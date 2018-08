Non solo Patrick Melrose: il meglio di Benedict Cumberbatch

Grazie alla miniserie Patrick Melrose, tratta dai romanzi dello scrittore inglese Edward St Aubyn, abbiamo potuto apprezzare Benedict Cumberbatch nei panni di un personaggio controverso ma assolutamente affascinante. Non c'è però solo lo "stupefacente" Patrick nella carriera dell'attore britannico: scopriamo i maggiori successi di Cumberbatch in attesa dell'ultimo episodio della miniserie, in onda lunedì 6 agosto alle 21.15, ovviamente su Sky Atlantic.



La critica

L’interpretazione dell’attore è stata definita su The Independent come “una delle migliori performance che si sia mai vista”: insomma, l’attore nei panni del ricco drogato ha convinto gli addetti al settore. D’altronde, che altro ci si poteva aspettare da una star del calibro di Cumberbatch? L’attore ha dimostrato di essere un talento eclettico, saltando dal mondo dei supereroi a quello di Star Trek, fino ad ottenere persino una candidatura al’Oscar.



Ricordiamo alcuni dei suoi più grandi successi.



LA TOP 5 DI BENEDICT CUMBERBATCH







Cumberbatch si fa fumetto

Il ruolo per cui Cumberbatch è noto ai più è quella nei panni del Doctor Strange di casa Marvel nell’omonimo film del 2014 diretto da Scott Derrickson. All’interno del quattordicesimo film del Marvel Cinematic Universe, l’attore americano è protagonista, per poi riprendere il ruolo un anno più tardi nella pellicola Thor: Ragnarok e successivamente nel più recente Avengers: Infinity War (2018), in attesa che prenda il via la produzione del sequel. Il regista Scott Derrickson ha già dichiarato di avere moltissime idee in merito, ma l’attore frena gli entusiasmi dichiarando all’Entertainment Weekly che “al momento non vi è alcuna. Però il piano generale è in continua evoluzione, quindi per me non avrebbe neanche senso provare a indovinare le tempistiche”. Proprio in questi giorni è scomparso all’età di 90 anno il padre di Doctor Strage, il fumettista Steve Ditko che ha creato il personaggio insieme a Stan Lee.



Patrick Melrose: la miniserie TV con Benedict Cumberbatch



La nomination all'Oscar

Il momento più alto nella carriera della star statunitense risale al 2014. È allora che il regista Morten Tyldum lo sceglie per interpretare il protagonista nel suo film The Imitation Game, il noto matematico Alan Turing. Il film è l'adattamento cinematografico della biografia del 1983 Alan Turing. Una biografia e ha vinto l’Oscar per la migliore sceneggiatura non originale, a fronte di otto nomination complessive. La performance è valsa alla star una candidatura ai Golden Globe come Miglior attore in un film drammatico e una nomination agli Oscar come Miglior attore protagonista.



Patrick Melrose: gif "stupefacenti" per la serie con Benedict Cumberbatch



Gli altri

Noto anche per la serie tv della BBC Sherlock di cui è protagonista nei panni del celebre detective, Cumberbatch è comparso nel sequel di Star Trek diretto da J.J. Abrams in cui veste i panni di John Harrison, nome fittizio di Khan, e nei panni di Julian Assange, fondatore di WikiLeaks, nella pellicola del 2013 Il quinto potere, diretto da Bill Condon. Quando non ci mette la faccia, l’attore ci mette almeno la voce: nel film della trilogia del Signore degli Anelli, Lo Hobbit – La desolazione di Smaug, Cumberbatch presta la voce a Sauron e al drago Smaug; per i personaggi di Smaug e Dormammu si è anche prestato alla tecnologia della motion capture, per restituire ai personaggi delle espressioni il più possibile realistiche. Il lavoro gli ha fruttato una candidatura come miglior personaggio animato in un film in live action.