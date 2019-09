IT - Capitolo 2, il cast del film

Arriva in tutte le sale italiane giovedì 5 settembre “IT - Capitolo 2”, il sequel del film del 2017 “IT”, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Stephen King. Diretto ancora una volta da Andrés Muschietti, torna sugli schermi l’inquietante pagliaccio Pennywise, interpretato ancora una volta dallo svedese Bill Skarsgard.

IT - Capitolo 2, la trama

Il regista Andrés Muschietti ha deciso di dividere in due capitoli diversi le due linee temporali presenti nel romanzo di Stephen King, per cui le vicende del secondo film si svolgono 27 anni dopo gli eventi narrati in “IT”, uscito nel 2017. Troviamo quindi Mike adulto che richiama i membri del Club dei Perdenti a Derry, perché è convinto che il terribile Pennywise è tornato a uccidere. Bill, Richie, Eddie, Ben e Beverly sono tutti andati via dalla città ma accorrono, pur avendo dei ricordi molto confusi di quello che era successo quando erano poco più che bambini. L’obiettivo dei sei Perdenti è quello di sconfiggere una volta per tutte Pennywise.

IT - Capitolo 2, il cast

Essendo ormai i bambini diventati adulti, il cast di “IT - Capitolo 2” non poteva essere lo stesso del primo film, a eccezione di Pennywise, interpretato ancora una volta dall’attore svedese Bill Skarsgard. Classe 1990, Skarsgard ha ottenuto il plauso della critica e del pubblico per il ruolo del terribile pagliaccio nato dalla penna di Stephen King. Cresciuto in una famiglia di attori (a partire da suo padre Stellan Skarsgård ai fratelli Alexander e Gustaf, rispettivamente l’affascinante vampiro in “True Blood” e Flòki di “Vikings”). Oltre al ruolo del terrificante Pennywise in IT, Bill ha recitato nell’adattamento cinematografico di “Anna Karenina”, in “Atomica bionda” e in “Deadpool 2”. Inoltre, ha ricoperto il ruolo di Roman Godfrey nella serie TV horror “Hemlock Grove”, andata in onda dal 2013 al 2015.

Mike Hanlon ha il volto di Isaiah Mustafah, ex giocatore di football americano noto soprattutto per aver interpretato Luke Garroway nella serie televisiva “Shadowhunters” e per alcuni ruoli minori in serie tv come “Ugly Betty” e “Nikita”.

Bill Denbrough è invece interpretato da James McAvoy, attore scozzese tra i più apprezzati degli ultimi anni e considerato uno dei più bravi della sua generazione. Il ruolo di Charles Xavier - il Professor X della saga X-Men - gli ha definitivamente aperto le porte per il successo. Ha poi interpretato il personaggio anche in “X-Men: L’inizio”, “Giorni di un futuro passato”, “Apocalisse” e in “Dark Phoenix” del 2019.

Una menzione speciale va a Jessica Chastain, che nel film interpreta la versione adulta di Beverly Marsh. L’attrice californiana, classe 1977, ha cominciato la carriera in teatro e in alcune serie tv. Il debutto al cinema avviene nel 2008 con il film “Jolene”. In seguito, ha preso parte a “The Tree of Life”, vincitore della Palma d’Oro nel 2011 e a “The Help”, con cui ha ricevuto la sua prima candidatura agli Oscar come miglior attrice non protagonista. La seconda è arrivata nel 2012 con “Zero Dark Thirty”, che le è valso il Golden Globe come miglior attrice.

Completano il cast di “IT - Capitolo 2”, nei panni degli altri Perdenti, Bill Hader, Jay Ryan, James Ransone e Andy Beam.