IT: Capitolo Due, la data di uscita in Italia

Nelle scorse ore è stato distribuito il primo trailer ufficiale di “IT: Capitolo Due” che ha subito fatto il giro dei social riscuotendo grandi consensi da parte del pubblico, infatti il filmato in lingua inglese ha superato dieci milioni di visualizzazioni in meno di ventiquattro ore dando subito dimostrazione del grande interesse per il nuovo lavoro dell’argentino Andrés Muschietti.

Il regista torna dietro la macchina da presa dopo il precedente “IT” e dopo l’horror “La madre”, distribuito nel 2013 e con protagonisti l’attore danese Nikolaj Coster-Waldau, in questi giorni alle prese con gli episodi finali dell’ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade in cui interpreta Jaime Lannister, e la bellissima Jessica Chastain, protagonista anche del nuovo film basato sul romanzo di Stephen King che nelle scorse ore si è espresso sul finale della serie dei record (qui le foto delle location utilizzate per girare Il Trono di Spade).

IT: Capitolo Due, il cast

Il cast di “IT: Capitolo Due” vanta grandi nomi del mondo di Hollywood. La protagonista assoluta del trailer è Jessica Chastain che ci introduce all’interno di misteri e tensioni che ritroveremo all’interno della pellicola; l’attrice vanta una carriera stellare che le ha permesso di guadagnare numerosi e importanti riconoscimenti, tra i quali un Golden Globe come “Miglior attrice in un film drammatico” grazie al ruolo all’interno di “Zero Dark Thirty” di Kathryn Bigelow.

Nel cast troviamo anche l’inarrivabile James McAvoy che si prepara a conquistare i botteghini di tutto il mondo con “X-Men - Dark Phoenix”, il bellissimo Jay Ryan, il talentuoso Bill Hader, Bill Skarsgård, fratello del sex symbol svedese (qui tutte le foto più sexy di Alexander Skarsgård), Andy Bean, Isaiah Mustafa e James Ransone.

IT: Capitolo Due, la data di uscita

Il film “IT”, uscito nel settembre del 2017 si rivelò un grande successo di pubblico e critica sbancando in tutto il mondo, infatti la pellicola incassò oltre 700 milioni di dollari a fronte di un budget di produzione di circa 35 milioni di dollari. “IT: Capitolo Due” si prepara quindi a conquistare nuovamente il pubblico. La sua uscita in Italia è prevista per il 5 settembre 2019, mentre negli Stati Uniti d’America la distribuzione avverrà il 6 settembre.