Programmi TV da non perdere stasera, domenica 1 settembre

Guida ai programmi e alle serie tv che andranno in onda stasera, domenica 1 settembre, sui canali Sky

Programmi TV in onda stasera

Antonio Riva: Una sposa da sogno, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

A Milano, in un prestigioso atelier, due spose si sfidano per portarsi a casa un abito da sogno, creato appositamente per loro dal celebre stilista Antonio Riva.

Confessioni di un detective, ore 21:05 Crime Investigation

In “Confessioni di un detective”, in onda alle 21:05 su Crime Investigation, ascoltiamo le dichiarazioni di alcuni detective che sono riusciti a risolvere casi apparentemente impossibili.

Brunori Sas canta “Come è profondo il mare”, ore 21:15 Sky Arte

Direttamente dallo Sky Arte Festival, Brunori Sas rende omaggio a “Come è profondo il mare” di Lucio Dalla, nella Chiesa di Santa Maria dello Spasimo a Palermo.

Vero o fake?, ore 21:00 Blaze

Quanto di ciò che vediamo su Internet è reale? “Vero o Fake?” è la serie che porta alla luce gli inganni e le verità della rete. Un team di esperti svela i segreti dietro alcuni dei filmati più incredibili e più cliccati del web.

Battistology, ore 21:00 Comedy Central

Con la sua solita ironia, Maurizio Battista analizza le abitudini e i modi di fare più strani degli italiani.

100% Sexy, ore 21:00 lei

Alle 21:00 su lei, la seconda stagione di “100% sexy”, la serie dedicata a persone con look eccessivi e decisamente troppo audaci che si affidano ai consigli di tre esperti: uno stylist, un make up artist e un hair stylist, che dovranno valorizzare la loro personalità.

Come è fatto, ore 21:00 Discovery Channel

Su Discovery Channel, alle 21:00, “Come è fatto”, il programma che offre un punto di vista privilegiato su come sono creati gli oggetti che ci circondano. Ogni giorno usiamo migliaia di oggetti comuni, dando per scontato il lavoro dietro la loro produzione e ignorando che molti dei prodotti a nostra disposizione sono più complessi di quanto appaiano.

Gordon Ramsay: fuori menù, ore 20:55 National Geographic

Gordon Ramsay intraprende una spedizione antropologica e gastronomica per scoprire persone, luoghi e sapori incredibili. La prima tappa è la valle sacra degli Inca.

NASA X-Files, ore 21:05 Discovery Science

Torna la serie che apre le porte sugli archivi segreti della NASA, la più importante e prestigiosa agenzia spaziale del mondo. Si indaga su tutti quegli episodi (avvistamenti, incidenti in orbita, incontri ravvicinati) che sono stati classificati come "Riservati".

Gesù: sei giorni al calvario, ore 21:00 History

L'attore Hugh Bonneville racconta come una tempesta perfetta fatta di intrighi politici, lotte di potere e scontri si unirono causando l'evento che cambiò il mondo: la crocifissione di Gesù.

Wild Europa, ore 21:00 Nat Geo Wild

L'Europa ospita rarissime creature animali, dalle nordiche razze feline fino alle meravigliose specie che vivono nel Mediterraneo. In alcune zone dell'Europa, il ghiaccio non si scioglie mai. Alcune creature lottano costantemente sotto zero.

Serie TV in onda stasera

Fyre - Il Festival della Truffa, ore 21:15 Sky Atlantic

Per il ciclo Il Racconto del Reale, va in onda su Sky Atlantic “Fyre - Il Festival della truffa”. Un esclusivo dietro le quinte del famigerato Fyre Festival. Ideato da Billy McFarland e dal rapper Ja Rule, Fyre viene pubblicizzato come festival musicale di lusso su un'isola privata delle Bahamas, con supermodel in bikini, esibizioni musicali di prim'ordine e tutti i migliori comfort. Ma una volta arrivati sull'isola, gli ospiti scoprono una realtà completamente diversa.

Magnum P.I., ore 21:00 Fox

Alle 21:00 su Fox rivediamo la prima stagione di “Magnum P.I.”, il remake del telefilm cult anni '80, con protagonista un ex Navy Seal che fa il detective alle Hawaii. In questo reboot, Thomas Magnum è interpretato da Jay Hernandez.

