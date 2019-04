Maneskin, altri due concerti a Milano info e scaletta

Dopo la settimana romana, i Maneskin sono tornati a Milano per tre concerti nella storica venue del Fabrique: dopo il primo live domenica 7, suoneranno ancora martedì 9 e mercoledì 10 aprile. Tre eventi tutti sold out che arrivano dopo un primo assaggio lo scorso 24 marzo e che vedono proseguire un tour che sta riscontrando un successo da paura, di pari passo con quello del loro singolo “Torna a casa”. Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio saranno sul palco alle ore 21 e, come per le altre date de “Il ballo della vita Tour”, non ci sarà alcun biglietto disponibile in cassa. Intanto, la band ha affidato ai canali social un criptico annuncio che parla di sorprese in arrivo questa settimana: che ci sia un nuovo singolo in arrivo?

“Il ballo della vita Tour” in Italia: le date del 2019

Dopo il successo del 2018, i Maneskin stanno girando l’Italia per coinvolgere i loro fan nel grande spettacolo dal vivo de “Il ballo della vita”. Le date sono molte, ma anche l’adesione, per il momento, supera ogni aspettativa, tanto che è stata aggiunta poco tempo fa una nuova data a Padova, l’unica non ancora sold out di questa leg primaverile. I tagliandi sono a disposizione sul circuito TicketOne (si parte da 28,75 euro) come per le sette date estive, a partire da quella del prossimo 9 giugno al Core Festival di Treviso: qui il biglietto è unico a 40 euro. Il 23 e 24 giugno torneranno di nuovo a Roma ma stavolta all’Auditorium Parco della Musica: sold out il primo live, ne è stato aggiunto un secondo per il quale i biglietti vanno dai 28,75 ai 51,75 euro. Il 6 luglio i Maneskin faranno parte del ricco cast del Collisioni Festival di Barolo (CN), per il loro concerto biglietto unico a 40 euro ancora a disposizione. Il 19 luglio la band sbarcherà in Toscana, al Lucca Summer Festival, dividendo la scena con Salmo, e qui i biglietti stanno andando via velocemente: esauriti Tribuna numerata e Statua Gold, restano i Posti in piedi a 46 euro. Il 27 luglio il gruppo sbarcherà in Svizzera, a Bellinzona (biglietto unico a 59,80 euro), mentre l’estate si chiuderà allo Sferisterio di Macerata: esauriti i tagliandi di Balconata numerata e settori Giallo e Platino, restano i settori Rosso, Blu, Verde e Oro, con prezzi che vanno dai 40 ai 60 euro. Questo il calendario dei live in programma:

Martedì 9 aprile – Milano, Fabrique SOLD OUT

Mercoledì 10 aprile – Milano, Fabrique SOLD OUT

Venerdì 12 aprile – Padova, Kioene Arena

Domenica 9 giugno – Treviso, Core Festival

Domenica 23 giugno – Roma, Auditorium Parco della Musica

Lunedì 24 giugno – Roma, Auditorium Parco della Musica

Sabato 6 luglio – Barolo (CN), Collisioni Festival

Venerdì 19 luglio – Lucca, Lucca Summer Festival

Sabato 27 luglio – Bellinzona, Corte Interna del Castelgrande

Domenica 25 agosto – Macerata, Sferisterio

La scaletta del tour

Di seguito la scaletta che i Maneskin hanno portato sul palco in occasione del concerto di sabato 30 marzo, il primo dei quattro in programma all’Atlantico di Roma. Scaletta che non dovrebbe cambiare molto nei prossimi live: