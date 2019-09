IT – Capitolo due: intervista al cast del film

Il terrore sta per tornare nei cinema giovedì 5 settembre con la seconda parte dell’horror che porta su schermo il clown Pennywise creato da Stephen King. Nel frattempo, il cast del film racconta la propria esperienza in un video esclusivo.

Se come molti altri siete terrorizzati dai clown, segnatevi questa data e state a ogni costo lontano dai cinema: giovedì 5 settembre, infatti, il pagliaccio assassino Pennywise sta per tornare in It – Capitolo due, seconda parte dell’acclamato adattamento cinematografico di Andy Muschietti del romanzo di Stephen King.

Questa volta, ai giovani attori che interpretavano i protagonisti del film nel Capitolo uno, si sono aggiunti i colleghi che li impersonano da adulti: fra questi troviamo star come Jessica Chastain, James McAvoy e Bill Hader, oltre ad attori lanciati come Jay Ryan, Isaiah Mustafa e James Ransone.

In attesa dell’uscita del film nei cinema, il cast di IT – Capitolo due ha raccontato la propria esperienza in un’intervista esclusiva. Un’esperienza, stando alle parole di Jessica Chastain, che si è addirittura fatta male un paio di volte nel corso delle riprese, “molto fisica”.

Jay Ryan ha invece raccontato la sensazione provata nel vedere per la prima volta Bill Skarsgård nel ruolo di Pennywise, definendolo un vero e proprio shock, anche perché l’attore, alto più di un metro e novanta, si presentava sul set già calato nella sua inquietante parte.

Naturalmente anche gli attori più giovani hanno avuto il modo di esprimersi, sia sul tema del bullismo, affrontato nel film, sia sull’amicizia che si è creata fra di loro sul set. Amicizia che, del resto, è l'arma segreta dei protagonisti impegnati a sopravvivere all'incubo di Pennywise.