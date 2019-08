Film stasera in TV da non perdere oggi, sabato 10 agosto

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Darkest Minds, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Film di fantascienza del 2018 diretto da Jennifer Yuh Nelson, con Amandla Stenberg, Mandy Moore, Gwendoline Christie, Patrick Gibson e Harris Dickinson. Pellicola tratta dalla serie di romanzi di Alexandra Bracken. Una malattia improvvisa uccide nel mondo migliaia di bambini, mentre lascia i sopravvissuti con degli straordinari superpoteri. Il governo tenta di estirpare il virus, ma senza successo. Così rinchiude i bambini vivi in un campo di lavoro, facendoli crescere lontano dal resto della popolazione. Una di loro, Ruby, riuscirà a fuggire dal campo e dovrà tentare in tutti i modi di sopravvivere tra amici e nemici.

2012, ore 21:00 Sky Cinema Action

Film di fantascienza del 2009, diretto da Roland Emmerich, conGeorge Segal, Patrick Bauchau, Danny Glover, Woody Harrelson e John Cusack. In un centro di ricerca indiano viene rilevata un’improvvisa variazione dell’emissione dei neutrini solari e il conseguente surriscaldamento del nucleo terrestre. La scoperta viene studiata dal giovane scienziato Adrian Helmsley, che stima il pericolo dei primi effetti sulla crosta solo nel lungo periodo e decide perciò, in accordo con gli interessi dei consiglieri del governo americano, di studiare un piano di evacuazione mantenendo il segreto sulla futura minaccia globale. Dopo soli tre anni, invece, il mantello terrestre comincia a fondere e sulla costa californiana appaiono le prime gigantesche crepe. Jackson Curtis, scrittore di romanzi di fantascienza di scarso successo, se ne accorge mentre si trova in campeggio con i due figli presso il parco di Yellowstone. Là, il lago si è completamente prosciugato e un conduttore radiofonico pazzoide, Charlie Frost, diffonde in diretta aggiornamenti sull’imminente fine del mondo.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Still Alice, ore 21:15 Sky Cinema Due

Film drammatico diretto da Richard Glatzer e Wash Westmoreland, con Julianne Moore, Kristen Stewart, Alec Baldwin, Kate Bosworth e Hunter Parrish. Alice è una docente universitaria molto brillante, con una famiglia unita della quale va fiera. Poco dopo i 50 anni, le viene diagnosticato un Alzheimer presenile su base ereditaria e, in tempi stretti, si trova costretta a lottare per non perdere la memoria di ciò che è stata.

Wall Street, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Film drammatico del 1987 diretto da Oliver Stone, con Michael Douglas, Daryl Hannah, Charlie Sheen, Martin Sheen, Frank Adonis e John C. McGinley. La pellicola, vincitrice di un premio Oscar, racconta la storia di un giovane broker della Borsa di Wall Street, che diventa l’informatore di un grande speculatore finanziario.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Asterix e il regno degli Dei, ore 21:00 Sky Cinema Family

Film d’animazione del 2014 diretto da Alexandre Astier e Louis Clichy. Nel 50 A.C. quasi tutta la Gallia è occupata dai Romani, tranne un villaggio dell’Armorica, abitato da irriducibili Galli, che resiste all'invasore. Esasperato, Giulio Cesare decide di cambiare strategia: se i Galli non ne vogliono sapere di muovere un passo verso la romanità, saranno i romani stessi a trasferirsi a casa loro.

Film thriller da vedere stasera in TV

Le due verità - Forever Mine, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Avvincente film thriller del 1999 diretto daPaul Schrader, con Joseph Fiennes e Ray Liotta. La pellicola narra la relazione amorosa tra Alan Riply ed Ella Brice, quest'ultima moglie del potente Mark Brice. Questi, venuto a sapere del tradimento di Ella, ordisce un piano per uccidere Alan, ma non tutto va come previsto.

Zodiac, ore 21:14 Premium Cinema +24 HD

Film thriller del 2007 diretto da David Fincher, con Jake Gyllenhaal, Mark Ruffalo, Robert Downey Jr., Anthony Edwards, Brian Cox e Elias Koteas. La pellicola è tratta da una storia vera e ripercorre le indagini svolte per scoprire l’identità del famoso serial killer Zodiac, che terrorizzò la comunità di San Francisco alla fine degli anni Sessanta.

Film commedia da vedere stasera in TV

Il mio matrimonio preferito, ore 21:00

Commedia romantica del 2017 diretta da Mel Damski, con Maggie Lawson, Paul Green, Christine Chatelain, Peter Benson e Ellen Ewusie. Tess Harper è un giovane donna, un brillante medico e sentimentalmente impegnata in una relazione solida. La ragazza viene reclutata dalla sua migliore amica come testimone di nozze per controllare che durante la cerimonia non ci siano problemi. Nella settimana che precede il matrimonio, Tess sarà costretta a far coppia con il testimone dello sposo per tentare di proteggere la cerimonia da eventuali disastri. Ma nel momento in cui i due sposi all’altare si giureranno amore eterno, Tess si renderà conto che l’uomo giusto per lei non è il suo fidanzato.

