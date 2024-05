Porto Rubino 2024, germoglia lì lo spirito dei festival internazionali

L'appuntamento è dal 15 al 21 luglio. Sarà una esperienza, non solo musica ma anche condivisione di idee e pensieri. Renzo Rubino farà rotta verso Vieste, Giovinazzo, Monopoli e Tricase Porto, guidando il pubblico in questa odissea musicale e non, tra riflessioni, scoperte e connessioni inattese

Le sorprese le porta il vento. Il vento che vien dal mare. Anche in questo 2024 Renzo Rubino punta la prua su quattro porti della sua Puglia per costruire un nuovo capitolo di Porto Rubino, il solo appuntamento musicale italiano che ha lo spirito e il respiro dei grandi Festival internazionali. Per intenderci quelli dove prima conta esserci e poi chi sale sul palco. Ancora una volta l'artista di Martina Franca, da poco uscito con lo straniante e ipnotico album Il Silenzio fa Boom, ha trovato la sua stella polare e ha previsto un ricovero musicale in quattro porti della sua regione: Vieste, Giovinazzo, Monopoli e Tricase Porto. Quando, oltre cinque anni fa essendo questa la sesta edizione, Renzo Rubino ha tracciato questa rotta molti gli davano del folle. Ma per chi lo conosceva già, e la mia amicizia con lui risale al 2013 quando illuminò e stupì il Festival di Sanremo con Il Postino (Amami Uomo), c'era la certezza che nessuna tempesta avrebbe stracciato le sue vele. Un visionario? Un predestinato? Un alchimista di suoni e idee? Oggi poco importa quale aggettivo è meglio abbinare al suo nome, la differenza si chiama Porto Rubino, rassegna che ogni anno alza l'asticella sempre di più. Non ospita artisti in promozione, molti si auto-candidano proprio come avviene al Coachella, allo Sziget o a Glastonbury.