Film stasera in TV da non perdere oggi, giovedì 25 luglio

La guida ai film che andranno in onda stasera, giovedì 25 luglio, in TV su Sky. Commedie, drammi e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in TV

Il fidanzato di mia sorella, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Film diretto da Tom Vaughan, nel cast: Pierce Brosnan, Salma Hayek e Jessica Alba. “Il fidanzato di mia sorella” ruota intorno al fascino di Richard Haig, un affascinante professore di letteratura inglese che nonostante i suoi sessant'anni mantiene alta e calda la passione per i flirt con le sue studentesse. Ma ecco che appare l'amore: nel bar in un albergo londinese incontra Olivia, una bella quarantenne con cui il feeling è immediato e irresistibile. Ma, il professor rubacuori, non sa che la donna che gli sta conquistando il cuore è la sorella maggiore di Kate, la studentessa con cui Richard ha al momento una relazione. Le cose sono ancora più complicate di quel che sembrano. Una divertente e irriverente commedia dove pare che tutti siano un po' vittime e un po' carnefici dell’amore.

Vita da camper, ore 21:00 Sky Cinema Family

Commedia del 2006 per la regia di Barry Sonnenfield, con Robin Williams, Cheryl Hines, Joanna “JoJo” Levesque e Josh Hutcherson. A causa di un’importante riunione di lavoro, Bob Munro, padre di famiglia, convince moglie e figli a mollare quella sempre sognata vacanza alle Hawaii per un on the road in camper sulle montagne rocciose del Colorado. Giunti a destinazione si ritroveranno nel bel mezzo di un raduno di appassionati di camper davvero particolare. Un film tutto da ridere per una serata in famiglia.

Road trip 2, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Un film di Steve Rash, con Preston Jones, Michael Trotter, Daniel Newman, Julianna Guill, Nestor Aaron Absera. Tre compagni di college si uniscono in un autobus pieno di bellissime modelle, viaggiando per competere in un campionato nazionale di beer pong. Seguito dell’omonimo road movie, è un film giovanilistico e demenziale, con una trama poco originale.

I 2 soliti idioti, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Film di Enrico Lando, con Gianmarco Tognazzi, Teo Teocoli, Rosita Celentano, Francesco Mandelli e Miriam Giovanelli. Sequel del film “I soliti idioti”, la pellicola mette in scena la strampalata coppia padre e figlio, protagonista di una serie di gag per rappresentare i peggiori vizi. Irriverente commedia italiana del 2012, per una serata in relax.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Erin Brockovich - Forte come la verità, ore 21:15 Sky Cinema Due

Regia di Steven Soderbergh. Un film con Julia Roberts, Albert Finney, Aaron Eckhart, Marg Helgenberger, Peter Coyote, David Brisbin. Erin Brockovich ha tre figli avuti da due diversi mariti. È una donna ancora giovane e appariscente, ma è disoccupata e non sa come dar da mangiare ai propri figli. Ha anche un profondo senso della giustizia. Riesce a imporsi come aiutante in uno studio legale e, seguendo una pratica immobiliare, a scoprire che uno stabilimento del colosso industriale Pacific Gas & Electric ha immesso nelle acque di una cittadina cromo esavalente altamente cancerogeno. Un film ispirato a una storia vera, che parla di impegno civile. Molto convincenti sia Julia Roberts che Albert Finney.

Impatto imminente, ore 21:00 Sky Cinema Action

Un film di Rowdy Herrington, con Bruce Willis, Sarah Jessica Parker, Dennis Farina, John Mahoney, Andre Braugher. Un detective vuole assicurare alla giustizia un serial killer. È convinto che si tratti di un collega. Inseguimenti mozzafiato in auto e su motoscafo per un Bruce Willis in forma che rischia di assomigliare spesso a se stesso, ma sa farlo con indubbio professionismo.

