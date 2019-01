Bye Bye Germany: per non dimenticare mai l'Olocausto

Una storia di sopravvivenza e prima ancora una Storia. Ahinoi, uno dei capitoli più tristemente celebri della Storia, ossia quello dell’Olocausto.

Bye Bye Germany, in onda mercoledì 23 gennaio alle 21.15 su Sky Cinema Hits, racconta di un gruppo di ebrei tedeschi scampati all’Olocausto che tenteranno con ogni risorsa di emigrare negli Stati Uniti per dire addio alla propria terra.

Diretto da Sam Garbarski (Irina Palm – Il talento di una donna inglese), in questo film il tema delicatissimo viene trattato con estremo rispetto, sullo scenario di una Francoforte distrutta dalla Seconda guerra mondiale appena conclusa.

Qui un gruppo di ebrei tedeschi scampati all’Olocausto cerca un modo di raccogliere soldi per emigrare definitivamente negli States, la terra della libertà che promette loro un’altra vita, di certo migliore.

Guidati da David Bermann, il gruppo di amici si inventerà un commercio porta-a-porta di biancheria per la casa, artigianalmente confezionata come da sempre aveva fatto la famiglia Bermann, nome espertissimo del settore. L’iniziativa sbanca e i soldi non mancano tuttavia un ostacolo sembra fare precipitare la situazione: David incomincia a essere sospettato di essere stato un collaborazionista dei nazisti…

Uscito nel 2017 e accolto calorosamente da pubblico e critica, Bye Bye Germany è un appuntamento da non perdere per non dimenticare un capitolo di Storia fondamentale, capitolo che si vorrebbe dimenticare da quanto è doloroso ma che assolutamente bisogna fare vivere nella memoria nostra e delle future generazioni. In occasione della Settimana della memoria ma non solo: certe storie drammatiche, certi errori madornali commessi dall’umanità (anzi: dalla disumanità) andrebbero ricordati sempre.

Bye Bye Germany vi aspetta mercoledì 23 gennaio alle 21.15 su Sky Cinema Hits.