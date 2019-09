Bill Skarsgård, 5 curiosità sull'attore

L’attore svedese torna a vestire gli inquietanti panni del clown Pennywise in “It - Capitolo 2”, nei cinema a partire dal 5 settembre 2019

Bill Skarsgard è noto soprattutto per aver interpretato il ruolo di Pennywise, l’inquietante pagliaccio che vive nelle fogne nato dalla penna di Stephen King, nei film “It” del 2017 e “It - Capitolo 2” in uscita giovedì 5 settembre, entrambi diretti da Andrés Muschietti. Nella miniserie televisiva del 1990 lo stesso ruolo era stato interpretato da Tim Curry.

Nato nel 1990, Bill Skarsgard è stato candidato ai Guldbagge Awards, il più importante premio cinematografico svedese, per il suo ruolo da protagonista nella commedia “I rymden finns inga känslor”. Il debutto a Hollywood è arrivato invece nel 2012, con l’adattamento cinematografico di “Anna Karenina” di Joe Wright. Nel 2017 ha recitato accanto a Charlize Theron e James McAvoy nel film “Atomica bionda” e nel 2018 in “Deadpool 2”. Bill Skarsgard ha ricoperto il ruolo di Roman Godfrey nella serie TV horror “Hemlock Grove”, andata in onda dal 2013 al 2015. Ecco alcune curiosità sull’attore svedese.

Una famiglia di attori

La famiglia di Bill Skarsgard è molto numerosa, oltre ai genitori Stellan Skarsgård, anch’egli attore, e My Günther, dottoressa, ci sono altri cinque figli: Alexander, nato nel 1976, Gustaf, nato nel 1980, Sam, del 1982, Eija, nata nel 1992, e Valter, del 1995. I sei fratelli di Bill sono tutti attori, ma i più famosi sono Alexander e Gustaf, rispettivamente l’affascinante vampiro in “True Blood” e Flòki di “Vikings”. Bill Skarsgard ha anche due fratellini più piccoli Ossian, nato nel 2009, e Kolbjörn (2012), nati dal secondo matrimonio del padre.

Ha debuttato a 10 anni

Il debutto al cinema per Bill Skarsgard è arrivato nel 2000, quando aveva solo 10 anni. Il film in questione è un thriller svedese dal titolo “White Water Fury”. Successivamente, l’attore ha dichiarato di essersi molto arrabbiato all’epoca, poiché era l’unico bambino presente sul set.

Non ha un account social

Nonostante la giovane età e i tanti fan, Bill Skarsgard è una persona molto riservata e non ha nessun account sui principali social network. Su Facebook ci sono alcune pagine gestite dai fan ma che non lo riguardano direttamente.

Ha copiato il sorriso di Pennywise da suo fratello

Il tratto più inquietante e pauroso del personaggio di Pennywise è sicuramente il suo sorriso enigmatico. Bill ha dichiarato che al provino il regista gli ha chiesto di lavorare molto soprattutto sul sorriso e sulla risata, senza indossare la maschera da clown. L’attore ha confessato di essersi ispirato al fratello Gustaf, che fin da quando lui era bambino gli ha sempre sorriso in maniera inquietante. Andrés Muschietti ha poi scelto Bill Skarsgard soprattutto perché cercava un attore che avesse le fattezze di un bambino.

Ha avuto degli incubi dopo le riprese di “It - Capitolo 2”

Bill Skarsgard ha dichiarato che Pennywise è stato il personaggio più estenuante che abbia mai interpretato nel corso della sua carriera. L’inquietante pagliaccio lo ha coinvolto molto sia fisicamente che emotivamente e l’attore ha confessato di non essere riuscito a liberarsi facilmente di lui, anzi, dopo la fine delle riprese del film ha iniziato ad avere degli incubi.