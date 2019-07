Film stasera in TV da non perdere oggi, lunedì 29 luglio

La guida ai film che andranno in onda stasera, lunedì 29 luglio, in TV su Sky. Fantascienza, commedie e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

The Predator, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Shane Black dirige il nuovo capitolo della saga, nel cast: Boyd Holbrook, Jake Busey, Trevante Rhodes, Jacob Tremblay, Keegan-Michael Key, Olivia Munn. Predator, una terribile creatura aliena, fa la sua ricomparsa sulla Terra nei pressi di una piccola cittadina. La sua presenza spinge un ex soldato e una biologa a unire le loro forze a quelle di un gruppo di militari per combattere la minacciosa creatura. Gli alieni tornano a dare la caccia agli umani in questo imperdibile film di fantascienza.

Film commedia da vedere stasera in TV

Monty Python – Il senso della vita, ore 21:15 Sky Cinema Due

Un film di Terry Jones, con Graham Chapman, John Cleese, Michael Palin, Eric Idle, Terry Jones. Monty Python, il noto gruppo di attori di cabaret inglesi, in una satira irresistibile sulle assurdità dell'esistenza. Nel mirino dei comici britannici troviamo le guerre coloniali, la vita di caserma, il mondo della finanza, il controllo delle nascite, il cenone di Natale. Per una serata di comicità brillante.

I pinguini di Mr. Popper, ore 21:00 Sky Cinema Family

Commedia americana del 2011 per la regia di Mark Waters, con Jim Carrey, Angela Lansbury, Madeline Carroll e Ophelia Lovibond. Mr. Popper è un importante uomo d’affari di New York che, all’improvviso, riceve un’inaspettata eredità: sei pinguini. Non avendo altro spazio decide di portarseli a casa, trasformando il suo appartamento in uno zoo invernale attrezzato per accogliere i suoi nuovi inquilini. Inutile dire che questo cambio di stile di vita avrà conseguenze sul lavoro e sulla sua vita. Non il miglior film di Jim Carrey, ma una pellicola leggera e divertente per una serata di risate in compagnia.

50 volte il primo bacio, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Un film di Peter Segal, con Adam Sandler, Drew Barrymore, Rob Schneider, Sean Astin, Luisa Strus, Dan Aykroyd. Henry è un biologo marino alle Hawaii, dove affianca alla passione per i pesci quella per le belle ragazze. Finché non perde la testa per Lucy, che riesce a conquistare impiegando ogni mezzo. C'è un problemino, però: Lucy non ha memoria breve, cioè durante la notte dimentica quanto accaduto il giorno. Una commedia semplice e romantica, da vedere per una serata senza troppe pretese.

Cose nostre – Malavita, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Una commedia del 2013 dal sapore noir per la regia di Luc Besson, con Robert De Niro, Michelle Pfeiffer, Tommy Lee Jones, Paul Borghese, Domenick Lombardozzie. Decisosi a parlare e a mandare in galera tutta la sua famiglia assieme al proprio clan, il boss mafioso Giovanni Manzoni è continuamente trasferito da una casa all’altra, come previsto dal programma di protezione dei testimoni dell’FBI. Arrivato con la moglie, la figlia adolescente e il figlio piccolo in un paesino della Francia, tenta di sopprimere la sua natura mentre i suoi familiari si integrano a modo proprio con l’ambiente locale. Intanto, in una galera americana, uno dei molti capi che ha fatto incarcerare con la sua testimonianza non smette di cercarlo per chiudere i conti. Una black comedy firmata Luc Besson.

La scuola, ore 21:15 Premium Cinema

Un film del 1995 di Daniele Luchetti, con Fabrizio Bentivoglio, Silvio Orlando, Anna Galiena, Enrica Maria Modugno, Antonio Petrocelli. La pellicola è divisa in tre parti ed è un ritratto della scuola italiana, sempre in attesa di riforma, visto finalmente dalla parte degli insegnanti. Una commedia che riesce a far ridere e sorridere con l’amaro in bocca.

