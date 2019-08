Da Un tranquillo weekend di paura a Le colline hanno gli occhi, passando per Hostel, il Guardian ha messo in fila alcune delle più celebri pellicole del cinema, in cui la spensierata gita fuori porta dei protagonisti si trasforma in un'avventura spaventosa.

L’horror anni Settanta

Il thriller in salsa horror l’ha fatta da padrone nel corso degli anni Settanta sul grande schermo: fra le pellicole del periodo ricordiamo Le colline hanno gli occhi (GUARDA IL TRAILER), nella versione del 1977. Diretta da Wes Craven e girata nel deserto del Mojave, la pellicola mescola sapientemente molteplici generi, restituendo sullo schermo un horror al cardiopalma. Le colline hanno gli occhi è considerato un cult e ha consacrato il talento di Michael Berryman e Dee Wallace sugli schermi. Qualche anno prima, nel 1972, è stata la volta di Un tranquillo weekend di paura, diretto da John Boorman: il film catapulta il pubblico all’interno di paesaggi selvaggi, lungo il corso del fittizio fiume Cahulawassee, sfondo del dramma dei protagonisti. Interpretato da Jon Voight e Burt Reynolds, Un tranquillo weekend di paura vanta tre nomination all’Oscar.

Hostel e quel viaggio in Europa

Alla ricerca di sesso facile in Slovacchia: inizia così l’avventura di due americani, interpretati da Jay Hernandez e Derek Richardson, in Hostel (GUARDA IL TRAILER). Ma le cose nel film del 2005 diretto da Eli Roth si mettono male: trapani elettrici e motoseghe faranno desiderare ai due di non essere mai partiti. Fortemente criticato dalle autorità slovacche, il regista ha spiegato: “Il mio film non è un'opera geografica, ma si propone di mostrare l'ignoranza degli Americani sul Mondo che li circonda”. A Hostel è seguito un sequel nel 2007 e una terza parte nel 2011, diretta da Scott Spiegel.

Vacanza col licantropo

"Siamo andati in vacanza per errore!": è la battuta pronunciata nel 1987 sul set di Shakespeare a colazione di Bruce Robinson, i cui protagonisti si ritrovano intrappolati in un cottage in mezzo al nulla. Non va meglio agli interpreti di Un lupo mannaro americano a Londra del 1981: nel film di John Landis, lodato per gli effetti speciali, due americani in vacanza evitano il percorso turistico in favore di un'escursione nella brughiera dello Yorkshire. Peccato che un licantropo affamato metta in discussione i loro piani...

La classifica del Guardian

Viaggi avventurosi che si trasformano in tragedie, incontri fortuiti che si rivelano letali e molto altro: un viaggio di piacere può trasformarsi in un vero orrore sotto i riflettori di Hollywood. Il Guardian ha stilato la sua top 20 dei peggiori viaggi della storia del cinema.

