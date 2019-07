I personaggi del film horror: i 5 più spaventosi di sempre

Il genere horror ha saputo regalare nel corso degli anni un gran numero di personaggi cult. Molti di questi sono rimasti impressi nell’immaginario generale, ispirando altre pellicole o dando il via a reboot, come nel caso di IT, interpretato da Tim Curry negli anni Novanta e oggi da Bill Skarsgård. Ecco i personaggi horror più spaventosi di sempre, che hanno terrorizzato intere generazioni.

Michael Myers

Si tratta dello psicopatico protagonista della celebre saga horror Halloween. Gli ideatori di Michael Myers sono John Carpenter e Debra Hill, che inizialmente delinearono le sue caratteristiche per una pellicola dal titolo The Babysitter Murders. Si decise infine di intraprendere tutt’altra strada, dando il via a una saga particolarmente prolifica. Il punto focale di questo terrificante assassino è la sua umanità. Non esistono particolari poteri o capacità. Si tratta di un uomo trascinato da un costante desiderio di sangue. La sua normalità è ciò che lo ha reso così popolare nell’immaginario generale, portandolo a distinguersi nel genere horror. Chiunque potrebbe celarsi dietro la maschera di Michael Myers e questa è la verità del nostro mondo, che fa più paura di qualsiasi altra cosa.

Hannibal

Nato dalla penna dello scrittore Thomas Harris, Hannibal avrà per sempre il volto di Anthony Hopkins. Il silenzio degli innocenti lo introduce al pubblico, mostrando cosa una mente deviata ma brillante possa arrivare a fare. Nessun ostacolo può frapporsi tra Hannibal Lecter e la sua preda, che colpisce in maniera rapida e letale o segue in silenzio, gustando ogni momento della caccia. Un cannibale sociopatico che ha tormentato i sogni di tantissimi, per poi cedere il passo a Mads Mikkelsen, protagonista della serie dedicata al celebre psichiatra (al novero occorre aggiungere anche il capitolo Le origini del male, con Gaspard Ulliel e Aaran Thomas). Sul piccolo schermo la cura dei dettagli è maniacale, con i brutali omicidi che diventano quadri, frutto di una visione del mondo deviata.

Jason

Jason è senza dubbio uno dei personaggi horror più riconoscibili, data la sua maschera, che riappare costantemente a ogni Halloween, in giro per il mondo. È il protagonista della saga Venerdì 13. Il look che lo ha reso celebre è però giunto soltanto nel terzo film della saga. La prima volta che lo spettatore lo vede da adulto infatti indossa un sacco di juta con un buco per un occhio. Tante le armi utilizzate ma senza dubbio il machete è quello che è entrato a far parte dell’immaginario collettivo. Oltre a essere tra i più spaventosi, il non morto Jason è di certo tra i più forti e inarrestabili personaggi del genere.

Freddy Krueger

Freddy Krueger è il protagonista della saga horror Nightmare. La sua è una storia cruenta a dir poco. In vita era un serial killer, che sfogava la sua sete di sangue soprattutto sui bambini indifesi. È infine rimasto vittima della rabbia dei suoi concittadini, ma dopo la morte ha avuto la possibilità di entrare nei sogni della gente. Da allora terrorizza i figli delle persone responsabili della sua morte. Un personaggio terrificante, dal volto sfigurato e in grado di rendere ancora più spettrali le notti, portatrici di incubi soprattutto per i più piccoli.

Pennywise

Il personaggio nato dalla penna di Stephen King ha l’aspetto di un clown terrificante, giocando con le paure di molti spettatori, ma è in realtà un’entità malevola che mette nel proprio mirino i bambini di una cittadina nel Maine. Passa inosservato agli occhi degli adulti e può cambiare forma. Pennywise, nella sua prima versione e in quella del recente reboot, è la personificazione di tutto ciò che spaventa i bambini, più di ogni altra cosa al mondo. È proprio questo che ha dato l’ispirazione al celebre romanziere.