Programmi TV da non perdere stasera, venerdì 26 luglio

Programmi TV in onda stasera

Cuochi d’Italia, ore 20:25 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Alle 20:25 riprende con una nuova stagione di “Cuochi d’Italia”, la sfida culinaria condotta da Alessandro Borghese. 20 cuochi provenienti da tutte le regioni d’Italia si sfidano a colpi di piatti tipici e creatività. Il vincitore si aggiudicherà lo scettro di miglior cuoco regionale d’Italia. Ad affiancare Borghese, gli chef Cristiano Tomei e Gennaro Esposito.

Aperol Happy Together Live, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Su Sky Uno va in onda “Aperol Happy Together Live”, uno spettacolo unico di musica, incontri e sorprese. Un evento che ospita i migliori artisti del panorama italiano del momento. Registrato il 29 giugno a Venezia in occasione dei festeggiamenti per i 100 anni di storia dell’aperitivo italiano per eccellenza.

Delitti a circuito chiuso, ore 21:05 Crime investigation

Sempre più spesso è grazie alle registrazioni delle telecamere a circuito chiuso che i colpevoli più insospettabili vengono incastrati e i casi apparentemente irrisolvibili vengono ricostruiti. Grazie ai filmati originali, alle ricostruzioni e alle testimonianze di investigatori e familiari delle vittime, il programma risolve alcuni casi di omicidio che sembravano destinati a restare irrisolti.

Robot Wars, ore 21:00 Blaze

Ingegneri, designer, nerd appassionati, provenienti da tutto il mondo, hanno dato vita al proprio robot: sono pronti a vederlo combattere contro altri temibili avversari.

Malattie imbarazzanti XXL, ore 21.00 lei

Un’altra puntata della seconda stagione di “Malattie imbarazzanti XXL”. Nella puntata di oggi i dottori cercano di capire come l'obesità influenzi la vita sessuale delle persone e contribuisca a uccidere la passione.

Morgan Freeman Science Show, ore 21:00 Discovery channel

Torna Morgan Freeman per porci nuove ed entusiasmanti questioni relative ai fenomeni scientifici più complessi e controversi della nostra era. In ogni puntata, i quesiti verranno esplorati attraverso teorie scientifiche ed esperimenti all'avanguardia, costringendoci a rivedere radicalmente le nostre conoscenze e certezze sulle leggi della natura e sul comportamento umano.

Indagini ad alta quota: i grandi disastri, ore 20:55 National Geographic

“Indagini ad alta quota: i grandi disastri” cerca di scoprire la verità dietro i più grandi disastri aerei, attraverso testimonianze, interviste ai tecnici e agli investigatori di ogni singolo caso.

Mega costruzioni: super strutture, ore 21:05 Discovery Science

Danny studia la costruzione della straordinaria LPD17, una nave gigante in grado di trasportare di tutto, dagli elicotteri agli hovercraft.

Mafia/Stato: storia di un patto, ore 21:40 History HD

Un'indagine sulla storia nascosta delle relazioni pericolose che la Mafia siciliana e lo Stato italiano avrebbero intrattenuto a partire dalla fine della Seconda Guerra Mondiale.

Wild Pacifico, ore 21:00 National Geographic Wild

Scopriamo l'affascinante biodiversità delle isole che sorgono tra Asia e Australia. La fauna e la flora di questi meravigliosi luoghi vive e si sviluppa grazie al caldo sole tropicale.

Serie TV in onda stasera

Gomorra - La serie, ore 21:15 Sky Atlantic

Su Sky Atlantic rivediamo gli episodi finali della quarta stagione di “Gomorra - La serie”. Le puntate di questa serie sono state girate tra Napoli, Londra, Bologna e Reggio Emilia. Nuovi personaggi e nuovi intrighi vi aspettano ogni venerdì sera.

Speechless, ore 21:00 Fox HD

Rivediamo su Fox HD la terza stagione di “Speechless”, la serie tv che segue le vicende della famiglia DiMeo, alle prese con JJ, il figlio maggiore, affetto da paralisi cerebrale infantile, che comunica tramite uno strumento posizionato sul capo. La sitcom affronta tutte le problematiche della vita con un adolescente disabile, in maniera scherzosa e divertente.

Le regole del delitto perfetto, ore 21:00 Fox life

Su Fox life rivediamo “Le regole del delitto perfetto”, il thriller giudiziario con protagonista Annalise Keating, avvocato e docente di diritto penale. La donna è affiancata dai «Keating Five», cinque studenti scelti per assisterla nei casi giudiziari, e dai suoi associati Bonnie e Frank.

Proven innocent, ore 21.05 Fox crime HD

Rivediamo su Fox crime HD gli episodi di “Proven innocent”, il legal-drama americano con protagonista Madeline Scott, un giovane avvocato impavido e con sete di giustizia. La donna, in passato, era stata accusata e poi scagionata in un caso che era finito sulle prime pagine di tutti i giornali.

