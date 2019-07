Bond 25: Lashana Lynch sarà il nuovo 007?

James Bond (per l’ultima volto con il volto di Daniel Craig) si gode la meritata pensione sulle spiagge della Jamaica, ma una nuova minaccia incombe sulla sicurezza mondiale e l’ormai ex agente segreto è richiamato all’azione. Una sorpresa lo attende: qualcuno ha preso il suo posto all’interno dell’organizzazione segreta. Ad interpretare l’inatteso personaggio è l’attrice Lashana Lynch: il nuovo agente 007 che vedremo in Bond 25 sarà un’affascinante donna, almeno stando alle indiscrezioni di una fonte interna alla produzione, recentemente diffuse online.

Quale futuro per James Bond?

Come viaggia l’Agente 007? SCOPRI L’INFOGRAFICA

Bond 25, uno 007 in gonnella

Diretto da Cary Fukunaga, Bond 25 sarà distribuito nella prima metà del 2020. La pellicola si propone di rinnovare il franchise e per farlo punta su una protagonista femminile e dalla pelle scura (oltre che su una Aston Martin elettrica): certo, le ragazze - le tanto ammirate Bond Girl - hanno sempre avuto un ruolo chiave all’interno della saga, ma questa volta Bond dovrà trattare alla pari con una collega in gonnella. Insomma, Bond resta Bond, ma “dovrà vedersela con il movimento #MeToo”, spiega la fonte alle pagine del Daily Mail, commentando: “Lashana è assolutamente geniale e la sceneggiatura di Phoebe è acuta e divertente come ci si aspetterebbe”. La sceneggiatrice Phoebe Waller- è stata chiamata a ritoccare lo script originale proprio per dare una rinfrescata alla celebre serie.

QUIZ: quanto conosci le Bond Girl? RISPONDI ALLE DOMANDE

007: Aston Martin elettrica per il prossimo James Bond

Bond 25 omaggia James Bond

“Si tratta di un Bond adeguato a quello che stiamo vivendo, che piacerà a una generazione più giovane, pur restando fedele a ciò che ci si aspetta da un film di 007”, si legge online. Ma Bond 25, pur rinnovando lo spettro narrativo, vuole rendere omaggio ad alcuni dei film precedenti, così ecco che in una scena la Lynch vestirà una tuta da safari simile a quella che Roger Moore indossava ai tempi della carriera come 007. Non mancheranno le spettacolari sequenze di inseguimenti e lotte, e James Bond, ovviamente, resta il solito Don Giovanni: non riuscirà a resistere alla tentazione di provare a sedurre Lashana Lynch, pur trattandosi della spia che ha ereditato il suo nome in codice. Chissà se la fanciulla capitolerà ai piedi del collega galantuomo...

Il giro del mondo con James Bond: SCOPRI LO STORYMAP

Tutte le Bond Girl dell’Agente 007

La carriera di Lashana Lynch

Classe 1987, l’attrice britannica Lashana Lynch esordisce sul grande schermo nel 2011 nel cast della commedia Fast Girls, per poi proseguire nel mondo di cinema e televisione in ruoli minori. Il suo nome giunge alla luci della ribalta qualche mese fa, quando viene scritturata per interpretare Maria Rambeau nella pellicola del Marvel Cinematic Universe, Captain Marvel. In Captain Marvel la Lynch è migliore amica e collega pilota di Carol Danvers, con il volto di Brie Larson (SCOPRI i suoi film migliori).

Bond 25 è atteso nelle sale nei primi mesi del 2020. Nel cast, insieme a Daniel Craig e Lashana Lynch, anche Ralph Fiennes, Naomie Harris, Rory Kinnear, Ben Whishaw e Jeffrey Wright. Rami Malek, protagonista di Bohemian Rhapsody, è il cattivo del film.