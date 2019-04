Maneskin, il nuovo singolo è “L'altra dimensione”

I Maneskin tornano in rotazione radiofonica. Il 10 aprile è uscito, infatti, il loro nuovo singolo dal titolo “L'altra dimensione”, estratto dall’album “Il ballo della vita”. Il brano, dalle note festose, presenta un testo profondo, dove riappare l’immancabile figura di Marlena. Inoltre, promette di dare alla band molte soddisfazioni, proprio come hanno fatto i singoli che l’hanno preceduto.

Significato e mood del nuovo singolo dei Maneskin

“L’altra dimensione” è un brano molto importante per il gruppo romano: non a caso, nel ritornello viene citato sempre il titolo del nuovo album. L’atmosfera del singolo richiama la Spagna e più precisamente l’Andalusia, con i violini acuti caratteristici di quel territorio e di quella musica. La canzone fa emergere i ritmi celebrativi dello stile gipsy e del flamenco, come in una grande festa, e sperimenta il pop francese di nuova generazione. “L’altra dimensione” rappresenta un mood non sconosciuto al background dei Maneskin e, nonostante il carattere ballerino e allegro, presenta un testo molto profondo, forse il più toccante di tutto l’album, che ha di nuovo come protagonista l’immancabile Marlena.

Gli altri singoli dei Maneskin

“L’altra dimensione” non è il primo singolo dei Maneskin, ma arriva dopo altri brani di successo come “Fear For Nobody”, “Morirò da Re”, oggi triplo Disco di Platino, e “Torna a Casa” che vanta ben quattro certificazioni di Platino, ha debuttato al primo posto della classifica FIMI/GfK ed ha raggiunto la vetta delle chart delle più importanti piattaforme digitali. Su YouTube, il video de “L’altra dimensione” è stato pubblicato lo scorso 24 ottobre e da allora ha collezionato quasi 3 milioni di visualizzazioni.

“L’altra dimensione”: il testo

Questo è il testo del nuovo singolo dei Maneskin, scritto e composto da Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio:

E adesso giuro faccio le valigie

E scappo via in un'altra dimensione

Son stanco delle vostre facce grigie

Voglio un mondo rosa pieno di colore

Voi comprate amore con le carte Visa

Con le facce intrise sì ma di sudore

E adesso giuro faccio le valigie

E scappo via dalla dolce Marlena

Marlena sì portami a ballare

stasera Marlena, Marlena

sì portami a ballare stasera Marlena

Marlena sì portami a ballare

stasera Marlena, Marlena

sì portami a bailar

Amico mio devi essere felice

perché il nuovo mondo sta per arrivare

E non c'è taglio non c'è cicatrice

che questa passione non possa curare

Io, io dalla polvere come Fenice

son risorto ed ho imparato anche a volare

Soltanto perché ho fatto le valigie

Ed ho baciato la dolce Marlena

Marlena sì portami a ballare

stasera Marlena, Marlena

sì portami a ballare stasera Marlena

Marlena sì portami a ballare

stasera Marlena, Marlena

sì portami a bailar

Il ballo della vida

Il ballo della vida

Il ballo della vida

Il ballo della vida

Il ballo di Marlena

Marlena sì vienimi a parlare ti prego Marlena

Marlena io ti starò ad ascoltare

Ti prego Marlena

Marlena insegnami a lottare

Ti prego Marlena

Marlena sì portami a bailar

Il ballo della vida

Il ballo della vida

Il ballo della vida

Il ballo della vida