Sky Cinema Uno programmazione: i film di agosto

Sky Cinema Uno (canale 301) non va in vacanza e anche ad agosto propone tante prime visioni tv e i film di successo che hanno segnato il cinema a partire dagli anni 90. Non solo, Sky Cinema Uno è il canale dei grandi blockbuster, delle grandi saghe e dei film che hanno sbancato il botteghino. Film da vedere insieme a tutta la famiglia: dai supereroi alle commedie, dai film internazionali a quelli italiani.

Sky Cinema Uno: le prime visioni di agosto

Anche ad agosto, Sky Cinema Uno promette di stupire con le prime visioni tv. Si parte già venerdì 2 agosto con LA SCUOLA SERALE di M.D. Lee, una commedia sul ritorno a scuola in età adulta con Kevin Hart. Lunedì 5 agosto, per lunedì première, arriva il film tratto dal romanzo di David Lagercrantz, MILLENNIUM - QUELLO CHE NON UCCIDE, una nuova avventura per i personaggi nati dalla penna di Stieg Larsson, Lisbeth Salander e Mikael Blomkvist, interpretati da Claire Foy e Sverrir Gudnason. Venerdì 9 agosto è invece il turno di una commedia scorretta diretta da Brian Henson con Melissa McCarthy, PUPAZZI SENZA GLORIA, con il detective privato pupazzo Philip Phillips doppiato da Maccio Capatonda. Per lunedì première, il 12 agosto vediamo UN NEMICO CHE TI VUOLE BENE, una commedia con venature di thriller con Diego Abatantuono, Antonio Folletto e Massimo Ghini. Mercoledì 14 agosto Nicolas Cage e il comico e attore Russell Brand sono i protagonisti di una surreale commedia tratta da una storia vera, diretta da Larry Charles, IO, DIO E BIN LADEN. Il 18 agosto, invece, è il turno di un’avventura animata, REX - UN CUCCIOLO A PALAZZO, con protagonista il cane della corte della regina Elisabetta II che deve ritrovare la strada di casa. I lunedì première continuano anche dopo ferragosto e lunedì 19 Sky Cinema Uno propone MACCHINE MORTALI, una spettacolare avventura fantasy dai realizzatori de “Il signore degli anelli” e “Lo Hobbit” e prodotto da Peter Jackson. Mercoledì 21 agosto, invece, il canale trasmette, sempre in prima visione tv, UPGRADE, un thriller fantascientifico sul tema della vendetta con al centro Logan Marshall-Green. Venerdì 23 agosto Volfango De Biasi dirige la commedia romantica NESSUNO COME NOI, tratta dall’omonimo romanzo di Luca Bianchini, con protagonisti Alessandro Preziosi e Sarah Felberbaum. Per lunedì première, il 26 agosto va in onda UN UOMO TRANQUILLO di H. P. Moland, Liam Neeson è il protagonista di una storia di vendetta, remake del film norvegese “In ordine di sparizione”. L’ultima prima visione di Sky Cinema Uno è prevista per giovedì 29 agosto, quando il canale trasmetterà DEADWOOD: IL FILM, Timothy Olyphant e Ian McShane nel western HBO, nominato a 8 Emmy 2019 tra cui miglior film e sequel dell’omonima serie tv.

Sky Cinema Uno: gli altri film di agosto

Sky Cinema Uno non è solo prime tv, il canale propone anche i film più amati di sempre dal pubblico. Tra i numerosi titoli trasmessi ad agosto, segnaliamo l’action per tutta la famiglia THE KARATE KID - LA LEGGENDA CONTINUA con Jaden Smith e Jackie Chan, in onda mercoledì 7 agosto. Da non perdere, la sera di ferragosto, l’avventuroso THE LEGEND OF ZORRO con Antonio Banderas e Catherine Zeta-Jones. Martedì 20 agosto invece, il canale propone la divertente commedia con Adam Sandler, Jennifer Aniston e Nicole Kidman MIA MOGLIE PER FINTA, mentre venerdì 30 agosto va in onda la rilettura dark del capolavoro dei fratelli Grimm BIANCANEVE E IL CACCIATORE con Kristen Stewart, Charlize Theron e Chris Hemsworth, da guardare con tutta la famiglia. E poi ancora BENTORNATO PRESIDENTE con Claudio Bisio, JURASSIC WORLD - IL REGNO DISTRUTTO con Jeff Goldblum e tanti altri film di grande successo. Inoltre, in occasione dei 55 anni di Pierfrancesco Favino, Sky Cinema Uno trasmette, sabato 24 agosto, I MOSCHETTIERI DEL RE: LA PENULTIMA MISSIONE, di Giovanni Veronesi.

Maratona The Rock VS Jason Statham

In occasione dell’uscita al cinema di “Fast & Furious - Hobbs & Shaw”, prevista per l’8 agosto, Sky Cinema Uno dedica la programmazione di domenica 4 agosto ai due protagonisti: Dwayne “The Rock” Johnson e Jason Statham. Tra i film previsti, a partire dalle 11:15, IN THE NAME OF THE KING con Statham protagonista del fantasy tratto dal videogioco Dungeon Siege, JUMANJI – BENVENUTI NELLA GIUNGLA, con The Rock, Karen Gillan e Jack Black. Seguono IL TESORO DELL’AMAZZONIA, SKYSCRAPER e l'action che ricostruisce la storica rapina del 1972 ai danni della Baker Street Bank di Londra, LA RAPINA PERFETTA. In prima serata The Rock è in cerca di vendetta in FASTER con Billy Bob Thornton, chiude la programmazione Jason Statham nell’action per le vie di Londra BLITZ.