800 words, ore 21:00 Fox life

Su Fox life HD alle 21:00 rivediamo la seconda stagione di “800 words”, la serie australiano-neozelandese con protagonista George Turner, un popolare giornalista che scrive una rubrica settimanale sul più importante giornale di Sydney, composta esattamente da 800 parole.

Elementary, ore 21:05 Fox Crime

Alle 21:05 su Fox Crime va in onda “Elementary”, la serie tv basata su una rilettura in chiave moderna del personaggio di Sherlock Holmes di sir Arthur Conan Doyle. Le vicende si svolgono a New York, Holmes è Jonny Lee Miller, mentre Lucy Liu veste i panni della versione femminile di Watson.

Forever, ore 21:15 Premium Crime

Su Premium Crime rivediamo invece “Forever”, la serie fantasy-poliziesca con protagonista il dottor Henry Morgan, medico legale di New York che ha oltre 200 anni ed è immortale. Ogni volta che muore, il suo corpo scompare e l'uomo "rinasce", nudo, nelle acque dell'East River.

Angie Tribeca - 1^ TV, ore 21:15 Premium Stories

A partire dalle 21:15, in prima visione tv, due episodi della quarta stagione di “Angie Tribeca”, la divertente serie parodia dei police procedural televisivi. Angie Tribeca è un'agente di polizia del Los Angeles Police Department, che opera all'interno della fittizia unità RHCU (Unità Crimini Davvero Odiosi).

Dc’s legends of tomorrow, ore 21:15 Premium Action

Alle 21:15 su Premium Action, altri due episodi di “Dc’s legends of tomorrow”, la serie incentrata su un gruppo di personaggi, le cosiddette Leggende, che cercano di salvare il mondo viaggiando nel tempo. La puntata di stasera ha il titolo “Condizioni di utilizzo”.

The Orville, ore 20:55 Fox Comedy

Su Fox Comedy alle 20:55 rivediamo la prima stagione di “The Orville”, la serie tv ambientata quattrocento anni nel futuro a bordo dell'astronave USS Orville. Creata e interpretata da Seth MacFarlane nei panni del capitano Ed Mercer.

Single parents, ore 21:40 Fox Comedy

Alle 21:40 rivediamo invece la prima stagione di “Single parents”, la divertente comedy con Leighton Meester. La serie tv segue le avventure di un gruppo di genitori single.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

The Stewie Griffin Show, ore 20:55 Fox animation

Dalle 20:55 su Fox animation parte “The Stewie Griffin Show”: irriverente, sfrontato, senza peli sulla lingua, Stewie Griffin è lo showman col pannolino amato da tutti.

Top Wing, ore 20:45 Nick jr

Su Nick jr. va in onda “Top Wing”, la serie animata che racconta le avventure di quattro uccelli molto coraggiosi: Swift, Penny, Brody e Rod. I pennuti abitano Big Whirl Island e sono cadetti all'Accademia Top Wing.

Victorious, ore 21:15 Nickelodeon

Alle 21:15 su Nickelodeon continuano gli episodi di “Victorious”, la serie tv incentrata su Toni Vega, un’aspirante cantante che frequenta la Hollywood Arts, una scuola di arti dello spettacolo. Accanto a lei, la sua famiglia, la sorella Trina, il suo migliore amico Andrè e altri personaggi.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

Lo show, creato nei Cartoon Network Studios di Londra, narra le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa e bizzarra famiglia, tutt'altro che convenzionale.

Scooby-Doo e i pirati dei Caraibi, ore 21:00 Boomerang

Scooby-Doo e la sua gang finiscono in un mare di guai quando decidono di fare una pericolosa crociera in uno dei luoghi più misteriosi del Pianeta!

Claude, ore 21:20 Disney Junior

Alle 21:20 su Disney Junior, un altro episodio di “Claude”, il cartone con protagonista un cagnolino che vive con i suoi proprietari, il Signor e la Signora Scarpabrilli. La serie animata è rivolta ai bambini in età prescolare.

Furiki Wheels, ore 20:55 Disney XD

Alle 20:55 su Disney XD “Furiki Wheels” la serie animata creata da Alphanim (oggi Gaumont Animation) nel 2017.