Poliziotto in prova, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Film del 2014 per la regia di Tim Story, con Kevin Hart, Ice Cube, Tika Sumpter e Laurence Fishburne. Ben è una guardia di sicurezza in un liceo e ha trascorso gli ultimi due anni della sua vita a dimostrare al detective James, pluridecorato fratello della sua fidanzata Angela, di non essere uno scansafatiche. Dopo essere stato accettato all’accademia di polizia di Atlanta, Ben pensa di essersi guadagnato il rispetto: ma c’è ancora una prova da superare. Un film che mescola elementi comici e scene d’azione per una serata di divertimento all’americana.

Film western da vedere stasera in TV

Per un pugno di dollari, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Film diretto da Sergio Leone, con Clint Eastwood, Gian Maria Volonté, Marianne Koch, Sieghardt Rupp, Mario Brega e Aldo Sambrell. Joe, un pistolero solitario, arriva a San Miguel, una cittadina al confine tra gli Stati Uniti d'America e il Messico. Venendo a conoscenza della lotta tra le due famiglie dominanti della città, finge di allearsi ora con una ora con l’altra, per far sì che si eliminino a vicenda. Primo film della cosiddetta trilogia del dollaro, caposaldo del genere spaghetti western. La pellicola è ricordata anche per la straordinaria colonna sonora di Ennio Morricone e per il celebre brano fischiato, eseguito dal maestro Alessandro Alessandroni.

Film fantastici da vedere stasera in TV

Lo Hobbit - La desolazione di Smaug, ore 21:00 Sky Cinema Action

Regia di Peter Jackson. Un film del 2013 con Ian McKellen, Martin Freeman, Richard Armitage, Benedict Cumberbatch, Orlando Bloom. Bilbo, Gandalf e i 12 nani capitanati da Thorin Scudodiquercia procedono il loro viaggio tra ragni giganti, uomini orso e il fondamentale incontro con gli elfi silvani di Legolas. Ad un passo dalla meta, Gandalf è costretto a separarsi dalla compagnia per affrontare prove più importanti da solo, mentre i nani e Bilbo giungono a Pontelagolungo, alle pendici del monte in cui riposa il drago Smaug. Il secondo capitolo modifica e incupisce molto la storia originale, creando un'atmosfera epica ed emozionante.

Film thriller da vedere stasera in TV

Il collezionista di ossa, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Regia di Phillip Noyce, film del 1999 con Denzel Washington, Michael Rooker, Angelina Jolie, Queen Latifah, Luis Guzman. In seguito a un incidente sul lavoro, Lincoln Rhyme, brillante detective della Polizia di New York, ha perso l'uso delle braccia e delle gambe. Costretto in un letto, non ha più molto per cui vivere. Amelia Donaghy è una poliziotta intelligente e grintosa. Alla vigilia del trasferimento a un lavoro di ufficio, la sua ultima chiamata di pattuglia la porta a scoprire un cadavere orribilmente mutilato. Sulla scena di questo crimine raccapricciante la giovane donna si distingue per coraggio e prontezza di riflessi. I colleghi di Rhyme tentano di convincerlo a occuparsi del caso e risolvere il mistero che si cela dietro questo efferato omicidio, ma il detective li liquida affermando che si tratti di un crimine di facile risoluzione e che, pertanto, non risveglia in lui alcun interesse. Quando però esamina le cartelle contenenti i rilevamenti effettuati sul luogo e le relative fotografie, Rhyme nota qualcosa che suscita la sua attenzione. Thriller che cita i classici del passato trovando in Washington e Jolie due perfetti interpreti.

Film drammatici da vedere stasera in TV

La mappa del mondo, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Regia di Scott Elliott. Un film con Sigourney Weaver, Julianne Moore, Ron Lea, David Strathairn, Chloë Sevigny. Alice è una vigilatrice dell'infanzia che è andata a vivere in campagna con il marito e le due figlie. Il suo rapporto con la realtà scolastica è causa di qualche tensione, in particolare con la madre di Robert a cui rimprovera una scarsa attenzione al figlio. Un giorno l'amica Theresa le affida, come fa spesso, le proprie figlie. Una finisce nel laghetto antistante la casa e muore. Di lì a poco anche la madre di Robert la accuserà di molestie a minore ottenendone l'arresto. Un dramma umano e giudiziario.

