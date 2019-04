I film preferiti dalle celebrità

J. Lo ama il musical West Side Story. Tom Hanks va pazzo per 2001: Odissea nello spazio e Barack Obama adora il Padrino, sequel compreso. Ecco la top ten del cinema secondo le celebrità

Dalle commedie classiche a Charlie Chaplin, passando per il genio di Stanley Kubrick e Francis Ford Coppola, ecco i titoli preferiti da politici, musicisti, attori, registi e celebrità.



Tom Hanks - 2001: Odissea nello spazio



La passione dell’attore per i film cult di Stanley Kubrick non è un segreto, ma 2001: Odissea nello spazio - la pellicola del 1968 - è una vera chicca secondo Tom Hanks. Lo scorso anno, in occasione del 50esimo anniversario del film ha detto: “Puoi guardarlo più e più volte e riflettere ogni volta diversamente sul suo significato”. Si dice che lo abbia visto oltre 40 volte.



Jennifer Lopez - West Side Story



J. Lo punta sui grandi classici e indica West Side Story come pellicola del cuore, rivelando di averlo visto ben 37 volte. Nel celebre film del 1961 la pop star dice di identificarsi in Anita: "Non ho mai voluto essere Maria ... Volevo essere Anita, che balla fino alla fine”.



Orson Welles - Luci della città



Del film di Charlie Chaplin del 1931, il mago della macchina da presa Orson Welles - premio Oscar nel 1942 per Quarto Potere - dice: “Devi vedere le luci della città ... Vedrai il vero Chaplin nelle luci della città”.



Salma Hayek - Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato



I cinefili incalliti ringrazino Mel Stuart: pare che la passione di Salma Hayek per la recitazione e per il mondo del cinema sia esplosa dopo avere visto Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato (1971), all’età di sei anni. Chissà cosa pensa del remake con Johnny Depp...



Barack Obama - Il Padrino



L’ex presidente degli Stati Uniti d’America non ha dubbi: la saga del Padrino diretta da Francis Ford Coppola e interpretata da Marlon Brando con Al Pacino è la sua preferita in assoluto. Il film migliore? Il primo, quello del 1972. Ma anche il sequel giunto due anni più tardi si difende bene. Lascia un po’ a desiderare, secondo lui, il terzo titolo della serie.



Steven Spielberg - Lawrence di Arabia



Il regista ha contribuito a ripristinare Lawrence d’Arabia (1962) per una versione DVD nel 2000 e nel documentario di accompagnamento Spielberg racconta l'impatto che il film ha avuto sulla sua vita, spiegando che è il suo titolo preferito.



Heath Ledger - Il Mago di Oz



Lo ha visto talmente tante volte che ha finito per amarlo: si tratta del Mago di Oz nella versione originale del 1939, il film preferito di Heath Ledger. Forse perché, ha raccontato tempo fa il compianto attore, “era l’unico film che i miei genitori mi facevano vedere da bambino”.



John McCain - Viva Zapata!



Durante la sua campagna presidenziale, è stato chiesto a John McCain quale fosse il suo film preferito: si tratta di una pellicola di Katie Couric, Viva Zapata!. Il film del 1952 è “un racconto eroico di una persona che ha sacrificato tutto per quello in cui credeva e ci sono alcune delle scene più commoventi che abbia mai visto”, ha spiegato.



Vin Diesel - Via col vento



Quando alla star di Fast & Furious è stata chiesto di indicare uno dei suoi film preferiti, lui ha puntato sul classico dei classici: Via col vento, del 1939. L’attore racconta di essersi identificato in Clark Gable nei panni dell’affascinante Reth, spasimante della bella Rossella O’Hara.



Uma Thurman - Il letto racconta



Una commedia all’americana ha conquistato la star di Pulp Fiction e Kill Bill, Uma Thurman: "Per tutta la vita - racconta - ho voluto essere Doris Day. Uno dei suoi film migliori è Il letto racconta (1959). È un film così divertente da guardare…”.