famiglia disfunzionale, tra ambizione e corruzione. La serie segue le vicende di Logan Roy, anziano proprietario di un impero delle telecomunicazioni insieme a sua moglie Marcia e ai loro quattro figli.

The Hot Zone. Area di contagio, ore 20:55 National Geographic

Su National Geographic vediamo invece la miniserie tv che racconta la scoperta del virus Ebola. Creata da James V. Hart e basata sull'omonimo romanzo di Richard Preston, ha come protagonista la dottoressa Nancy Jaax, interpretata da Julianna Margulies.

The Good doctor, ore 21:00 Fox life

Su Fox life, rivediamo gli episodi della prima stagione di “The good doctor”, il medical drama con protagonista Freddie Highmore nei panni di Shaun Murphy, un giovane medico affetto da autismo. La serie è arrivata alla seconda stagione.

Elementary, ore 21:05 Fox Crime

Alle 21:05 su Fox Crime va in onda “Elementary”, la serie tv basata su una rilettura in chiave moderna del personaggio di Sherlock Holmes di sir Arthur Conan Doyle. Le vicende si svolgono a New York, Holmes è Jonny Lee Miller, mentre Lucy Liu veste i panni della versione femminile di Watson.

The sinner, ore 21:14 Premium Crime

Su Premium Crime rivediamo la prima stagione di “The sinner”, la serie tv con protagonista Jessica Biel. Cora è una moglie e mamma serena che, colta da un improvviso impeto di rabbia, uccide ferocemente, e senza motivo, uno sconosciuto. Il detective Harry Ambrose indaga su cosa può aver scatenato il gesto della donna.

Claws, ore 21:15 Premium Stories

Alle 21:15 su Premium Stories, vediamo la seconda stagione di “Claws”, la serie tv incentrata sulle vicende di cinque estetiste della Florida che entrano a far parte del mondo della criminalità organizzata, solitamente riservato agli uomini.

Krypton, ore 21:15 Premium Action

Su Premium Action, alle 21:15 rivediamo la prima stagione di “Krypton”, la serie basata sui fumetti e i personaggi pubblicati dalla DC Comics. Ambientata su Krypton 200 anni prima della nascita di Kal-El, vale a dire Clark Kent (Superman), segue le vicende di Seg-El, nonno di Kal-El/Superman.

The Orville, ore 20:55 Fox Comedy

Su Fox Comedy alle 20:55 rivediamo la seconda stagione di “The Orville”, la serie tv ambientata quattrocento anni nel futuro a bordo dell'astronave USS Orville. Creata e interpretata da Seth MacFarlane nei panni del capitano Ed Mercer.

Fresh off the boat, ore 21:45 Fox Comedy

Alle 21:45 rivediamo anche la quarta stagione per la comedy ispirata al bestseller dello chef Eddie Huang, che racconta le vicende della famiglia di origine taiwanesi che apre una steak house ad Orlando negli anni '80.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

I Simpson, ore 21:00 Fox Animation e Fox

Alle ore 21:00 su Fox Animation e Fox, continuano gli episodi del cartoon cult sulle avventure improbabili dell'irresistibile e strampalata famiglia Simpson. La serie è incentrata sulla famiglia Simpson, composta da Homer, sua moglie Marge e i loro tre figli Lisa, Bart e Maggie. Vivono nella città fittizia di Springfield. La serie ha vinto 32 Emmy Awards.

Zig & Sharko, ore 20:55 DeA kids

I divertenti episodi della seconda stagione di “Zig & Sharko”, la serie che narra le avventure della buffa iena Zig, aiutata dal paguro Bernie, che tenta di mangiare la sirena Marina, protetta dallo squalo Sharko.

44 gatti, ore 20:50 Nick jr

Su Nick jr vediamo “44 gatti”, la serie animata italiana ideata da Iginio Straffi e tratta dall'omonima canzone del 1968 che ne fa da sigla. La serie racconta le avventure di quattro gattini musicisti che suonano in una band musicale, i Buffycats.

Alvinn!!! and the Chipmunks, ore 21:05 Nickelodeon

Alle 21:05 su Nick jr, la serie animata ispirata ai personaggi di “Alvin and the Chipmunks”, realizzata in computer grafica e in alta definizione. I protagonisti sono i Chipmunks: Alvin Seville e i suoi fratelli Simon e Theodore; e le Chippettes: Brittany, Jeanette ed Eleanor Miller.

DC Super Heroes Girls, ore 20:55 Cartoon Network

“DC Super Heroes Girls” è un franchise di fashion doll e action figure a tema supereroistico creata da DC Comic. Alla Super Hero High, gli eroi dell'Universo DC frequentano le lezioni e affrontano tutte le difficoltà della crescita.

Scooby Doo e Batman, il caso irrisolto, ore 21:00 Boomerang

Scooby e i suoi amici aiutano Batman a risolvere il suo unico caso irrisolto: ritrovare il professor Leo Scarlet, intrappolato anni prima nella macchina del teletrasporto.

Fancy Nancy Clancy, ore 20:50 Disney Junior

Alle 20:50 su Disney Junior le avventure di Nancy, la bambina stravagante e divertente protagonista della nuova serie animata “Fancy Nancy Clancy”. Nancy ha 6 anni e punta tutto sulla sua creatività e sulla fantasia, nel look e nella vita di tutti i giorni.

Polli spaziali nello spazio, ore 20:50 Disney XD

Alle 20:50 su Disney XD “Polli spaziali nello spazio” la serie animata con protagonisti tre polli, Chuck, Starley e Finley, che sono stati prelevati da casa e, per errore, sono stati iscritti a un'ex-accademia militare intergalattica d'élite.

Guarda anche i film in onda stasera in TV