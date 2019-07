Serenity: la data di uscita in Italia del film

Serenity – L’isola dell’inganno, è il nuovo film di Steven Knight. Un thriller dai risvolti drammatici, con un ricco cast. I due protagonisti sono Matthew McConaughey e Anne Hathaway, al centro di una pellicola in uscita il 18 luglio 2019.

Serenity: la trama

Baker Dill tenta in tutti i modi di sfuggire al proprio passato. Tenta dunque di raggiungere una serenità che manca ormai da tempo su di un’isola. Ha deciso di ritirarsi qui, al largo della Florida. È costantemente da solo e non sembra propriamente intenzionato ad avere rapporti reali col resto del mondo. È un fantasma irascibile, che si cimenta in battute di caccia senza speranza, con un tonno gigante che continua a sfuggirgli.

Sulla terra ferma non fa che bere, frequentando di tanto in tanto Constance, donna matura che rappresenta il suo unico vero contatto con l’altro sesso. Le cose però stanno per cambiare, dal momento che un giorno si presenta dinanzi a lui Karen, la sua ex moglie. È sull’isola per chiedergli di salvare la sua vita e quella di loro figlio. Lei infatti si è risposata e l’uomo viene descritto come incredibilmente violento.

Gli propone una gita in barca, durante la quale dovrebbe gettarlo in acqua, lasciandolo a morire. In cambio non soltanto la consapevolezza d’aver aiutato suo figlio, ma anche ben 10 milioni di dollari. Il rapporto con Karen è molto complesso, con Baker che in fondo non è in grado di dirle di no. Grandi i dubbi, tra la nuova vita che ha faticato per conquistare e la possibilità di mettere le mani su una montagna di soldi, che gli permetterebbero di fare qualsiasi cosa voglia. Ben presto però si ritrova in una situazione più grande di lui, burattino tra le mani di un burattinaio non meglio identificato.

Serenity: il cast

Alquanto ricco il cast di Serenity, film diretto da Steven Knight, sceneggiatore e regista britannico. Noto agli appassionati del grande schermo per aver sceneggiato pellicole come La promessa dell’assassino, di David Cronenberg, Piccoli affari sporchi, di Stephen Frears e per aver scritto e diretto Locke, con Tom Hardy. Il suo talento ha inoltre trovato spazio anche in televisione, avendo creato serie televisive come Peaky Blinders e Taboo.

Il personaggio principale di Serenity è Baker, interpretato da Matthew McConaughey. Gli ultimi anni lo ha visto al centro di numerose pellicole di ottimo livello, da Killer Joe a Mud, da Dallas Buyers Club a Intestellar. Affascina il pubblico al cinema dall’età di 24 anni, raggiungendo il successo grazie a Joel Schumacher e al suo Il momento di uccidere. In televisione si è distinto con il ruolo di Rust Cohle in Ture Detective ma è Dallas Buyers Club che gli ha consentito di mostrare al mondo tutto il proprio talento. Con questa pellicola ha infatti vinto l’Oscar come miglior attore.

Il personaggio di Karen ha il volto di Anne Hathaway, che muove i primi passi al cinema grazie alla Disney. Viene infatti scelta come protagonista nella commedia Pretty Princess. Una produzione cui ne seguono altre sul tema principesco, fino alla svolta: Il diavolo veste Prada. Svariate le sue ottime prestazioni, come quella in Becoming Jane, fino a Les Misérables, che le vale un premio Oscar, un BAFTA e un Golden Globe.