Variety ha lanciato un’indiscrezione che ha subito fatto il giro del mondo: Jennifer Lawrence sarà la protagonista di “Mob Girl”, il nuovo film di Paolo Sorrentino, premio Oscar per “La Grande Bellezza” nel 2014.

Da una parte uno dei registi più famosi e apprezzati al mondo, dall’altra una star che a soli 28 anni si è imposta come una delle attrici di maggior talento di sempre nella storia della settima arte.

Paolo Sorrentino e Jennifer Lawrence si uniranno per raccontare la storia di Arlyne Brickman, classe 1934, ex mafiosa divenuta poi informatrice della polizia. La pellicola partirà da “Mob Girl: A Woman's Life in the Underworld” di Teresa Carpenter per raccontare uno dei casi di cronaca più intriganti di sempre.

Jennifer (qui potete trovare tutte le foto più belle dell'attrice) e Sorrentino non ricopriranno soltanto i ruoli di attrice protagonista e regista ma entreranno direttamente nel film anche come produttori.

Brad Weston: “Un approccio nuovo ed entusiasmante”

Brad Weston, CEO e fondatore di Makeready, ha parlato del grande entusiasmo per questo progetto che racconterà la storia di Brickman dal suo punto di vista: “Guardare questa storia da un punto di vista di una donna è un approccio nuovo ed entusiasmante per raccontare una classica storia di mafia. Non avremmo potuto immaginare un team più perfetto di quello formato da filmmaker stellari con Jennifer Lawrence coinvolta in un ruolo impegnativo e Paolo al timone per portare la forza e la prospettiva unica di Arlyne sul grande schermo”.

Mob Girl: la trama

Il film racconterà la vita di Arlyne, cresciuta tra i racket del Lower East Side di New York dove viene ammaliata dallo stile di vita glamour dei mafiosi della città. Successivamente la donna inizia a uscire con questi uomini portando a termine compiti per loro per poi mettersi in proprio prima di diventare un’informatrice della polizia e il testimone principale del caso governativo contro la famiglia criminale dei Colombo.

L’annuncio di questo nuovo progetto cinematografico ha subito fatto il giro del mondo raccogliendo numerosi consensi da parte del pubblico, entusiasta di poter rivedere di nuovo la protagonista di “Hunger Games”, “Il lato positivo - Silver Linings Playbook” e “Red Sparrow" sul grande schermo.