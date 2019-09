Film stasera in TV da non perdere oggi, domenica 1 settembre

La guida ai film che andranno in onda stasera, domenica 1 settembre, in TV su Sky. Commedie, biografici e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in TV

Il fidanzato di mia sorella, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Film diretto da Tom Vaughan, nel cast: Pierce Brosnan, Salma Hayek e Jessica Alba. “Il fidanzato di mia sorella” ruota intorno al fascino di Richard Haig, un affascinante professore di letteratura inglese che nonostante i suoi sessant'anni mantiene alta e calda la passione per i flirt con le sue studentesse. Ma ecco che appare l'amore: nel bar in un albergo londinese incontra Olivia, una bella quarantenne con cui il feeling è immediato e irresistibile. Ma, il professor rubacuori, non sa che la donna che gli sta conquistando il cuore è la sorella maggiore di Kate, la studentessa con cui Richard ha al momento una relazione. Le cose sono ancora più complicate di quel che sembrano. Una divertente e irriverente commedia dove pare che tutti siano un po' vittime e un po' carnefici dell’amore.

Amici e vicini, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Un film di Neil LaBute, con Nastassja Kinski, Ben Stiller, Jason Patric, Catherine Keener. Un film che racconta intrecci ed intrighi di coppie, tra solitudini che sfociano in nevrosi sessuali, ossessioni, impotenza, devianza e insoddisfazioni varie. Film sfacciatissimo e commedia politicamente scorretta.

Come ti ammazzo il bodyguard, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Regia di Patrick Hughes. Un film con Samuel L. Jackson, Ryan Reynolds, Gary Oldman, Salma Hayek, Elodie Yung, Joaquim de Almeida. Michael Bryce è una guardia del corpo impeccabile. Un giorno un prestigioso cliente giapponese viene ucciso sotto i suoi occhi da un cecchino. Darius Kincaid è un sicario, l’unico che può testimoniare al tribunale dell'Aja contro Vladislav Dukhovich, ex presidente bielorusso e genocida, che ha eliminato tutti i potenziali testimoni. I due saranno costretti a cooperare. Nonostante le scene d’azione un po’ deludenti, il film è una commedia che ha avuto un discreto successo, anche per merito dei protagonisti, molto credibili nei rispettivi ruoli.

Un nemico che ti vuole bene, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Film di Denis Rabaglia, con Diego Abatantuono, Antonio Folletto, Mirko Trovato, Sandra Milo, Roberto Ciufoli. Il professore di astrofisica Enzo Stefanelli soccorre e salva un giovane ferito da un colpo di pistola durante una notte di pioggia. Il ragazzo, che è un killer di professione, decide di dimostrare la sua riconoscenza a Enzo proponendogli di uccidere chi il professore considera il suo peggior nemico. Enzo all’inizio si ritrae, ma poi inizia a guardarsi attorno e le cose cambiano. “Un nemico che ti vuole bene” è una black comedy che riesce a far divertire, con venature di giallo.

Un’ottima annata – A good year, ore 21:15 Premium Cinema

Regia di Ridley Scott, con Russell Crowe, Marion Cotillard, Abbie Cornish, Albert Finney, Didier Bourdon. Max Skinner, uomo d’affari inglese, torna in Provenza per assistere ai funerali dello zio Henry che lo ha cresciuto. Nel sud della Francia lo attendono però i ricordi, un passato ingombrante e una splendida locandiera, figlia illegittima dello zio, che potrebbe avanzare pretese sui vigneti. Un film di Ridley Scott tratto dal romanzo dell’amico scrittore Peter Mayle.

Amore in panchina, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Regia di Terry Ingram. Un film con Emily Kinney, Patrick Sabongui, Victor Zinck Jr., James Kirk, Marci T. House. Laurel è una stilista in difficoltà che si ritrova con un lavoro come assistente personale per Danny, un quarterback lasciato fuori per un infortunio. Laurel non sa nulla del calcio e Danny non ha mai avuto un'assistente femminile. Una commedia romantica.

Una notte da leoni, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Regia di Todd Phillips. Un film con Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis, Heather Graham, Justin Bartha. Intenti a celebrare l’addio al celibato dell’amico Doug, tre testimoni di nozze perdono lo sposo dopo diverse disavventure da ubriachi. Le stupefacenti cronache di una notte brava a Las Vegas. Un film divertentissimo, da vedere: ha vinto un Golden Globe come miglior commedia.

Film biografici da vedere stasera in TV

Truth – Il prezzo della verità, ore 21:15 Sky Cinema Due

Regia di James Vanderbilt. Un film con Cate Blanchett, Robert Redford, Elisabeth Moss, Topher Grace, Dennis Quaid, Stacy Keach. Settembre 2004: due reporter della CBS finiscono nei guai per uno scoop su George W. Bush. L’incalzante resoconto di un famoso scandalo mediatico, da vedere.

