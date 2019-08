Film stasera in TV: da non perdere oggi, sabato 17 agosto

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

The Predator, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Shane Black dirige il nuovo capitolo della saga, nel cast: Boyd Holbrook, Jake Busey, Trevante Rhodes, Jacob Tremblay, Keegan-Michael Key, Olivia Munn. Predator, una terribile creatura aliena, fa la sua ricomparsa sulla Terra nei pressi di una piccola cittadina. La sua presenza spinge un ex soldato e una biologa a unire le loro forze a quelle di un gruppo di militari per combattere la minacciosa creatura. Gli alieni tornano a dare la caccia agli umani in questo imperdibile film di fantascienza.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Un appuntamento per la Sposa, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Film drammatico del 2016 per la regia di Rama Burshtein, con Noa Koler, Amos Tamam, Oz Zehavi e Irit Sheleg. Michal ha 32 anni. Da dodici, ha abbracciato la fede e ora sta per sposarsi. Un mese prima della cerimonia, durante i preparativi, il futuro sposo le confessa di non essere più innamorato di lei. Michal è sconvolta ma non vuole tornare single: avrà un mese di tempo per mettersi alla prova, tra delusioni e appuntamenti, e riuscire a sposarsi.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Point Break – Punto di rottura, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Regia di Kathryn Bigelow. Un film del 1991 con Patrick Swayze, Keanu Reeves, Lori Petty, Gary Busey, John C. McGinley, James Le Gros. Una banda di malviventi spadroneggia nelle rapine in banca indossando le maschere di Carter, Reagan, Nixon e Johnson. L’agente Angelo Pappas ritiene che si tratti di surfisti che in questo modo si finanziano le escursioni. Il giovane agente Johnny Utah dà credito alla teoria del collega e si fa allenare per il surf dall’esperta Tyler, che lo introduce nell'ambiente. Qui conosce Bodhi, surfista esperto in attesa dell'onda perfetta, che è anche il capo della banda. Un film che è diventato un cult e un manifesto per gli appassionati di surf.

Film fantastici da vedere stasera in TV

Ritorno al bosco dei 100 acri, ore 21 su Sky Cinema Family

Il live action Disney, diretto da Marc Forster, arriva su Sky Cinema Family. Ewan McGregor interpreta Christopher Robin, il bambino che dopo le avventure con gli animali del Bosco dei Cento Acri, ora è cresciuto e vive a Londra. Lo ritroviamo alle prese con i problemi dell’età adulta e quasi dimentico dello stupore e della fantasia che hanno caratterizzato la sua infanzia. Ma prima o poi il passato ritorna: Christopher ritrova inaspettatamente Winnie the Pooh e i suoi vecchi amici, che lo aiuteranno a recuperare una valigia con dentro alcuni importanti documenti della società per cui lavora. Winnie the Pooh, Tigro e Pimpi in versione live action, al fianco di un meraviglioso Ewan McGregor.

Film thriller da vedere stasera in TV

Perfect Stranger, ore 21 su Sky Cinema Suspense

Regia di James Foley. Un film con Halle Berry, Bruce Willis, Giovanni Ribisi, Gary Dourdan, Nicki Aycox, Richard Portnow. Rowena Price è una giornalista in cerca di uno scoop. Quando scopre che l'omicidio di una sua amica potrebbe condurre a un famoso dirigente di un'agenzia di pubblicità, decide di indagare sotto copertura con l'aiuto del suo socio, Miles, esperto di computer. Un thriller dall’inizio molto sostenuto ma che si perde verso il finale.

Seven, ore 21 su Premium Cinema +24 HD

Un film di David Fincher, con Brad Pitt, Morgan Freeman, Kevin Spacey, Gwyneth Paltrow, John C. McGinley. Sette delitti ispirati ai sette peccati capitali. Un obeso (la gola) viene ucciso col cibo. Un avvocato famoso per l'avarizia, prima di essere ucciso è stato costretto a mangiare un pezzo di se stesso. E così via per le altre vittime, che vengono uccise secondo la pena del contrappasso rispetto agli altri peccati capitali: accidia, superbia, ira, lussuria, invidia. Dal romanzo di Andrew Kevin Walker, un film che è diventato un cult. Cast perfetto, tra cui spiccano Brad Pitt e Kevin Spacey.

Film commedia da vedere stasera in TV

Amore ad alta quota, ore 21 su Sky Cinema Romance

Un’affascinante commedia del 2018 ambientata tra romantiche montagne innevate. La pellicola racconta la storia di una redattrice ddi una rivista di viaggi a cui viene affidato il compito di scrivere un reportage sugli sport estremi. Durante il lavoro, la giornalista finisce con l’infatuarsi di un fotografo. Regia di Paul Ziller con Thomas Beaudoin e Katrina Bowden.

