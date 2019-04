Quarta certificazione di platino per “Torna a casa”, la ballata in italiano dei Maneskin

Quarto disco di platino conquistato da “Torna a casa”, la prima ballata dei Maneskin scritta dal gruppo interamente in italiano: uno dei brani che hanno anticipato l’uscita dell’album di debutto della band, “Il ballo della vita”, pubblicato alla fine dello scorso anno.

“Torna a casa”: il singolo dei Maneskin estratto da “Il ballo della vita”

“Torna a casa” ha debuttato al numero uno delle classifiche Fimi/Gfk iTunes e Spotify, mantenendo saldo il primato per una settimana. Il brano ha totalizzato la bellezza di 49 milioni di ascolti sulla piattaforma on-line. L’uscita della canzone è stata inoltre accompagnata dalla pubblicazione di un videoclip, ideato dagli stessi quattro ragazzi romani insieme al regista Giacomo Triglia. Il video conta oltre 68 milioni di visualizzazioni su YouTube. Inoltre, “Torna a casa” è stata scelta per chiudere la serie tv italiana “Baby”.

“Il ballo della vita”: l’album di debutto dei Maneskin

“Torna a casa” è stato il secondo singolo di lancio de “Il ballo della vita”, il disco che ha visto i Maneskin esordire sul mercato discografico. La prima canzone a essere stata lanciata è stata invece “Morirò da re”, il primo pezzo del gruppo romano scritto interamente in italiano. La canzone è stata certificata da poco terzo disco di platino. Il brano ha debuttato nella Viral 50 di Spotify e a oggi conta più di 39 milioni di stream. Anche “Morirò da re”, esattamente come “Torna a casa”, ha raggiunto la prima posizione su iTunes e Apple Music. Inoltre, i due brani, a sei mesi dalla loro uscita, sono ancora in Top 200 Spotify. Il disco “Il ballo della vita”, uscito il 26 ottobre 2018 per l’etichetta Sony Music, ha conquistato il doppio disco di platino ed è stato ascoltato on-line più di 125 milioni di volte. L’album ha debuttato al primo posto della classifica Fimi/Gfk con ben quattro singoli entrati direttamente nella top ten ed è stato ascoltato più di un milione di volte nelle sole prime 24 ore dall’uscita. L’ultimo singolo estratto dal disco è “Fear For Nobody”, brano attualmente in rotazione radiofonica. Del singolo è stato pubblicato anche un videoclip, pubblicato sul canale YouTube del gruppo il 18 gennaio e girato da duo Qwerty, composto da Riccardo Paoletti e Corrado Serri.

Le date de “Il ballo della vita Tour 2019” dei Maneskin

Le canzoni estratte da “Il ballo della vita” sono protagoniste del tour che in questi giorni i Maneskin stanno portando nei club delle principali città italiane. Il prossimo doppio appuntamento è in programma per il 27 e il 28 marzo all’Estragon di Bologna; quindi il gruppo tornerà “a casa”, con il doppio show del 30 e 31 marzo all’Atlantico di Roma; infine, le ultime date avranno luogo il 6, il 7, il 9 e il 10 aprile al Fabrique di Milano. Non si trovano più i biglietti per i concerti né sul sito di TicketOne né nei punti vendita autorizzati: tutte le date infatti hanno fatto registrare il sold–out da settimane. I Maneskin torneranno in tour nell’estate 2019.