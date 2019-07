Film stasera in TV da non perdere oggi, venerdì 26 luglio

La guida ai film che andranno in onda stasera, venerdì 26 luglio, in TV su Sky. Azione, drammi e tanto altro

Film d’azione da vedere stasera in TV

Salt, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Su Sky Cinema Uno, alle ore 21:15, va in onda “Salt”; un film di Phillip Noyce, con Angelina Jolie, Liev Schreiber, Chiwetel Ejiofor, Daniel Olbrychski, Andre Braugher. Evelyn Salt è un'agente CIA con la più alta considerazione da parte dei suoi superiori. Un giorno, una spia russa fa una rivelazione che le sconvolgerà l'esistenza: il Presidente russo verrà assassinato in occasione della sua visita negli Stati Uniti per i funerali di Stato del Vicepresidente americano. Evelyn Salt viene accusata di essere al centro del complotto. Una spy story che ben aderisce ai canoni del genere e carica la protagonista di umanità e verosimiglianza.

La prova, ore 21:00 Sky Cinema Action

Un film diretto e interpretato da Jean Claude Van Damme, con Roger Moore, Lack McGee, Jack McGee. Un campione di arti marziali organizza un incontro fra i più grandi rappresentanti delle varie lotte, in Tibet. Esordio alla regia per Jean Claude Van Damme con questo action movie.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Il palazzo del Viceré, ore 21:15 Sky Cinema Due

Film drammatico del 2017 per la regia di Gurinder Chadha, con Gillian Anderson, Hugh Bonneville, Lily Travers, Michael Gambon, Simon Callow, Manish Dayal e Huma Qureshi. La Viceroy House di Delhi è da sempre la casa dei governatori britannici in India. Per sei mesi, nel 1947, Lord Mountbatten assume l’incarico di ultimo dei Viceré con obiettivo di riconsegnare l’India alla sua gente. Insieme a figlia e moglie, vive nella Viceroy House circondata da sikh e indiani del subcontinente, ma ben presto si scatenerà un conflitto che coinvolgerà tutti quanti. Un film confezionato con amore, con una Gillian Anderson senza tempo, da non perdere per nessun motivo.

Mo’ better blues, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Un film di Spike Lee, con John Turturro, Denzel Washington, Joie Lee, Wesley Snipes. Il jazzista Bleek Gilliam divide il suo amore tra due donne, Indigo e Clarke. Presuntuoso ed egoista, le perde entrambe e subisce un incidente al labbro che ridimensiona le sue possibilità di suonare la tromba. Dopo essersi pentito, avrà un figlio da Indigo che chiamerà Miles in onore del musicista Miles Davis. Un film da non perdere per gli amanti del jazz.

Erin Brockovich - Forte come la verità, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Regia di Steven Soderbergh. Un film con Julia Roberts, Albert Finney, Aaron Eckhart, Marg Helgenberger, Peter Coyote, David Brisbin. Erin Brockovich ha tre figli avuti da due diversi mariti. È una donna ancora giovane e appariscente, ma è disoccupata e non sa come dar da mangiare ai propri figli. Ha anche un profondo senso della giustizia. Riesce a imporsi come aiutante in uno studio legale e, seguendo una pratica immobiliare, a scoprire che uno stabilimento del colosso industriale Pacific Gas & Electric ha immesso nelle acque di una cittadina cromo esavalente altamente cancerogeno. Un film ispirato a una storia vera, che parla di impegno civile. Molto convincenti sia Julia Roberts che Albert Finney.

Oldboy, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Un film diretto da Spike Lee, con Josh Brolin, Elizabeth Olsen, Sharlto Copley, Samuel L. Jackson, James Michael Imperioli. Joe Doucett è un pubblicitario alcolizzato e in declino, che una notte viene misteriosamente rapito e rinchiuso in una stanza d'albergo. La prigionia dura vent'anni, durante i quali il malcapitato viene accusato del brutale omicidio della moglie. Si racconta alla figlia attraverso centinaia di lettere. Remake del film culto del 2003 di Park Chan-Wook che, seppur meno efficace dell’originale, resta una pellicola ben diretta e interpretata.

Cinquanta sfumature di rosso, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Terzo film della saga di “Cinquanta Sfumature” e capitolo finale della saga erotica nata dalla penna di E. L. James, autentico fenomeno letterario. Anastasia Steele e Christian Grey si sposano, dando una svolta inaspettata al loro rapporto a luci rosse. Con Jamie Dornan, Dakota Johnson, Eric Johnson e Rita Ora, un film mozzafiato che saprà catturare i vostri oscuri desideri. Vietato ai minori di 14 anni.

Dillinger è morto, ore 21:15 Sky Arte

Regia di Marco Ferreri. Un film con Michel Piccoli, Annie Girardot, Anita Pallenberg, Gino Lavagetto, Carole André. Un uomo, trovata per caso una pistola, uccide la moglie. Senza nessun rimorso si fa ingaggiare come mozzo su un’imbarcazione privata e parte per le Hawaii. La sua violenza ingiustificata è solo frutto della noia. Un bellissimo film di Ferreri dal respiro internazionale.

Film western da vedere stasera in TV

Gli inesorabili, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Regia di John Huston. Un film del 1960 con Audie Murphy, Burt Lancaster, Audrey Hepburn, Lillian Gish, John Saxon, Charles Bickford. Una bella ragazza, adottata da una famiglia di allevatori, è sospettata di avere sangue indiano nelle vene. Quando il sospetto si fa certezza, si crea il vuoto attorno a lei e ai familiari. Una notte i Kjowa vengono a riprendersela, ma il capofamiglia, innamorato della ragazza, rifiuta di consegnarla. Un western classico, con una grande fotografia e interpreti ineccepibili.

