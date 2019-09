Hustlers: il film con J.Lo verso l'Oscar?

Quattro spogliarelliste, ricchi uomini d’affari e una truffa architettata nei minimi dettagli: con questi ingredienti, la pellicola Hustlers diretta da Lorene Scafaria conquista il box office americano nel suo primo weekend nelle sale.

Hustlers, esordio milionario al box office

Con poco più di 33,2 milioni di dollari di incasso al botteghino, Hustlers è il migliore film del weekend sul mercato statunitense, dietro solamente a IT: Capitolo 2, che continua a conquistare pubblico. Nel mondo, la pellicola con Jennifer Lopez protagonista, ha incassato più di 37 milioni di dollari e mezzo: in arrivo in Italia il prossimo 7 novembre, il film è stato diffuso anche in Islanda, Slovenia e Sudafrica, dove ha incassato quasi 175 milioni di bigliettoni nel fine settimana di esordio.

Di cosa parla Hustlers?

Hustlers, a metà fra commedia e film d’azione, porta in scena quattro spogliarelliste di New York, capitanate dalla bella Ramona (con il volto di Jennifer Lopez), facoltosi uomini d’affari di Wall Street e una truffa attentamente architettata. La storia è incentrata su una giovane donna di nome Destiny, interpretata da Constance Wu, che inizia a lavorare in uno strip club di Manhattan; lì incontra Ramona, veterana della lap dance, che coinvolge la nuova arrivata in un ambizioso progetto: attirare uomini ricchi nel club e, con l'aiuto di cocktail e droghe, derubarli di ingenti somme di denaro. Il cast include Cardi B nel ruolo di Diamond e la giovane rapper e cantante americana Lizzo.

Hustlers: Jennifer Loepz verso l’Oscar?

Una sexy spogliarellista dalla mente criminale: l’interpretazione di Ramona in Hustlers potrebbe valere alla star neo cinquantenne la sua prima nomination all’Oscar? Secondo il New York Times, è il ruolo più interessante che la Lopez abbia interpretato sul grande schermo negli ultimi due decenni, nonchè il più complicato: Ramona è dolce ma vigorosa, ama la carriera e ancor di più i soldi, ma è anche amorevole e protettiva con le sue compagne di avventura. Certo, è lei a condurre le colleghe verso la vita criminale, ma è ancora lei a salvarle dai guai: “Sebbene sia completamente spudorata, è motivata da un sincero desiderio di migliorare le cose per le sue amiche ballerine”. La categoria in cui potrebbe essere nominata la Lopez alla prossima edizione degli Academy Awards è quella della Migliore attrice non protagonista.

La scelta di J.Lo per Hustlers

Pluripremiata pop star, la carriera di attrice di J. Lo comprende diversi film di successo, ma nessun riconoscimento importante. Secondo la regista di Hustlers - che racconta che la star è stata la sua prima scelta per il ruolo di Ramona - il film potrebbe rappresentare la grande occasione della Lopez: “Penso che le persone dimentichino che incredibile attrice è e che potenziale ha. Dimenticano ciò di cui Jennifer è capace, può interpretare una persona complessa e pericolosa”.

Hustlers, nelle sale italiane dal 7 novembre 2019.