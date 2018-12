"Torna a casa": il video del nuovo singolo dei Måneskin è su Sky Uno

A più di un mese dall’inizio dei concerti, la tournée autunnale dei Måneskin registra il tutto esaurito. A grande richiesta, la band rivelazione dell’anno annuncia il ritorno sui palchi delle principali città italiane a marzo 2019 con nuove date live a Bologna, Firenze, Fontaneto d’Agogna (Novara), Venaria (Torino), Padova, Milano e Roma.

Da oggi, inoltre, è disponibile in radio e in digitale il nuovo singolo “Torna a casa” (Sony Music), estratto dall’attesissimo progetto discografico in uscita a ottobre. Il brano è stato presentato a sorpresa con una performance live per le strade di Roma e Milano. I Måneskin sono tornati a casa, proprio come racconta il titolo del brano, dove il loro percorso è cominciato e dove hanno iniziato a muovere i primi passi suonando dal vivo: via del Corso a Roma. Poche ore più tardi, hanno raddoppiato, esibendosi anche in Piazza XXIV Maggio a Milano, la città che ha consacrato il loro successo, davanti al pubblico entusiasta, che si è lasciato trascinare dall’energia unica del gruppo.

“Torna a casa” è una ballata intensa, moderna, che ha anche richiami fortemente classici. Il brano racconta di una separazione: è lo sfogo di un uomo che ha perso la sua musa, lei però ascolterà la sua preghiera e ritornerà da lui. Qui ritroviamo Marlena, figura che il pubblico ha conosciuto nel primo inedito italiano “Morirò da re”. «Marlena è la venere del gruppo, la personificazione della nostra libertà, creatività, vita - così racconta la band - “Torna a casa” è un pezzo da ascoltare ad occhi chiusi e mente aperta. Aprite la mente per tornare a casa.»

Il 25 ottobre 2018, inoltre, i Måneskin saliranno sul palco di X Factor, ospiti della prima puntata dei Live Show. In questa occasione, la band tornerà nel luogo in cui la loro carriera è iniziata, per aprire la dodicesima edizione del talent e presentare al pubblico il loro nuovo singolo.

Dopo una serie di appuntamenti estivi che li hanno visti protagonisti sui palchi di festival internazionali e nella line up di “Milano Rocks”, in apertura agli Imagine Dragons, per una performance sotto la pioggia che rimarrà nella storia della band, davanti a oltre 60 mila persone, la formazione composta da Damiano (19 anni), Victoria (18 anni) Thomas (17) ed Ethan (17) sta continuando a collezionare riconoscimenti: 30 date sold out, 50.000 biglietti venduti in poche ore, 50 milioni di views su YouTube, più di 65 milioni di streaming su Spotify, doppio disco di platino per il loro inedito “Chosen”, un platino per l’omonimo EP di debutto e doppia certificazione platino per il primo singolo in italiano uscito a marzo, “Morirò da re”, che ha debuttato al n.1 su iTunes e che, a sei mesi dall’uscita, è ancora nella top 25 della classifica FIMI. Il brano conta quasi 25 milioni di streaming su Spotify e anticipa il nuovo disco in uscita a ottobre e la tournée autunnale, a cui seguiranno nuove date dal vivo a partire da marzo 2019 (info: www.vivoconcerti.com).