Film commedia da vedere stasera in TV

Immagina che, ore 21:00 Sky Cinema Family

Regia di Karey Kirkpatrick. Un film con Eddie Murphy, Thomas Haden Church, Yara Shahidi, Nicole Ari Parker, Ronny Cox. Un dirigente finanziario che non riesce a fermare la sua caduta di carriera è invitato nel mondo immaginario della figlia. Una simpatica commedia sulla necessità di tornare a guardare il mondo con gli occhi dei bambini.

Fratelli, amori e tanti guai, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Un film di Sue Kramer, con Heather Graham, Thomas Cavanagh, Bridget Moynahan, Molly Shannon, Alan Cumming. Ambientata a New York in un'atmosfera anni Quaranta, racconta la storia di Gray e Sam, fratello e sorella in perfetta sintonia, così affiatati che la gente finisce per crederli fidanzati. Mortificati da ciò, i due decidono di prendere strade diverse e di cercare la propria anima gemella. Quando però Sam trova la sua dolce metà, Charlie, la vita di Gray subisce uno scossone, perché la ragazza scopre di aver perso la testa per la fidanzata. Una sofisticata commedia sull'amore e sull'essere onesti con se stessi.

Uno strano desiderio, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Film commedia del 2017, diretto da Collin Friesen, con Inbar Lavi, Bruce Greenwood, Justin Bartha, Kevin McDonald e Stephen Eric McIntyre. Il neo papà Ken si ritrova improvvisamente a dover partire per la morte di suo padre. I due non avevano un buon rapporto, ma il giovane decide comunque di assecondare l’ultimo desiderio del defunto, cioè quello di spargere le sue ceneri sul campo della sua squadra del cuore. Una commedia sul rapporto genitori - figli.

Il fidanzato di mia sorella, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Film diretto da Tom Vaughan, nel cast: Pierce Brosnan, Salma Hayek e Jessica Alba. “Il fidanzato di mia sorella” ruota intorno al fascino di Richard Haig, un affascinante professore di letteratura inglese che nonostante i suoi sessant'anni mantiene alta e calda la passione per i flirt con le sue studentesse. Ma ecco che appare l'amore: nel bar in un albergo londinese incontra Olivia, una bella quarantenne con cui il feeling è immediato e irresistibile. Ma, il professor rubacuori, non sa che la donna che gli sta conquistando il cuore è la sorella maggiore di Kate, la studentessa con cui Richard ha al momento una relazione. Le cose sono ancora più complicate di quel che sembrano. Una divertente e irriverente commedia dove pare che tutti siano un po' vittime e un po' carnefici dell’amore.

Un’estate ai Caraibi, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Regia di Carlo Vanzina. Un film con Biagio Izzo, Martina Stella, Enrico Bertolino, Alena Seredova, Paolo Conticini. Un gruppo di villeggianti si diverte ai Caraibi, tra scherzi e lazzi tipici da turisti a caccia di adrenalina. Commedia all’italiana a firma Vanzina.

Film thriller da vedere stasera in TV

Premonition, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Film drammatico del 2017 per la regia di Mennan Yapo, con Sandra Bullock, Julian McMahon, Nia Long, Kate Nelligan, Amber Valletta, Peter Stormare. Linda Quinn Hanson è una casalinga che vive una vita di routine, dedicata alla casa, ai figli e all’affascinante marito. Questo fino a quando, improvvisamente, si rende conto di avere doti di chiaroveggenza: la causa scatenante è la presunta morte di quest’ultimo, defunto in un incidente stradale, ma che riappare misteriosamente il giorno successivo come se nulla fosse successo. Si tratta di vere premonizioni o di semplici incubi? È realtà o fantasia? La disperata ricerca della verità porterà Linda alla più incredibile delle risposte. Un perturbante thriller ricco di suspense, sospeso tra sogno e realtà.

L’avvocato del diavolo, ore 21:15 Premium Cinema

Regia di Taylor Hackford. Un film con Al Pacino, Charlize Theron, Keanu Reeves, Jeffrey Jones, Judith Ivey, Connie Nielsen. Kevin è un brillante avvocato di provincia, vince sempre. Viene chiamato a New York da un grande studio. Avrà il successo che merita. In realtà il giovane vende l'anima al diavolo, letteralmente, perché il suo pigmalione è proprio il diavolo. Un thriller giudiziario con un cast stellare, tra cui spicca Al Pacino, nei panni di un affascinante diavolo moderno.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Point Break - Punto di rottura, ore 21:15 Premium Cinema +24

Regia di Kathryn Bigelow. Un film del 1991 con Patrick Swayze, Keanu Reeves, Lori Petty, Gary Busey, John C. McGinley, James Le Gros. Una banda di malviventi spadroneggia nelle rapine in banca indossando le maschere di Carter, Reagan, Nixon e Johnson. L’agente Angelo Pappas ritiene che si tratti di surfisti che in questo modo si finanziano le escursioni. Il giovane agente Johnny Utah dà credito alla teoria del collega e si fa allenare per il surf dall’esperta Tyler, che lo introduce nell'ambiente. Qui conosce Bodhi, surfista esperto in attesa dell'onda perfetta, che è anche il capo della banda. Un film che è diventato un cult e un manifesto per gli appassionati di surf.