Law & Order - Unità speciale, ore 21.14 Premium Crime

Su Premium Crime vediamo la ventesima stagione di “Law & Order - Unità speciale”, il primo spin-off della fortunata serie “Law & Order”. La trama segue le vicende dell'Unità Vittime Speciali della polizia di New York, che si occupa esclusivamente delle vittime colpite da crimini sessuali.

Orange is the new black - 1^ TV, ore 21:15 Premium Stories

Su Premium Stories vediamo la settima e ultima stagione di “Orange is the new black”, la serie con protagonista Piper Chapman, condannata a scontare quindici mesi di detenzione al Litchfield, un carcere femminile federale gestito dal Dipartimento Federale di Correzione, per un fatto avvenuto dieci anni prima. Piper aveva trasportato una valigia piena di soldi di provenienza illecita per conto di Alex Vause, un trafficante internazionale di droga un tempo suo amante.

The last kingdom, ore 21:14 Premium stories

Su Premium Action va in onda un altro episodio della serie televisiva britannica ambientata alla fine del IX secolo e basata sulla serie di romanzi “Le storie dei re sassoni” scritta da Bernard Cornwell. Il protagonista è Uhtred di Bebbanburg, figlio di un aldermanno sassone, rapito dai vichinghi danesi e addestrato come uno di loro.

La cena dei cretini, ore 21:00 Comedy Central

Su Comedy Central va in onda la sit com “La cena dei cretini”, con protagonisti lo chef Max Pizzeria (Max Cavallari dei Fichi d’India). Nel suo locale lavora la cassiera napoletana Sonia (Raffaella Fico), bella ma esperta solo di gossip.

The Mick, ore 20:55 Fox Comedy

Alle 20:55 su Fox Comedy, rivediamo la prima stagione di “The Mick”, la serie tv con protagonista Mackenzie Molng, detta «Mickey». Rozza, esuberante ma anche intelligente e divertente che si trova a doversi prendere cura dei suoi tre nipoti: la diciassettenne Sabrina, il tredicenne Chip e il piccolo Ben.

Fresh off the boat, ore 21:45 Fox Comedy

Alle 21:45 rivediamo anche la quarta stagione della comedy ispirata al bestseller dello chef Eddie Huang, che racconta le vicende della famiglia di origine taiwanesi che apre una steak house ad Orlando negli anni '80.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

I Simpson, ore 20:55 Fox Animation

Alle ore 20:55 su Fox Animation, torna il cartoon cult sulle avventure improbabili dell'irresistibile e strampalata famiglia Simpson. La serie è incentrata sulla famiglia Simpson, composta da Homer, sua moglie Marge e i loro tre figli Lisa, Bart e Maggie. Vivono nella città fittizia di Springfield. La serie ha vinto 32 Emmy Awards.

Regal Academy, ore 20:50 DeA kids

Su DeA kids vediamo “Regal Academy”, la serie animata tutta italiana con protagonista Rose, una ragazza con un grande amore per le favole e le scarpe. Quando trova una chiave che la trasporta nel mondo delle favole, scopre di essere la nipote di Cenerentola, direttrice di una prestigiosa scuola: la Regal Academy.

I pinguini di Madagascar, ore 21:10 Nick jr

Su Nick jr un altro episodio di “I pinguini di Madagascar”, la serie animata spin-off del franchise di Madagascar. È ambientata dopo le vicende del film Madagascar 2, quindi dopo che i quattro protagonisti della serie cinematografica - Alex, Marty, Melman e Gloria - hanno deciso di rimanere per un po' in Kenya.

Henry Danger, ore 21:05 Nickelodeon

Su Nickelodeon continuano gli episodi di “Henry Danger”, la simpatica sit com con protagonista Henry Hart, un adolescente che viene assunto dal supereroe Capitan Man come assistente, col nome di Kid Danger. La serie segue le vicende di Capitan Man e Kid Danger nella loro lotta al crimine contro strampalati criminali.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

Lo show, creato nei Cartoon Network Studios di Londra, narra le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa e bizzarra famiglia, tutt'altro che convenzionale.

Doraemon, ore 20:35 Boomerang

Nobita e Doraemon vogliono scoprire il mondo al centro della Terra. Creano una popolazione e una lingua, ma quando tutto sembra andare per il meglio...

Fancy Nancy Clancy, ore 21:00 Disney Junior

Alle 21:00 su Disney Junior le avventure di Nancy, la bambina stravagante e divertente protagonista della nuova serie animata “Fancy Nancy Clancy”. Nancy ha 6 anni e punta tutto sulla sua creatività e sulla fantasia, nel look e nella vita di tutti i giorni.

Polli spaziali nello spazio, ore 20:55 Disney XD

Alle 20:55 su Disney XD “Polli spaziali nello spazio” la serie animata con protagonisti tre polli, Chuck, Starley e Finley, che sono stati prelevati da casa e, per errore, sono stati iscritti a un'ex-accademia militare intergalattica d'élite.

Guarda anche i film in onda stasera in TV