Aperol Happy Together Live: gli ospiti dell'evento a Venezia

Cresce l'atteso per il grande evento musicale che porterà sul palco di piazza San Marco tre grandi nomi della musica italiana, alla conduzione Alessandro Cattelan .

Un evento musicale davvero imperdibile, “Aperol Happy Together Live” celebra i primi cento anni dell'azienda italiana. La serata sarà un momento di festa in cui divertimento e musica si uniranno insieme sotto il cielo di Venezia.

Aperol Happy Together Live: una grande festa musicale

L’affascinante cornice di piazza San Marco ospiterà una delle manifestazioni più attese dell’imminente estate italiana, l’appuntamento è fissato per sabato 29 giugno 2019.

Alessandro Cattelan avrà il compito di introdurre l’evento accompagnando i presenti nel corso della serata in cui alcuni dei più amati e popolari artisti italiani si esibiranno portando una ventata di musica e allegria.

Aperol Happy Together Live: gli ospiti

Due artisti solisti e una band si alterneranno sul palco di piazza San Marco, di chi stiamo parlando? Il primo nome è quello di Francesca Michelin (qui le foto della sua presenza e EPCC di Alessandro Cattelan), la giovanissima vincitrice della quinta edizione di X Factor. Nel corso degli anni la cantante è riuscita a ritagliarsi uno proprio spazio all’interno del mondo discografico italiano differenziandosi da tutti e conquistando il pubblico grazie al grande talento e a brani dalle sonorità ricercate.

Il suo ultimo album “2640” ha raggiunto le posizioni più alte delle classifiche italiane venendo anche certificato disco d’oro per aver venduto oltre 25.000 copie su suolo italiano, merito anche dello straordinario successo di “Vulcano” e “Io non abito al mare”, entrambi in grado di conquistare un disco di platino.

Il secondo nome annunciato è quello di Max Gazzè, uno dei più grandi cantautori di sempre del nostro paese. Nei prossimi mesi l’artista sarà in giro sui più importanti pachi del Bel paese toccando numerose città con il suo “Max Gazzè On the road”.

Infine “Aperol Happy Together Live” ospiterà i Måneskin, reduci dallo straordinario successo del loro ultimo disco “Il ballo della vita” che ha venduto oltre 100.000 copie guadagnando due dischi di platino. Poche settimane fa il gruppo ha rilasciato il nuovo singolo “L’altra dimensione” il cui video ufficiale ha superato due milioni e mezzo di visualizzazioni su YouTube.