Il paziente inglese, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Regia di Anthony Minghella, con Ralph Fiennes, Juliette Binoche, Willem Dafoe, Naveen Andrews, Kristin Scott Thomas. Africa del nord, anni di guerra. Il conte ungherese Lazlo de Almasy viene trasportato, morente e sfigurato da un incidente aereo, da un’infermiera che non lo abbandona un solo istante. Il conte le racconta del suo passato, del grande amore per Katherine e della tragedia di averla perduta per averla abbandonata ferita nel deserto. Un intenso dramma vincitore di ben nove Premi Oscar e due Golden Globe. Da non perdere.

Paolo, apostolo di Cristo, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Film drammatico del 2018 per la regia di Andrew Hyatt, con Jim Caviezel, Joanne Whalley, Olivier Martinez, John Lynch, James Faulkner. La storia di Paolo di Tarso, il persecutore dei cristiani che, dopo la conversione sulla via di Damasco, diventò uno dei più influenti apostoli di Gesù. Potente, a tratti commovente, un film che porta su grande schermo la vita di uno dei grandi personaggi “mitici” del cristianesimo restituendo giustizia a questa figura così importante grazie alla bravura degli attori protagonisti.

Sicilian ghost story, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Film drammatico del 2017, diretto da Fabio Grassadonia e Antonio Piazza, con Julia Jedlikowska, Gaetano Fernandez, Corinne Musallari, Andrea Falzone e Federico Finocchiaro. Luna è una giovanissima ragazza che frequenta Giuseppe, suo compagno di classe. Tuttavia, i genitori di lei si oppongono al rapporto tra i due, in quanto sostengono che il padre del ragazzo sia un mafioso, fino a quando il ragazzo non scompare misteriosamente. Suo padre, Santino di Matteo, è infatti un ex-mafioso e collaboratore di giustizia che, per vendetta, si vede portare via il figlio, rapito nel 1993 e successivamente sciolto nell’acido al principio del ‘96. La pellicola si ispira a uno dei fatti di cronaca nera che ha segnato l’Italia degli anni Novanta e continua ancora oggi a far discutere. “Sicilian ghost story” ha vinto il premio come miglior sceneggiatura non originale ai David di Donatello 2018.

Film western da vedere stasera in TV

I due volti della vendetta, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Regia di Marlon Brando. Un film del 1961 con Karl Malden, Katy Jurado, Marlon Brando, Ben Johnson, Slim Pickens, Larry Duran. Sonora, Messico, al tramonto dell'Ottocento. Dad Longworth e Rio, The Kid, sono svaligiatori di banche, legati da una duratura amicizia. Quando si trovano accerchiati dai rurales, dopo un colpo andato a segno, Rio spinge Dad a cercare aiuto, mentre lui proverà a tener testa all'assedio. Ma il più vecchio, trovatosi solo con l'intero bottino, abbandona il compagno, consegnandolo a cinque anni di dura prigionia. La prima e unica regia di Marlon Brando è un western a cavallo tra tradizione e modernità, ispirato alla storia di Billy The Kid e Pat Garrett.

Film thriller da vedere stasera in TV

Ricetta mortale, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Diretto da Caroline Labrèche, con Joanne Kelly, Shaun Benson, Genelle Williams, Alysa King, Sean Tucker. Ivy Fisher è una trentenne attraente e intelligente con una vita privata in stallo e una carriera ben avviata. Un giorno però, durante un meeting con alcuni investitori, Ivy ha un crollo fisico e collassa. La paura indossa il camice bianco in un thriller senza respiro.

La migliore offerta, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Un thriller di respiro internazionale per la regia di Giuseppe Tornatore, con Geoffrey Rush, Jim Sturgess, Sylvia Hoeks, Donald Sutherland, Philip Jackson. Virgil Oldman è un sessantenne antiquario e battitore d'aste professionista che conduce una vita tanto lussuosa quanto solitaria. La sua passione non è mai stata tanto rivolta alle donne quanto all’arte. Fino a quando riceve un incarico telefonico da Claire, giovane erede di una ricca famiglia, che vuole venga fatta una valutazione degli oggetti preziosi che arredano la sua villa e di cui vuole liberarsi. Claire non si presenta mai agli appuntamenti e Virgil viene attratto da questa committente nascosta fino al punto di scoprire il suo segreto. Una storia d’amore fuori dagli schermi. Un film imperdibile, dalla trama coinvolgente, che omaggia l’arte e la sua bellezza. Sei David di Donatello e sei Nastri d'Argento è il bottino raccolto da “La migliore offerta”.

