Annabelle 3: trama, trailer, cast del film

Annabelle 3, terzo capitolo della saga spin-off di The Conjuring – L’evocazione, uscirà nelle sale italiane il 3 luglio 2019. Un appuntamento particolarmente atteso dagli amanti del genere horror. Pellicola diretta da Gary Dauberman, con protagonisti Patrick Wilson e Vera Farmiga, nei panni dei demonologi Warren.

Annabelle 3: la trama

Annabelle 3 è una saga horror particolarmente apprezzata dai fan, soprattutto perché affonda in parte le proprie radici in una “storia vera”. C’è altro infatti da sapere, al di là di quanto mostrato sul grande schermo. Ed e Lorrain Warren esistono realmente. Sono una coppia di demonologi che vive in Connecticut, per la precisione a Monroe. È qui che è stato inaugurato il Museo dell’Occulto, dove viene custodita in una teca la vera bambola di Annabelle.

A differenza della versione cinematografica però non si tratta di un modello in ceramica. È invece una classica Raggedy Ann, con il grembiulino e i capelli ottenuti da fili di lana rossi. Una presenza inquietante nella casa dei due, che ancora oggi dà i brividi alla piccola figlia, Judy, tra i personaggi del film. I due demonologi sostengono che sia stata donata nel 1968 da una giovane, dopo aver scoperto una possessione demoniaca.

Il destino di Annabelle è quello di finire dietro una teca dal vetro consacrato, sigillata dalla benedizione di un sacerdote. In questo modo i demonologi Ed e Lorrain Warren, entrati in possesso dell’oggetto posseduto, ritengono di poterla contenere all’interno della loro casa museo, in una stanza ricca di manufatti.

Si ritroveranno però a vivere una notte a dir poco da incubo, nel corso della quale Annabelle riuscirà a sprigionare il proprio potere, animando gli altri spiriti maligni presenti nella stanza. L’obiettivo è quello di puntare all’indifesa Judy, figlia di 10 anni della coppia, così come alle sue amiche.

Annabelle 3: il cast

I protagonisti di Annabelle 3 sono i componenti della famiglia Warren, moglie, marito e figlia. Lorraine Warren è interpretata da Vera Farmiga. L’attrice, classe 1973, ha preso parte a The Conjuring, nel 2013 e 2016, ma il pubblico la conosce per un gran numero di ruoli.

Annabelle 3 è infatti il 43esimo film cui prende parte, per un novero che comprende, tra gli altri, The Manchurian Candidate e The Departed. Ed Warren è invece interpretato da Patrick Wilson. Svariate le collaborazioni per l’attore americano, che negli anni si è diviso tra cinema, televisione e teatro. Candidato per due volte ai Tony Award, così come una volta ai Golden Globe e agli Emmy. È apparso in pellicole come Watchmen, Aquaman e nei due capitoli di The Conjuring. In televisione ha invece fatto parte del cast della seconda stagione della serie antologica Fargo.

Per il ruolo di Judy Warren è invece stata scelta Mckenna Grace, giovane attrice americana del 2006. Nonostante l’età, ha già all’attivo 13 pellicole, tra le quali Tonya, Ready Player One e Captain Marvel.