Un ciclone in casa, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Film commedia del 2003 diretto da Adam Shankman, con Steve Martin, Queen Latifah, Jean Smart, Kimberly J. Brown e Angus T. Jones. Peter Sanderson è un affermato avvocato di Los Angeles, abbandonato dalla moglie. In cerca di compagnia e di una nuova relazione, si imbatte in una chat dove crede di aver trovato la donna ideale. Ma niente è come sembra.

Pupazzi senza gloria, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Esilarante commedia del 2018 diretta da Brian Henson, con Melissa McCarthy, Elizabeth Banks, Maya Rudolph, Joel McHale e Leslie David Baker. A Los Angeles umani e peluches convivono pacificamente finché un giorno i membri di un famoso show di pupazzi degli anni Novanta, la Happytime Gang, cominciano a essere assassinati uno dopo l’altro. La poliziotta umana Conni Edwards e il detective privato pupazzo Philip Phillips (doppiato da un esilarante Maccio Capatonda) vengono incaricati di risolvere il caso e di catturare il colpevole.

Prima ti sposo, poi ti rovino, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Una piacevole commedia romantica del 2003 diretta da Joel Coen, con George Clooney, Catherine Zeta-Jones, Richard Jenkins, Stacey Travis e Edward Herrmann. Un famoso e affermato avvocato divorzista finisce con il frequentare e innamorarsi di una donna che colleziona mariti miliardari. Una pellicola leggera e spensierata, ideale per una serata di relax da trascorrere a casa.

Fuga da Reuma Park, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Commedia diretta da Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti e Morgan Bertaccae interpretata dal trio comico conSilvana Fallisi e Salvatore Ficarra. È la vigilia di Natale del 2041. Aldo, partendo dalla Sicilia, viene accompagnato al Reuma Park, un vecchio Luna Park trasformato in una specie di carcere di massima sicurezza per anziani. Qui incontra Giovanni, la cui memoria è ondivaga ma a cui è rimasto l'interesse per una procace infermiera dell'Est Europa, e Giacomo, costretto su una sedia a rotelle e arrabbiato con il mondo.

Film biografici da vedere stasera in TV

Into the Storm - La guerra di Churchill, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Film biografico diretto da Thaddeus O'Sullivan, con Brendan Gleeson, James D'Arcy, Iain Glen, Len Cariou e Janet McTeer. Un biopic dedicato alla figura di Winston Churchill, incentrato sugli anni da primo ministro durante la Seconda guerra mondiale. Il film tv è il il sequel di “Guerra imminente”, che raccontava alcuni anni della vita di Winston Churchill precedenti il secondo conflitto mondiale.

The Imitation Game, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Film biografico e drammatico del 2014 diretto da Morten Tyldum, con Benedict Cumberbatch, Keira Knightley, Matthew Goode, Mark Strong e Rory Kinnear. La pellicola racconta la vita del matematico inglese Alan Turing, genio indiscusso del Ventesimo secolo, considerato uno dei padri dell'informatica e dei moderni computer, fino alla sua precoce e tragica scomparsa.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Pacific Rim - La rivolta, ore 21:15 Premium Cinema

Film d’azione del 2018 diretto da Steven DeKnight, con John Boyega, Scott Eastwood, Tian Jing, Cailee Spaeny, Rinko Kikuchi e Burn Gorman. Jake Pentecost, il figlio dell’eroico Stacker Pentecost, non è come suo padre e ha infatti lasciato il corpo speciale di piloti degli enormi robot detti jaeger per vivere alla giornata tra piccoli furti e truffe. Finisce però nei guai per colpa di una ragazzina, Amara Namani, e potrà tirarsene fuori solo se accetterà di partecipare a un programma di addestramento di nuovi piloti. Questa attività sembra diventare inutile quando Liwen Shao annuncia il suo progetto: nuovi jaeger pilotati in remoto come droni. Il suo ex collega Hermann Gottlieb ha invece una diversa invenzione in cantiere: propulsori a base di sangue di kaiju per rendere più rapido l'impiego dei jaeger. Nonostante tutti questi avanzamenti, i piloti e gli scienziati saranno presi in contropiede da un misterioso jaeger che attacca le industrie Shao.

Shark, ore 21:14 Premium Cinema Energy

Film d’azione del 2002 diretto da David Worth, con John Barrowman, Jennifer McShane, Ryan Cutrona, Jenny McShane e George Stanchev. Una centralina situata al largo della costa messicana smette di funzionare per una misteriosa avaria. Sulla base di una foto scattata dal sub della guardia costiera Ben Carpenter, la paleontologa Cataline Stone comprende che il guasto non è riconducibile a cause tecniche, ma a un esemplare di Megalodon, antenato preistorico dello squalo bianco creduto estinto da secoli. Una spedizione per stanare il Megalodon, che ha cominciato a far strage di imbarcazioni e bagnanti, mette gli uomini di fronte alla pericolosa realtà: il terribile predatore è soltanto un cucciolo in attesa dell'arrivo dei genitori.

