Programmi TV da non perdere stasera, sabato 10 agosto

Programmi TV in onda stasera

X Factor - Il sogno, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 (REPLICA)

In attesa di vedere la nuova edizione di X Factor, va in onda su Sky Uno una maratona che ci fa rivivere i momenti più emozionanti delle ultime 8 edizioni del talent targato Sky. Nella puntata di stasera, il meglio delle audizioni 2015.

Quattro matrimoni in Italia, ore 21:00 Fox life

Quattro spose che non si conoscono tra di loro partecipano ciascuna al matrimonio delle altre. Ognuna di loro deve dare un voto sulle quattro categorie principali oggetto della competizione: location, cibo, abito e evento in generale. In palio una romantica luna di miele.

Chi ha ucciso Marilyn?, ore 21:10 Crime investigation

Marilyn Monroe era un'icona di stile e bellezza: cosa o chi l'ha uccisa? Tentiamo di fare chiarezza su una delle morti più misteriose della storia di Hollywood.

Nella mente di Robin Williams, ore 21:15 Sky Arte

Su Sky Arte va in onda il biopic HBO dedicato a Robin Williams, scomparso nel 2014. Un ritratto intimo e privato sulla vita e sulla carriera dell’attore, attraverso il racconto e la testimonianza dei suoi amici.

Gli eroi del ghiaccio - Himalaya, ore 21:00 Blaze

Gli impavidi camionisti de “Gli eroi del ghiaccio” tornano alle 21:00 su Blaze. Lisa, Alex, e Rick, i tre camionisti più tosti d’America, attraversano le strade più alte del pianeta, sfidando l’Himalaya.

Palco, doppio palco e contropalcotto, ore 21:00 Comedy Central

Per “Palco, doppio palco e contropalcotto”, alle 21:00 su Comedy Central, dal Teatro Franco Parenti di Milano si alterneranno i migliori comici del panorama italiano che vi faranno divertire. Oggi: Antonio Giuliani.

Malattie imbarazzanti, ore 21.00 lei

Un’altra puntata della settima stagione di “Malattie imbarazzanti”. La dr. Dawn visita prima un uomo afflitto da una malattia cronica della pelle, poi si occupa di una donna alla quale lo spasmo della vagina rende i rapporti sessuali insopportabili.

Bear vs Shark, ore 21:00 Discovery Channel

Bear Grylls è sopravvissuto negli ambienti più estremi del mondo. Ma cosa accade quando l'esperto si trova faccia a faccia con gli squali nelle profonde acque degli oceani?

La Valle dei Re: tesori nascosti, ore 20:55 National Geographic

Un'affascinante esplorazione della Valle dei Re. Gli archeologi indagano su una misteriosa sovrana: la regina Hatshepsut. Una squadra tenta di raccogliere dati nel tempio a lei dedicato.

Ingegneria in scala, ore 21:15 Discovery science

I migliori costruttori di modellini si preparano per la sfida finale di “Ingegneria in scala”: monster truck potenti, aerei alimentati al cherosene e motoscafi veloci fino a 120 km all'ora. Chi vincerà?

Enigmi di guerra, ore 21:00 History

Scopriamo alcuni incredibili racconti di guerra, tra cui il piano di Churchill per creare una gigantesca nave ghiacciata, degli aerei fantasma e una caccia al tesoro dei nazisti.

Leoni: caccia aperta, ore 21:00 Nat Geo Wild

Un gruppo di leonesse domina le sponde di un fiume in Tanzania. Sono abilissime cacciatrici, impavide e fortissime. Dopo una violenta siccità, le creature sono costrette a lottare per la sopravvivenza.

Serie TV in onda stasera

Warrior, ore 21:15 Sky Atlantic (REPLICA)

Su Sky Atlantic, vediamo in replica “Warrior”, la serie HBO basata sull’idea originale di Bruce Lee. Ambientata durante le guerre Tong alla fine del 1870 a San Francisco, la serie segue Ah Sahm, un prodigio nelle arti marziali che emigra a San Francisco dalla Cina, in cerca di sua sorella. La produzione è di Shannon Lee, figlia di Bruce.

Agents of S.H.I.E.L.D., ore 21:00 Fox

Alle 21:00 su Fox vediamo la sesta stagione di “Agents of S.H.I.E.L.D.”, la serie tv basata sull'organizzazione S.H.I.E.L.D. (Strategic Homeland Intervention, Enforcement and Logistics Division) dei fumetti Marvel Comics.

The Big Bang Theory, ore 21:45 Fox

Alle 21:45 rivediamo invece gli episodi della terza stagione di “Big Bang Theory”, la serie che racconta le avventure di un gruppo di geniali nerd. I quattro protagonisti trascorrono il loro tempo libero tra la lettura di fumetti, videogame, giochi di ruolo e la visione di film e serie TV a tema fantascienza e supereroi.

