Måneskin: “Il ballo della vita” è certificato disco d’oro

Continua la scalata dei Måneskin. L’ultimo motivo per sorridere per i quattro ragazzi romani? La certificazione di disco d’oro de “Il ballo della vita”, il loro album di debutto, pubblicato il 26 ottobre e che in poco più di 10 giorni ha quindi venduto oltre 25mila copie.

Tutti i record de “Il ballo della vita”

Ma il disco d’oro non è che l’ennesimo riconoscimento di un album che, appena uscito, si è immediatamente assestato al primo posto della classifica ufficiale FIMI/gfk, con ben quattro singoli nella top 10 della classifica dei brani più venduti. E poi, un’altra vetta: quella della classifica iTunes, raggiunta dall’album in meno di due ore. E, ancora, il successo trasversale delle canzoni: tutte entrate in TOP 50 Spotify, con la bellezza di un milione di stream in meno di 24 ore.

“Il ballo della vita” era stato anticipato dal singolo “Torna a casa”, una ballata in italiano che ha superato i 15 milioni di stream su Spotify e il cui video, ideato dal gruppo insieme al video maker Giacomo Triglia, ha debuttato al primo posto delle tendenza su YouTube, raggiungendo quota 20milioni di visualizzazioni.

Måneskin: i numeri del successo

Che i Måneskin fossero un gruppo destinato a entrare nei cuori del pubblico italiano (soprattutto quello più giovane, ma ci sono anche diverse eccezioni) lo si era capito fin da subito. Fin dalla loro prima apparizione sul palco di X Factor l’anno scorso. E infatti i record raggiunti con “Il ballo della vita” non sono che l’ufficializzazione di numeri che già – pur senza alcun disco all’attivo – si erano intravisti. Partiamo dai live: quasi tutti i concerti che la band ha tenuto finora sono stati sold-out. E poi i numeri sul web, da cui ora passa il successo: i quasi 80 milioni di visualizzazioni su YouTube e i quasi 100 milioni di stream su Spotify, il doppio disco di platino per “Chosen” – l’inedito con cui il gruppo si era presentato a X Factor –, il patino per l’omonimo EP di debutto e il doppio platino per il singolo “Morirò da re” (anche in questo caso, debutto al vertice della classifica iTunes e quasi 30 milioni di stream su Spotify).

Il tour autunnale dei Måneskin

Un’occasione per rafforzare ulteriormente il legame tra i Måneskin e il loro pubblico sarà il loro autunnale. Terminata questa parentesi, i quattro ragazzi si prenderanno una breve pausa, per poi tornare sui palchi in primavera. Quanto alla tournée di imminente inizio, la prima data sarà il 10 novembre al Mamamia di Senigallia (AN), mentre la chiusura è affidata al doppio concerto romano, in programma il 14 e il 15 dicembre all’Atlantico Live. Le date del tour autunnale: