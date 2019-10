Film stasera in TV: da non perdere oggi, lunedì 16 settembre

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Red Zone - 22 miglia di fuoco, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Film americano del 2018 per la regia di Peter Berg, con Mark Wahlberg, Lauren Cohan, John Malkovich, Iko Uwais, Ronda Rousey, Carlo Alban, Sam Medina. Un agente d’élite dell’intelligence americana, aiutato da un’unità tattica di comando top secret, cerca di venire a patti con un misterioso agente di polizia indonesiano con informazioni sensibili utili ad affrontare un caso di corruzione tanto violento quanto estremo.

Hunter Killer – Caccia negli abissi, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

In priva visione su Sky Cinema Uno arriva “Hunter killer – Caccia negli abissi”. Un film di Donovan Marsh, con Gerard Butler e Gary Oldman protagonisti. Il capitano di un sottomarino americano, il Tampa Bay, deve scongiurare un colpo di stato in Russia che darebbe il via alla Terza guerra mondiale. Un action movie che fa dell’adrenalina il suo fil rouge, questa pellicola stregherà gli amanti del genere.

L’apprendista mago, ore 21 su Sky Cinema Family

Film olandese del 2010 per la regia di Joram Lursen, con Daan Schuurmans, Chantal Janzen, Theo Maassen e Caroline de Bruijn. Ben Stikker e suo padre hanno messo in piedi un duo che si esibisce portando in scena trucchi magici e giochi di prestigio nel segno del grande illusionista Hans Smid. Non sempre però le cose vanno bene e, durante un’esibizione di Ben in coppia con l’assistente Sylvie, la ragazza scompare sul serio, generando il panico. Per giorni il mago si interroga sui suoi presunti poteri sovrannaturali mentre iniziano le ricerche.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Il viaggio di Fanny, ore 20:55 su Premium Cinema +24 HD

Regia di Lola Doillon. Un film con Léonie Souchaud, Fantine Harduin, Juliane Lepoureau, Ryan Brodie, Anaïs Meiringer. 1943: molte famiglie di origine ebraica, perseguitate dal regime nazista, si trovano costrette ad affidare i propri bambini a piccole organizzazioni clandestine che li accudiscano e li proteggano, cercando di nascondere la loro identità. La dodicenne Fanny è costretta dalle circostanze a scappare dal proprio rifugio assieme a un gruppo di bambini, per cercare riparo in Svizzera. Commovente film vincitore del Giffoni 2016, basato su una storia vera.

Bravetown, ore 21:05 su Premium Cinema Emotion

Film drammatico del 2015 per la regia di Daniel Duran, con Josh Duhamel, Maria Bello, Laura Dern e Tom Everett Scott. Josh è un’anima persa con uno straordinario talento musicale. In viaggio per mettersi sulle tracce di ciò di cui ha più bisogno, in un primo momento si sente solo contro il mondo – ma incontrando sempre nuove persone riuscirà a comprendere il valore della sua vita.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

La maschera di ferro, ore 21 su Sky Cinema Action

Film del 1998 per la regia di Randall Wallace, con Leonardo DiCaprio, Jeremy Irons, John Malkovich, Gérard Depardieu, Gabriel Byrne. I moschettieri sono ormai anziani “padri di famiglia”: D’Artagnan serve fedelmente il Re, Porthos corre dietro alle donne, Aramis si dedica alla religione e Athos guarda crescere il figlio. Nelle segrete, intanto, c’è un prigioniero misterioso incarcerato da un Re che tiranneggia sulla sua gente. Ma la rivolta è prossima.

Film thriller da vedere stasera in TV

Scomparsa, ore 21 su Sky Cinema Suspense

Thriller americano del 2012 per la regia di Heitor Dhalia, con Amanda Seyfried, Jennifer Carpenter, Sebastian Stan, Wes Bentley, Daniel Sunjata, Katherine Moennig, Joel David Moore, Michael Paré. Jill ritorna a casa dopo un turno al lavoro notturno e scopre che la sorella Molly è stata rapita. Fuggita anche lei da un rapimento, appena un anno prima, è convinta che dietro la scomparsa di Molly vi sia la stessa persona: un serial killer tornato per portare a termine il suo lavoro. Temendo che Molly possa essere uccisa prima del tramonto, Jill si imbarca in una caccia frenetica per scovare l’assassino, svelare la sua identità e portare fine a quest’incubo.

Film commedia da vedere stasera in TV

Vi presento Christopher Robin, ore 21 su Sky Cinema Drama

Film del 2017 con Domhnall Gleeson, Margot Robbie, Alex Lawther, Kelly MacDonald e diretto da Simon Curtis. Il commediografo A.A. Milne, Blue per gli amici, fatica a riprendere la propria vita sociale e professionale dopo aver combattuto la prima guerra mondiale e aver visto morire i suoi compagni. Per questo decide di prendere una casa nel Sussex, ma la decisione va stretta alla moglie Dafne, che lo lascia solo con loro figlio per inseguire il richiamo della vita cittadina. Per intrattenere il piccolo Christopher Robin, Blue inventa le storie di Winnie Pooh e dei suoi amici. Storia drammatica e poco nota della complessa relazione tra l’autore di Winnie Pooh e Christopher Robin.