S1mone, ore 21:10 su Premium Cinema Emotion

Commedia americana del 2002 per la regia di Andrew Niccol, con Al Pacino, Rachel Roberts e Catherine Keener. Abbandonato dalla bizzosa prima attrice del suo nuovo film, il produttore Viktor decide di sostituirla con S1mone, un’interprete virtuale invenzione di un genio incompreso e ora scomparso per sempre. La pellicola è un successo clamoroso e la star, che tutti credono vera, diventa una delle donne più ammirate del pianeta.

Se sei così, ti dico sì, ore 21:10 su Premium Cinema Comedy

Commedia italiana del 2011 per la regia di Eugenio Cappuccio con Emilio Solfrizzi, Belén Rodrìguez e Iaia Forte. Talita è una bellissima star sudamericana circondata da opportunità, uomini, denaro e paparazzi. Piero è un cantante che, dopo aver azzeccato un unico singolo nella sua vita, è finito a lavorare nel ristorante dell’ex moglie. I due si incontrano in un albergo, per caso, e scoppia l’amore. Un film leggero e poco impegnativo.

L’incredibile vita di Norman, ore 21 su Sky Cinema Drama

Diretto da Joseph Cedar, con Richard Gere, Lior Ashkenazi, Michael Sheen, Steve Buscemi, Charlotte Gainsbourg. L'incontro tra Norman e un politico in ascesa che diventerà un leader mondiale capace di influenzare radicalmente la vita del negoziante. Film da vedere per l’ottima interpretazione di Richard Gere, la colonna sonora e una storia intelligente e originale.

I delitti del BarLume – Il battesimo di Ampelio, ore 21 su Sky Cinema Comedy

Arriva l’undicesimo film targato Sky della serie “I delitti del BarLume”, tratta dai romanzi di Marco Malvaldi. Diretto da Roan Johnson con Filippo Timi e Stefano Fresi, l’episodio si concentra sulla misteriosa morte di un prete che attira le attenzioni del neoarrivato Beppe e del commissario Fusco.

Puoi baciare lo sposo, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Su Sky Cinema Uno +24, alle ore 21:15, arriva “Puoi baciare lo sposo”. Una commedia sentimentale diretta da Alessandro Genovesi, con Diego Abatantuono, Monica Guerritore, Salvatore Esposito, Cristiano Caccamo e Dino Abbrescia. Antonio si è innamorato del suo coinquilino Paolo, i due vivono insieme a Berlino e stanno per sposarsi. Al momento della proposta di matrimonio Paolo pone una condizione: essere presentato ai suoceri italiani. Antonio non ha mai rivelato la sua omosessualità alla propria famiglia, ma dopo qualche esitazione decide di affrontare la questione. Da non perdere se quello che cercate è un film in grado di farvi sorridere ma anche riflettere sui pregiudizi e le ipocrisie purtroppo ancora presenti nel nostro Paese.

Quasi famosi, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Film diretto da Cameron Crowe, con Frances McDormand, Jason Lee, Billy Crudup, Patrick Fugit, Kate Hudson, Zooey Deschanel. William Miller è un ragazzino che sogna di scrivere su “Rolling Stone”, la testata culto del rock. Incredibilmente, il suo sogno si realizza e, inoltre, ha anche la possibilità di frequentare il gruppo degli Stillwater. Qui viene a contatto anche con le tante fan del gruppo, disposte a tutto pur di stare vicine ai propri beniamini. Il mondo del rock anni ‘70 visto con nostalgia.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Blu profondo 2, ore 21:10 su Premium Cinema Energy

Regia di Darin Scott con Danielle Savre, Rob Mayes, Michael Beach, Nathan Lynn, Kim Syster, Jeremy Boado, Adrian Collins, Cameron Robertson, Darron Meyer. La ricercatrice Dr. Misty Calhoun fa squadra con il miliardario farmaceutico Michael Beach, sempre alle prese con gli squali. Seguito del fortunato “Blu profondo” è altrettanto divertente, seppur con un cast del tutto rinnovato. Il film è uscito direttamente in Home Video.

Tropa de elite 2 – Il nemico è un altro, ore 21 su Sky Cinema Action

Film d’azione del 2010 per la regia di José Padilha, con Wagner Moura, Irandhir Santos, André Ramiro, Pedro Van-Held e Maria Ribeiro. Prosegue la battaglia etica del capitano Nascimento: questa volta il suo obiettivo è la polizia corrotta. Nella sua quotidiana guerra contro le ingiustizie, il Capitano si trova a gestire anche un figlio adolescente.

Hercules – la leggenda ha inizio, ore 21:15 su Premium Cinema

Film d’azione del 2014 per la regia di Renny Harlin, con Kellan Lutz, Gaia Weiss, Scott Adkins e Roxanne McKee. Nel 1200 a.C. nell’Antica Grecia, la regina Alcmene si lascia sedurre da Zeus e mette al mondo un figlio, Hercules, il cui destino è quello di rovesciare le tirannie e portare la pace in una terra in difficoltà. Hercules però non sa nulla di chi è e cosa deve fare, e tutto ciò che desidera è l’amore di Hebe, principessa di Creta, promessa sposa di suo fratello.

Guarda anche gli altri programmi in onda stasera in TV