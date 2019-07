Annabelle 3: la data di uscita del film

Il 3 luglio 2019 uscirà nelle sale italiane il nuovo capitolo di un’apprezzata saga horror, Annabelle 3. Diretto da Gary Dauberman, offrirà al pubblico 106 minuti di puro terrore, con un cast composto, tra gli altri, da Patrick Wilson e Vera Farmiga.

Annabelle 3: la trama

La saga di Annabelle nasce nel 2014, con il primo capitolo diretto da John R. Leonetti. Si tratta di uno spin-off di The Conjuring – L’evocazione, che ha però riscosso un enorme successo tra gli appassionati del genere horror. Basti pensare come la prima pellicola, a fronte di un budget di appena 6.5 milioni di dollari, sia riuscita a ottenere incassi nel mondo per un totale di 257 milioni.

La critica non ha mai particolarmente apprezzato il film originario, così come il suo sequel. In entrambi i casi però il pubblico ne è risultato particolarmente allietato, il che ha spinto i produttori a dare il via libera alla realizzazione di Annabelle 3.

Nessuno sembra essere in grado di porre un freno agli orrori scatenati dalla bambola indemoniata, sulla cui strada si frappongono i demonologi Ed e Lorrain Warren. Il loro piano prevede di rinchiudere Annabelle in una particolare stanza. Al suo interno vi sono un gran numero di manufatti. Il tutto è sito nella loro casa, con i due che ritengono d’essere al sicuro dal potere dello spirito, tenuto dietro un vetro consacrato. A ciò si aggiunge la benedizione di un sacerdote, che dovrebbe fungere da sigillo.

I coniugi si ritrovano però intrappolati nella propria abitazione, costretti a vivere una notte di puro terrore. Annabelle è infatti riuscita a sfruttare i propri immani poteri per risvegliare gli spiriti maligni presenti nei manufatti della stanza in cui è rinchiusa. L’obiettivo è la piccola Judy, figlia di 10 anni di Ed e Lorrain, insieme con le sue amiche.

Annabelle 3: la storia “vera”

A quanto è possibile vedere al cinema nei tre capitoli di Annabelle si aggiunge una porzione di storia reale. Ed e Lorrain Warren sono infatti una vera coppia di demonologi. La loro casa nel Connecticut, a Monroe, è divenuta un Museo dell’Occulto. Proprio lì, in una teca, vi è una bambola di nome Annabelle.

A differenza della versione scelta per il film, quella originale non è in porcellana. Si tratta infatti di una Raggedy Ann, storico modello americano, in pezza. I suoi capelli sono ottenuto da fili di lana rossi, il suo naso ha la forma di un triangolo e indossa un grembiulino. Le sue origini sono tutt’altro che terrificanti, essendo nata da una serie di libri per bambini.

Oggi però il suo aspetto porta a immaginare scenari tremendi. Basti pensare alla piccola Judy, figlia dei due demonologi che, intervistata in occasione del terzo capitolo della saga, ha spiegato di non avere il coraggio di guardare quella bambola. Annabelle, spiegano i Warren, venne donata da una ragazza nel 1968. L’oggetto non sembrava affatto inanimato e, dopo un’analisi da parte di una medium, venne ceduto ai Warren, che definirono la bambola vittima di possessione demoniaca.