Ghali, è online il video del nuovo singolo Paprika

Il brano, uscito il 10 maggio, ha già conquistato i social, le piattaforme e la top 10 Fimi. A breve partirà il tour del rapper milanese che il 14 agosto sarà all'Olbia Arena in occasione del Red Valley Festival

Quando gli hitmaker Takagi & Ketra si uniscono allo stile inconfondibile di Ghali non può che nascere un altro grande successo. Così Paprika, il nuovo singolo del rapper milanese uscito il 10 maggio, ha sprigionato tutta la sua energia sui social e nelle classifiche: oltre 16mila video su Tik Tok e da subito la top 10 dei singoli FIMI/GfK e di Spotify. A completare il quadro è il videoclip ufficiale dalle tinte old-school uscito il 20 maggio e disponibile su Youtube.

La canzone

Il brano, dal ritmo afro-urban, arriva sull’onda del grande successo del singolo sanremese Casa Mia che ha conquistato il quinto posto in gara e doppio disco di platino per le oltre 200mila copie vendute. Paprika parla di una storia d'amore che causa sentimenti contrastanti: da un lato la si vorrebbe portare avanti, dall’altro causa spesso pianti e “occhi rossi come paprika”.