Film fantascienza da vedere stasera in TV

Replicas, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Film americano del 2018 per la regia di Jeffrey Nachmanoff, con Alice Eve, Keanu Reeves, Emjay Anthony, Emily Alyn Lind e Thomas Middleditch. Dopo la morte dei suoi familiari in un tragico incidente stradale, uno scienziato matura l’ossessione di riportarli in vita. Un film che vi lascerà col fiato sospeso.

Ritorno al futuro II, ore 21:00 Comedy Central

Secondo episodio della saga “Ritorno al futuro”, diretto da Robert Zemeckis, con Michael J. Fox, Billy Zane, Christopher Lloyd, Lea Thompson e Casey Siemaszko. Il film inizia nel 1985 a Hill Valley in California. Qui 'Doc' Brown ritorna con la sua macchina del tempo per portare nel futuro Marty McFly e la sua ragazza Jennifer. È fondamentale, infatti, che i due ragazzi raggiungano il 2015 per impedire che il figlio di Marty venga arrestato e sconti un lungo periodo di detenzione. Sequel di un classico della fantascienza, da non perdere.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Point Break - Punto di rottura, ore 21:15 Premium Cinema

Regia di Kathryn Bigelow. Un film del 1991 con Patrick Swayze, Keanu Reeves, Lori Petty, Gary Busey, John C. McGinley, James Le Gros. Una banda di malviventi spadroneggia nelle rapine in banca indossando le maschere di Carter, Reagan, Nixon e Johnson. L’agente Angelo Pappas ritiene che si tratti di surfisti che in questo modo si finanziano le escursioni. Il giovane agente Johnny Utah dà credito alla teoria del collega e si fa allenare per il surf dall’esperta Tyler, che lo introduce nell'ambiente. Qui conosce Bodhi, surfista esperto in attesa dell'onda perfetta, che è anche il capo della banda. Un film che è diventato un cult e un manifesto per gli appassionati di surf.

Film fantastici da vedere stasera in TV

Harry Potter e i doni della Morte parte 2, ore 21:05 Premium Cinema +24

Film del 2011 per la regia di David Yates, con Daniel Radcliffe, Ralph Fiennes, Emma Watson e Alan Rickman. Dopo aver recuperato la Coppa di Tassorosso da un Horcrux nascosto all’interno delle segrete della banca degli studenti Gringott, Harry, Hermione e Ron sono pronti a tornare a dorso di drago alla scuola di Hogwarts e chiudere per sempre con l’incubo di Voldemort. Ma saranno all’altezza del loro compito? L’ultimo coinvolgente capitolo della popolare saga del maghetto di J. K. Rowling.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Romeo deve morire, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Un film di Andrzej Bartkowiak, con Delroy Lindo, Jet Li, Russell Wong, Anthony Anderson, Edoardo Ballerini. Al centro del film vi è una lotta tra due fazioni rivali, una asiatica e l'altra afroamericana. Il Romeo in questione è il cinese Han, vero asso delle arti marziali, che evade dalla prigione di Hong Kong e arriva negli Stati Uniti per aiutare la sua famiglia. Han diventa presto il bersaglio non solo del clan degli afroamericani, ma anche di killer sconosciuti. La Giulietta della storia è l’afroamericana Trish, desiderosa di porre fine alla guerra in corso tra le due famiglie rivali. Bella colonna sonora hip hop e effetti speciali degni di nota.

Guarda anche gli altri programmi in onda stasera in TV