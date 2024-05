Da vicino nessuno è normale, cosa sapere sullo show di Cattelan

L'assenza di Fedez

Inizialmente, a Da vicino nessuno è normale, era prevista anche la presenza di Fedez. Presenza che, più volte smentita, cancellata e conferma, è stata ufficialmente archiviata lunedì 20 maggio. All'origine dell'assenza, tuttavia, non vi sarebbero i guai giudiziari del rapper, bensì un problema di salute rivelatosi più grave del previsto. "Ciao a tutti, volevo rassicurarvi che sto bene, ho avuto qualche problema questo weekend ma nulla di grave, non so perché stiano dicendo che sono in fin di vita", ha specificato su Instagram Federico Lucia, in risposta a chi parlava di un suo ricovero in ospedale (nelle scorse ore, Fabrizio Corona aveva parlato di un trasporto d'urgenza in pronto soccorso per gravi problemi allo stomaco).

"Lo sappiamo tutti che l'attenzione su Federico è sempre altissima", ha spiegato Cattelan. Raccontando che, inizialmente, era stata sudiata una cosa simpatica: "Volevo andasse ospite a sorpresa a un matrimonio, il che era divertente visto quello che sta succedendo col suo… Ci scherzo perché lui con me si è sempre prestato". Poi, viste le recenti vicende, l'intervento era stato ripensato.