Van Gogh – Sulla soglia dell’eternità, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Film biografico diretto da Julian Schnabel, con Willem Dafoe nei panni di Vincent van Gogh, premiato con la Coppa Volpi al Festival di Venezia 2018 e candidato agli Oscar 2019. “Van Gogh - Sulla soglia dell'eternità” racconta la vita del celebre pittore, tra tormenti artistici, l’amicizia con Paul Gauguin (Oscar Isaac) e il sostegno ricevuto dal fratello Theo (Rupert Friend). Il film ha ottenuto candidature ai Premi Oscar, ai Golden Globes, ai Critics Choice Award ed è stato premiato al Festival di Venezia.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Gli Incredibili 2, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Il sequel della pellicola Pixar del 2004, premiata agli Oscar come miglior film d’animazione. Regia di Brad Bird. Incerti sul da farsi e depressi dalla prospettiva di condurre una vita normale, i quattro membri della famiglia sembrano toccare il fondo. Almeno fino a quando mamma Elastigirl riceve una proposta impossibile da rifiutare: il miliardario Winston Deavor, intenzionato a rivalutare i supereroi agli occhi della gente, vuole infatti arruolarla come vigilante, trasmettendo in diretta tutte le sue imprese. Peccato per un particolare: mentre lei è via per combattere il crimine, qualcuno deve occuparsi dei tre figli. Una divertente avventura animata, che riesce nel difficile compito di essere all’altezza del primo capitolo.

Minions, ore 20:00 DeA Kids

I piccoli esserini gialli, schiavi - assistenti del sig. Gru di “Cattivissimo me”, sono i protagonisti assoluti del film a loro dedicato: “Minions”. Sbarcati sulla Terra fin dal brodo primordiale, nel giro di secoli i Minions sono passati dai tirannosauri a Napoleone, servendo però i loro padroni in modo nefasto, provocando sempre la loro rovina. Diretto da Pierre Coffin e Kyle Balda, un film che piacerà a tutta la famiglia, grazie anche a una colonna sonora straordinaria.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Belle & Sebastien – Amici per sempre, ore 21:00 Sky Cinema Family

Terzo avventuroso capitolo tratto dal romanzo di Cecile Aubry, per la regia di Clovis Cronillac, con Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Thierry Neuvic, Margaux Chatelier. Sebastien ha quasi 12 anni mentre l’amata Belle, magnifico esemplare di pastore dei Pirenei, è diventata mamma. Pierre e Angelina sono pronti a sposarsi e ricominciare la loro vita altrove, ma Sebastien non vuole lasciare lo chalet di montagna dove è cresciuto. E quando il vecchio padrone di Belle si farà vivo, Sebastien farà di tutto per salvare la sua più fedele amica. Un film che insegna anche ai più giovani i solidi valori di un’amicizia senza confini. Da non perdere.

Film d’azione da vedere stasera in TV

All the devil’s men - Squadra speciale, ore 21:00 Sky Cinema Action

Regia di Matthew Hope. Un film con Milo Gibson, Gbenga Akinnagbe, Sylvia Hoeks, William Fichtner, Elliot Cowan. Un cacciatore di taglie segnato dalla guerra al terrorismo va a Londra alla ricerca di un agente della CIA che è stato rinnegato. A sostenerlo ci sarà una squadra con la quale rimarrà bloccato in uno scontro urbano con i propri ex commilitoni e con l'esercito privato dell'agente in fuga. Un buon action movie con protagonista il figlio di Mel Gibson, qui in una prova molto convincente.

Ocean’s eleven - Fate il vostro gioco, ore 21:15 Premium Cinema +24

Film diretto da Steven Soderbergh, con George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts, Andy Garcia, Matt Damon, Don Cheadle. Ocean, appena uscito di prigione, non perde tempo a organizzare il suo prossimo colpo: mettere le mani sugli incassi di tre casinò di Las Vegas che convogliano in un unico caveau. Si tratta di un bottino di 163 milioni di dollari, per i quali il ladro coinvolge un suo amico e diversi talenti adatti a questo genere di operazioni. Primo film della trilogia di S. Soderbergh, remake della pellicola “Colpo Grosso”.

Suicide Squad, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Un film di David Ayer con un cast stellare: Jared Leto, Ben Affleck, Will Smith, Margot Robbie. Un gruppo di criminali, tratti dai fumetti della DC Comics, viene assoldato per una missione. Una divertente storia con protagonista una squadra di villain dal mondo dei comics, un poliziesco in maschera. Non mancano certamente l’ironia e le frasi ad effetto dei blockbuster americani. “Suicide squad” ha vinto un Oscar al miglior trucco e il talento del cast è innegabile.

Film thriller da vedere stasera in TV

Under Suspicion, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Film diretto da Stephen Hopkins, con Gene Hackman, Morgan Freeman, Thomas Jane, Monica Bellucci, Nydia Caro, Miguelangel Suarez. Un vecchio capitano di polizia convoca al commissariato il ricco ed influente avvocato Henry Hearst, accusato dello stupro e dell’omicidio di due ragazzine. Il suo alibi pieno di buchi metterà in discussione il suo patrimonio e il suo matrimonio. Un thriller ricco di pathos.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Bye bye Germany, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Film di Sam Garbanski, con Moritz Bleubtreu, Antje Traue, Anatole Taubman, Mark Ivanir, Jeanne Werner. Francoforte, anno 1946: in un campo di deportazione, David e i suoi amici sono riusciti a sopravvivere all’Olocausto. Adesso hanno un solo scopo: partire per l’America il prima possibile. Tuttavia, hanno bisogno di soldi e di lasciarsi alle spalle un passato difficile. Entra così in gioco Sara, bella e spietata cacciatrice di nazisti. Un film amato dalla critica e un piccolo capolavoro nel suo genere.

