Maneskin, il nuovo singolo è "L'altra dimensione": il video

I Maneskin hanno pubblicato il video del nuovo singolo “L’altra dimensione”. Il quarto estratto dall’album “Il Ballo Della Vita” offre sonorità latine molto atipiche per i Maneskin. Un’influenza andalusa, con venature zingaresche, dove il cantante ripete nel ritornello proprio il titolo dell’album. Il video è diretto da Younuts (Antonio Usbergo e Niccolò Celaia) e vede un ragazzo che, dopo essersi perso in una stazione, entra in un’altra dimensione, dove viene accolto da una festa tra reale e surreale che vede la partecipazione anche dei Maneskin. Le immagini ricalcano le note festose del brano dove riappare nuovamente la figura di Marlena. Come detto ci sono richiami alla Spagna e più precisamente all’Andalusia, con i violini acuti caratteristici di quel territorio e di quella musica. La canzone fa emergere i ritmi celebrativi dello stile gipsy e del flamenco, come in una grande festa, e sperimenta il pop francese di nuova generazione. In poche ore il video ha raccolto oltre 150 mila visualizzazioni ed è tra le prime dieci tendenze di Youtube.

La figura di Marlena

Così come per le precedenti canzoni, anche “L’altra dimensione” cita la figura di Marlena. Il gruppo ha più volte chiarito la sua importanza in numerose interviste. Già lo scorso anno, poco prima dell’incredibile successo del singolo “Torna a casa”, Damiano, Victornia, Ethan e Thomas avevano spiegato cosa significasse Marlena: «Marlena siamo noi, i Maneskin, è il nostro messaggio di libertà, di vita. È la venere del gruppo, la personificazione della nostra libertà, creatività, vita». L’album “Il ballo della vita” è incentrato proprio su questa figura, un progetto che fin dalle prime settimane ha ottenuto un enorme riscontro da parte del pubblico. Il primo disco del gruppo ha infatti conquistato il doppio disco di platino per le oltre 100mila copie vendute. “L’altra dimensione” arriva dopo altri brani di successo come “Fear For Nobody”, “Morirò da Re”, triplo Disco di Platino, e “Torna a Casa” che vanta ben quattro certificazioni di Platino.

Il tour estivo

I Maneskin hanno supportato l’uscita dell’album e dei singoli con una lunghissima attività live iniziata lo scorso anno e che li ha visti protagonisti in Italia e anche in Europa. Tantissimi i concerti sold out per il gruppo romano che anche per l’estate ha in programma di esibirsi per il suo pubblico. Dopo aver concluso il tour primaverile, anticipato da una serie di date in giro per l’Europa nel mese di febbraio, i Maneskin si fermeranno solo per qualche settimana per poi riprendere la loro attività live, una dimensione che piace ai quattro ragazzi divenuti famosi dopo la partecipazione ad X Factor. Sono infatti già sette le date confermate tra giugno e luglio e che vedranno i Maneskin esibirsi come ospiti in alcuni dei migliori festival musicali in giro per l’Italia. Si riparte quindi il 9 giugno da Treviso per il Core Festival, per poi concludere il 25 agosto allo Sferisterio di Macerata: