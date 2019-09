IT: Capitolo 2, la trama del film

Andy Muschietti e Bill Skarsgård portano in sala il secondo capitolo del celebre horror IT, tratto dall’omonimo romanzo di Stephen King

Il 5 settembre 2019 arriva nelle sale IT: Capitolo 2. Si tratta del sequel dell’apprezzato horror del 2017, tratto dall’omonimo romanzo di Stephen King. Diretto da Andy Muschietti, il film vanta un ottimo cast, da Bill Skarsgård a James McAvoy, passando per Jessica Chastain.

It: Capitolo 2, la trama

Andy Muschietti torna dietro la macchina da presa per dar seguito all’acclamato IT. Il mare torna a espandere la propria gigantesca ombra su Derry. Se nel celebre romanzo di King vi sono due linee temporali che si alternano e incastrano, al cinema si è preferito orchestrare il tutto con più ordine, proponendo al pubblico un primo e secondo capitolo. Un modo per facilitare la visione anche agli spettatori che non hanno mai letto il libro. In questo modo entrambi i film possono analizzare nel dettaglio le due linee temporali, evitando di eliminare alcune scene cruciali, in nome di una lunghezza di pellicola accettabile.

Sono trascorsi ormai 27 anni dai fatti del primo IT, con Mike, interpretato da Isaiah Mustafa, divenuto un uomo. L’immagine del terrificante Pennywise (Bill Skarsgård) non è mai uscita dalla sua testa e, analizzando alcuni elementi di recenti omicidi, si dice certo del ritorno dell’inquietante creatura. Chiama così a Derry il vecchio Club dei Perdenti, riunendo nuovamente Bill (James McAvoy), Beverly (Jessica Chastain), Richie (Bill Hader), Ben (Jay Ryan) ed Eddie (James Ransone). Tutti hanno ricordi un po’ confusi in merito a Pennywise ma decidono di rispondere alla chiamata di Mike.

Una sfida terribile, per nulla facilitata dal fatto che ora i protagonisti sono degli adulti. Il gruppo fatica infatti a ritrovare l’alchimia di un tempo e la vita ha saputo colpirli tutti, in un modo o nell’altro, a partire dalle rispettive infanzie difficoltose.

It: Capitolo 2, il cast

Andy Muschietti è un regista e sceneggiatore argentino, nato a Buenos Aires nel 1973. Dopo alcuni spot pubblicitari, approda a Hollywood grazie a Guillermo del Toro, dirigendo il thriller La madre nel 2013. Il successo è però giunto proprio con IT, in sala nel 2017. Un film che lo ha visto dietro la macchina da presa dopo l’abbandono di Cary Fukunaga.

A interpretare Pennywise è Bill Skarsgård, noto attore svedese, classe 1990, appartenente a una famiglia di celebri interpreti. Particolarmente apprezzati sono suo padre Stellan e i suoi fratelli Gustaf e Alexander. Proprio al fianco di quest’ultimo fa il suo esordio nel 2000 nel film Jamganget. Nel 2011 ottiene una candidatura per i Guldbagge Award, grazie al ruolo da protagonista in I rymden finns inga kanslor. Nel 2012 si fa notare a Hollywood, recitando in Anna Karenina di Joe Wright, mentre nel 2016 è sul set di The Divergent Series. Il suo miglior anno è però il 2017, non solo per IT, che lo consacra, ma anche per Atomica bionda, con Charlize Theron e James McAvoy, che lo affianca in IT: Capitolo 2, interpretando Bill.

Una lunga carriera quella dell’attore scozzese classe 1979. Il suo esordio sul grande schermo è avvenuto nel 1995. Il pubblico di massa inizia a conoscerlo con Le cronache di Narnia nel 2005, cui segue l’eccellente prestazione ne L’ultimo re di Scozia, che ha portato alla candidatura come miglior attore non protagonista ai BAFTA e come migliore attore ai British Independent Film Awards. Si tratta di un interprete particolarmente eclettico, passato negli anni dal dramma all’azione, da Wanted alla saga degli X-Men, fino a Split e Glass, che hanno richiesto un grande sforzo attoriale da parte sua, dovendo proporre un personaggio dalle molteplici personalità.

Jessica Chastain è Beverly in IT: Capitolo 2. Si tratta di una delle attrici più apprezzate del panorama cinematografico americano, con l’esordio in Jolene nel 2008. Da allora ha preso parte a molte pellicole, da The Tree of Life di Terrence Malick a The Help, fino a Zero Dark Thirty (valsole un Golden Globe), Interstellar e Crimson Peak del Premio Oscar Guillermo del Toro.