NCIS Los Angeles, ore 21:05 Fox crime

Su Fox crime vediamo due episodi della nona stagione della serie nata come spin-off di “NCIS - Unità anticrimine”. Il protagonista è G. Callen, un agente che lavorava per la CIA, ricoprendo incarichi sotto copertura. Nelle indagini è affiancato dall'agente speciale Samuel “Sam” Hanna, ex Navy SEAL suo partner e amico.

Shades of blue, ore 21:15 Premium crime

Su Premium crime rivediamo la terza stagione di “Shades of blue”, il poliziesco procedurale con protagonista Jennifer Lopez nei panni di Harlee Santos, detective del New York City Police Department. L’agente e la sua squadra non disdegnano di usare sotterfugi per i propri scopi ed è costretta a collaborare con una squadra anticorruzione dell'FBI.

Superstore, ore 21:15 Premium Stories

Su Premium Stories alle 21:15, rivediamo la quarta stagione di “Superstore”, la sitcom con protagonisti America Ferrera e Ben Feldman nei panni di impiegati di un superstore americano.

The Goldbergs, ore 22:05 Premium Stories

Alle 22:05 continua la sesta stagione di “The Goldbergs”, la sitcom ambientata negli anni Ottanta con protagonista la famiglia Goldberg. A raccontare le vicende è Adam, ragazzino undicenne che vive con la mamma Beverly, il papà Murray, i fratelli Erica e Barry e il nonno Al “Pops” Solomon.

Supernatural, ore 21:15 Premium Action

Su Premium Action va in onda la dodicesima stagione di “Supernatural”, la serie tv che ha come protagonisti due ragazzi che sono stati educati dal padre alla ricerca di un demone che avrebbe ucciso la loro madre incendiando la casa.

LA to Vegas, ore 20:55 Fox Comedy

Alle 20:55 rivediamo la serie tv che segue le vite dell'equipaggio e dei passeggeri di una compagnia aerea low cost denominata “Jackpot Airlines”, che effettua voli regolari da venerdì a domenica da Los Angeles a Las Vegas dove accadono episodi alquanto esclusivi.

Fresh off the boat, ore 21:45 Fox Comedy

Alle 21:45 rivediamo anche la quinta stagione per la comedy ispirata al bestseller dello chef Eddie Huang, che racconta le vicende della famiglia di origine taiwanesi che apre una steak house ad Orlando negli anni '80.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

I Simpson, ore 20:55 Fox Animation

Alle ore 20:55 su Fox Animation, il cartoon cult sulle avventure improbabili dell'irresistibile e strampalata famiglia Simpson. La serie è incentrata sulla famiglia Simpson, composta da Homer, sua moglie Marge e i loro tre figli Lisa, Bart e Maggie. Vivono nella città fittizia di Springfield. La serie ha vinto 32 Emmy Awards.

Regal Academy, ore 20:50 DeA kids

Su DeA kids “Regal Academy”, la serie animata tutta italiana con protagonista Rose, una ragazza con un grande amore per le favole e le scarpe. Quando trova una chiave che la trasporta nel mondo delle favole, scopre di essere la nipote di Cenerentola, direttrice di una prestigiosa scuola: la Regal Academy.

Top Wing, ore 20:45 Nick jr

Su Nick jr. va in onda “Top Wing”, la serie animata che racconta le avventure di quattro uccelli molto coraggiosi: Swift, Penny, Brody e Rod. I pennuti abitano Big Whirl Island e sono cadetti all'Accademia Top Wing.

Victorious, ore 21:15 Nickelodeon

Alle 21:15 su Nickelodeon continuano gli episodi di “Victorious”, la serie tv incentrata su Toni Vega, un’aspirante cantante che frequenta la Hollywood Arts, una scuola di arti dello spettacolo. Accanto a lei, la sua famiglia, la sorella Trina, il suo migliore amico Andrè e altri personaggi.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

Lo show, creato nei Cartoon Network Studios di Londra, narra le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa e bizzarra famiglia, tutt'altro che convenzionale.

Scooby-Doo va ad Hollywood, ore 21:00 Boomerang

In “Scooby-Doo va da Hollywood”, in onda alle 21:00 su Boomerang, Shaggy e Scooby cercheranno di lanciare una serie Tv tutta loro.

Claude, ore 21:00 Disney Junior

Alle 21:00 su Disney Junior, un altro episodio di “Claude”, il cartone con protagonista un cagnolino che vive con i suoi proprietari, il Signor e la Signora Scarpabrilli. La serie animata è rivolta ai bambini in età prescolare.

Furiki Wheels, ore 20:55 Disney XD

Alle 20:55 su Disney XD “Furiki Wheels” la serie animata creata da Alphanim (oggi Gaumont Animation) nel 2017.