L’eroe, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

“L’eroe” è diretto da Cristiano Anania e ha per protagonista Salvatore Esposito (“Gomorra – La serie”). Il film racconta la storia di Giorgio, un mediocre ma ambizioso giornalista trentenne la cui vita cambia bruscamente quando il direttore del giornale decide di trasferirlo in una redazione di provincia. Un'opera prima italiana con bravissimi attori, alle prese con una storia metaforica complessa. Un film dal carico psicologico e sociale stimolante.

Blue Jasmine, ore 21:15 Premium Cinema +24

Film diretto da Woody Allen, con Cate Blanchett, Alec Baldwin, Louis C.K., Bobby Cannavale, Andrew Dice Clay. Jasmine, reginetta mondana di Park Avenue, è sposata con il carismatico Hal, uomo d'affari che la vizia e lusinga. Hal è un truffatore e un fedifrago e la fine del loro matrimonio ha portato Jasmine alla bancarotta e all'esaurimento nervoso. Sola e in balìa degli antidepressivi, la donna si trasferisce a San Francisco per vivere con la sorella Ginger. Film raffinato e di gran classe, che mostra un Woody Allen in gran forma. Il film ha vinto un Oscar, un Golden Globe e un BAFTA.

Innamorarsi a Valentine, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Film drammatico e sentimentale del 2016, diretto da Terry Cunningham, con Michaela McManus e Diogo Morgado. La giovane Kennedy Blaine è avvocato di successo, ma dopo la morte dei genitori si ritrova costretta a decidere se proseguire con la sua carriera o trasferirsi a Valentine, piccola cittadina del Nebraska, dove si trova il ranch che ha ricevuto in eredità. Grazie all’incontro con il manager Derek Sterling, la donna inizia a convincersi di poter condurre il resto della propria vita in campagna, ma qualcuno cercherà in tutti i modi di mandarla via. Un film piacevole.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Nella tana dei lupi, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Film d’azione del 2018 diretto da Christian Gudegast, con Gerard Butler, Eric Braeden, Brian Van Holt, Evan Jones e Maurice Compte. O’Brien dirige una squadra anticrimine a Los Angeles, la capitale mondiale del cinema e delle rapine in banca. Una rapina in particolare, più sanguinosa delle altre, con poliziotti abbattuti per rubare un furgone blindato vuoto, gli ha tolto il sonno. Piantato dalla moglie, che non sopporta più il suo stile di vita, O’Brien si butta a capofitto nel lavoro. Con un manipolo di uomini indaga sul crimine e incontra Donnie, gestore di un pub e chiave di accesso al mistero. In corsa contro il tempo, O’Brien deve vedersela con un cattivo professionista che ha deciso di espugnare la Federal Reserve Bank, un palazzo governativo ritenuto impenetrabile, per trafugare trenta milioni di dollari ritirati dalla circolazione e destinati al macero. Un action film “a impatto frontale”, imperdibile per gli amanti del genere.

Intrigo internazionale, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Film del 1959 diretto da Alfred Hitchcock, con Cary Grant, Eva Marie Saint e James Mason. Roger Thornhill viene scambiato per un agente di nome Kaplan e rapito da un’organizzazione di spionaggio che tenta di ucciderlo. Riesce a fuggire, ma nessuno vuol credere alla sua storia: anzi, per un altro equivoco viene accusato dell’assassinio di un diplomatico. Una misteriosa bionda, Eva, sembra aiutarlo, ma si rivela poi essere l’amante del cattivo. Ambiguità, giochi d'apparenze e scambi di persona in un film di spionaggio che raccoglie tutte le tematiche care ad Hitchcock.

