Al via Il Ristorante che non ti aspetti, il nuovo programma in onda su Sky Uno (canale 108 e su digitale terrestre al 455), tutti i mercoledì alle 21.15 con un doppio episodio, a partire dal 18 settembre. Michel Roux Jr. andrà alla ricerca di ristoranti situati in luoghi nascosti e segreti, percorrendo tutta l''Inghilterra. In ogni episodio, il conduttore visiterà 3 ristoranti prendendo ispirazione per la creazione di un piatto.