Victor Victoria, ore 21:05 su Premium Cinema Comedy

Film del 1982 per la regia di Blake Edwards, con Julie Andrews, Robert Preston, James Garner e Lesley Ann Warren. Parigi 1934, Victoria è una cantante affamata e disoccupata. Convinta da un travestito, artista di cabaret, si fa credere un nobile omosessuale polacco dalle ambizioni musicali. Il piano ha successo, ma quando un boss americano comincia a girarle attorno iniziano i veri guai.

La dura verità, ore 21 su Sky Cinema Romance

Film americano del 2009 per la regia di Robert Luketic, con Katherine Heigl, Gerard Butler e Cheryl Hines. Abby Richter è la produttrice televisiva di un programma del mattino condotto da Mike Alexander molto diretto e sicuro di sé nell’elargire consigli su come fare “la cosa giusta”, soprattutto in tema sentimentale. Tra i due c’è molta elettricità e una discreta divergenza di vedute e Abby, polemicamente, decide di mettere alla prova i metodi di Mike. Per dimostrargli che le cose non vanno come dice lui. Alla fine dei primi esperimenti, però, le cose saranno molto diverse da quanto ci si aspetta.

Arizona Junior, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Film grottesco del 1987 per la regia di Joel Coen, con Nicolas Cage, Holly Hunter, Trey Wilson e John Goodman. Lei fa foto segnaletiche dei detenuti, mentre lui è un rapinatore. A forza di vedersi al penitenziario, si innamorano. Si sposano, ma non riescono ad avere figli. Rapiscono uno dei cinque neonati gemelli di un ciccione dell’Arizona, ma alcuni evasi capiscono il trucco e sanno che chiunque riporterà quel bambino a casa riceverà una taglia di 25 mila dollari. Succede di tutto, ma alla fine vincono…i buoni. Un film divertentissimo.

A qualcuno piace caldo, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Commedia americana del 1959 per la regia di Billy Wilder, con Tony Curtis, Jack Lemmon, Marilyn Monroe e Joe E. Brown. Testimoni involontari del massacro di San Valentino, Joe e Jerry, professione musicisti, sfuggono ai gangster e si fanno assumere in un’orchestra di sole donne, travestendosi per celare del tutto la loro identità. Tempi duri, soprattutto perché entrambi si innamorano di Zucchero Kandinski, una deliziosa suonatrice di ukulele. Un film da vedere almeno una volta nella vita.

Un boss in salotto, ore 21:10 su Premium Cinema

Regia di Luca Miniero. Un film con Paola Cortellesi, Rocco Papaleo, Luca Argentero, Angela Finocchiaro, Alessandro Besentini. A Bolzano, in un cottage eco compatibile, vive una famiglia quasi perfetta che cela in cuor suo un terribile segreto: la madre, perfetta icona della bolzanina oltranzista, non si chiama Cristina ed è una “terrona” di nome Carmela. Carmela deve fare i conti con l’ingombrante figura di suo fratello camorrista. Una commedia simpatica e divertente che si basa sui classici stereotipi e luoghi comuni tra nord e sud.

Il ritorno dell’eroe, ore 21 su Sky Cinema Comedy

Commedia del 2018 per la regia di Laurent Tirard, con Jean Dujardin, Mélanie Laurent, Noémie Merlant e Feodor Atkine. Francia, 1809: il capitano Neuville è un grande seduttore che chiede la mano della giovanissima Pauline. Ben presto, però, lui viene chiamato al fronte e lei resta sola, lasciandosi andare per la disperazione. Sarà la sorella Elizabeth a intraprendere una corrispondenza epistolare con la sorella, fingendosi Neuville. Al ritorno del soldato, però, Pauline non riuscirà a capacitarsi della differenza che c’è tra l’uomo delle lettere e quello che ha davanti.

Film biografici da vedere stasera in TV

Maria Regina di Scozia, ore 21:20 su Sky Cinema Due +24

La regista britannica Josie Rourke alle prese con la storia di “Maria regina di Scozia” in film che vede protagoniste Saoirse Ronan e Margot Robbie. Nel 1561, dopo essere rimasta vedova di Francesco II, Maria Stuarda lascia la corona di Francia e torna in patria per rivendicare il trono su cui siede la cugina Elisabetta I d’Inghilterra. Un biopic in cui Josie Rourke traccia alla perfezione il doppio ritratto di queste donne di eccezionale intelligenza e carisma, che, in un’epoca non certo favorevole al sesso femminile, sono riuscite nonostante tutto a trovarsi in posizioni di enorme potere.

Film fantascienza da vedere stasera in TV

Matrix Revolutions, ore 21:10 su Premium Cinema Energy

Film fantascientifico americano del 2003 per la regia di Andy e Larry Wachowski, con Keanu Reeves, Laurence Fishbourne, Carrie-Anne Moss, Hugo Weaving e Jada Pinkett Smith. La guerra è scoppiata e l’esercito delle Macchine avanza implacabile su Zion. Riusciranno i cittadini dell’ultima roccaforte umana a resistere fino a che l’Eletto non troverà il potere di porre fine al conflitto una volta per tutte?

