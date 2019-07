La colonna sonora dei film: le 5 più belle degli ultimi 10 anni

La colonna sonora rappresenta un elemento cruciale in ambito cinematografico. Da storiche composizioni riconoscibili da tutti, come nel caso di Star Wars e Il buono, il brutto e il cattivo, ovvero John Williams ed Ennio Morricone, fino a sapienti mix, che conducono l’azione in tutti i suoi frangenti. Volgendo lo sguardo agli ultimi 10 anni di produzioni sul grande schermo, ecco le colonne sonore davvero indimenticabili:

The Social Network, 2010

The social network è un film del 2010, diretto da David Fincher, basato sul libro Miliardari per caso, di Ben Mezrich. Si offre un’analisi dei primi anni di Facebook, analizzando la complessa personalità di Mark Zuckerberg, al centro di polemiche e azioni legali per la sua creatura. La colonna sonora è fortemente energetica, ricca di suono ambient sperimentali. Le note scorrono, senza un filo conduttore, accompagnando lo spettatore attraverso il processo creativo del team.

Her, 2011

Her è un film del 2013, diretto da Spike Jonze, con protagonista Joaquin Phoenix. La pellicola è incentrata sull’evoluzione del rapporto tra l’uomo e le nuove tecnologie, spinto fino all’estremo. Quando l’intelligenza artificiale può spingerci ben oltre il limite di ciò che oggi reputiamo “normale”, e quando, al tempo stesso, può restituirci il valore del rapporto con gli altri. Premio Oscar per la miglior sceneggiatura originale. Avrebbe di certo meritato riconoscimenti anche per la colonna sonora, affidata a Win Butler e Owan Pallett, eseguita dagli Arcade Fire.

Drive, 2011

Drive è un chiaro esempio di come la colonna sonora, se realizzata ottimamente, assuma un’importanza cruciale, al pari della trama e del valore del cast attoriale, che vede come protagonista in questa pellicola Ryan Gosling. Il film è del 2011 e fa parte della collezione del visionario regista Nicolas Winding Refn. Un totale di 19 tracce, selezionate e curate con maniacale attenzione dal compositore Cliff Martinez. Un pop elettro, con influenze progressive, che regala al pubblico uno stato alienante, come quello nel quale sembra vivere il protagonista.

Skyfall, 2012

Skyfall è senza dubbio il capitolo più struggente ed emotivamente impegnato degli 007 prodotti con Daniel Craig. Skyfall, titolo del brano composto da Adele per la pellicola del 2012, diretta da Sam Mendes, è un instant classic. Melodia e parole che offrono un sapiente mix di delicatezza e potenza. Una produzione eccelsa, per una colonna sonora che vede Adele trionfare ai Premi Oscar 2013.

The Hateful Eight, 2016

Con The Hateful Eight, il maestro Ennio Morricone ha accettato nuovamente di collaborare con Quentin Tarantino, mettendosi all’opera in un western splatter, alla maniera del celebre regista. Una pellicola priva di un contesto naturale o urbano, quasi totalmente ambientata in un’unica location, il che rende attori e colonna sonora fondamentali. La musica avvolge chi guarda, ponendo subito dinanzi all’evidenza di star ascoltando le melodie di uno dei più grandi. Musica che è particolarmente al centro di questa produzione tarantiniana. Dal pianoforte alla chitarra, dai racconti drammatici alle parole d’odio. Morricone stende un velo di note, che fa da sfondo a un rosso mare di sangue.