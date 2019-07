Edison - L'uomo che illuminò il mondo: la data di uscita in Italia del film

Edison – L’uomo che illuminò il mondo è il nuovo film del regista Alfonso Gomez-Rejon. Una pellicola drammatica e, come il titolo lascia ben intendere, biografica. Cast colmo di attori di gran livello, da Benedict Cumerbatch a Michael Shannon, passando per Katherine Waterston, Nicholas Hoult e Tom Holland, impegnato anche in un’altra pellicola attualmente nelle sale: Spider Man – Far from Home.

Edison: la trama

Il 18 luglio 2019 uscirà nelle sale italiane Edison – L’uomo che illuminò il mondo. Si tratta di una pellicola molto intensa, diretta da Alfonso Gomez-Rejon. In 105 minuti viene raccontata lo spietato confronto tra menti geniali. Si tratta dei due più grandi inventori dell’era industriale, in aperta lotta per stabilire una volta per tutte quale sistema elettrico avrebbe dato la svolta decisiva al nuovo secolo. Da una parte Thomas Edison, interpretato da Benedict Cumberbatch, sostenuto nel suo ambizioso progetto da J.P. Morgan. Dall’altra invece George Westinghouse, interpretato da Michael Shannon, coadiuvato dal genio dalla brillante mente di Nikola Tesla, per il quale è stato inserito nel cast Nicholas Hoult.

Edison ha fatto parlare il mondo di sé, lasciando tutti a bocca aperta nel momento in cui è riuscito a illuminare l’intera Manhattan. Le ricerche di Westinghouse e Tesla portarono però a individuare dei difetti alquanto importanti nell’impianto a corrente continua sviluppato dal collega e rivale. Ciò che ne risulta è una vera e propria guerra dei cervelli, con i due contendenti che puntano la propria ricerca interamente sul sistema a corrente alternata.

Edison: il cast

Edison – L’uomo che illuminò il mondo è un film del 2017, apprezzato al tempo presso il Toronto Film Festival ma mai giunto in sala. La data scelta è il 18 luglio 2019 per una produzione dal ricco cast, ultimo residuato dell’era Weinstein. Lo scandalo ha rallentato la distribuzione ma nulla toglie alla bontà del gruppo di attori coinvolto.

Thomas Edison ha il volto di Benedict Cumberbatch, attore britannico classe 1976. Il suo esordio al cinema è avvenuto nel 2003, con Uccidere il re. Da allora ha preso parte a svariate produzioni, da Espiazione a La talpa, da War Horse a Lo Hobbit, prestando la voce a Smaug. Ha inoltre trovato spazio nella celebre saga cinematografica della Marvel, indossando gli abiti del Doctor Strange. Il pubblico ha però avuto modo di conoscerlo prima di tutto in televisione, nella serie tv Sherlock. Stavolta si è calato nel ruolo di Edison. Un film biografico, proprio come The Imitation Game, nel quale restituì al pubblico la grandezza e il profondo dramma di Alan Turing.

A interpretare il ruolo di George Westinghouse è Michael Shannon, attore americano del 1974, candidato per due volte ai Premi Oscar, per Revolutionary Road e Animali notturni. Tanti i suoi ruoli cinematografici di successo, dal 1993 a oggi, così come in televisione. Basti pensare ai 56 episodi di Boardwalk Empire cui ha preso parte, al fianco di Steve Buscemi.

Presenti nel cast anche due volti del mondo supereroistico cineamtografico. Nicholas Hoult presta il volto a Nikola Tesla. L’attore britannico, classe 1989, ha avuto modo di farsi apprezzare dal pubblico nella serie televisiva Skins. Il suo esordio sul grande schermo però è avvenuto molto prima, nel 1996, quando era soltanto un bambino. Anni dopo, nel 2002, è al fianco di Hugh Grant in About a Boy. Nel 2011 entra nell’universo degli X-Men, interpretando Bestia, in un percorso narrativo però al di fuori di quello portato avanti dalla Marvel con gli Avengers.

In questo arco invece è ben inserito Tom Holland, che in Edison interpreta Samuel Insull. L’attore inglese è noto soprattutto per il suo ruolo in Spider Man, anche se la sua carriera ha inizio a teatro, prendendo parte al musical Billy Elliot. Una carriera cinematografica ancora agli albori ma ricca di ruoli interessanti. Ha preso parte al film Locke, di Steven Kight, così come a Civiltà perduta di James Gray e Heart of the Sea di Ron Howard.