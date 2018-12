Patrick Melrose: gif "stupefacenti" per la serie con Benedict Cumberbatch

Siete pronti per vedere Benedict Cumberbatch nei panni dello "stupefacente" Patrick Melrose , il protagonista dell'omonima miniserie tratta dai romanzi di Edward St Aubyn? In attesa di lunedì 9 luglio, ore 21.15 , data del debutto su Sky Atlantic, ecco una serie di reaction gif che provano che dentro siamo un po' tutti dei Patrick Melrose: continua a leggere e scopri di più

Su Sky Atlantic sta per arrivare Patrick Melrose , la miniserie tratta dai romanzi semi-autobiografici dello scrittore Edward St Aubyn con la star Benedict Cumberbatch nei panni dello scombinato protagonista, che dopo la morte del padre si ritrova a combattere contro le sue dipendenze e i suoi demoni interiori che hanno origine da un’infanzia non proprio felice. In attesa di lunedì 9 luglio, ore 21.15, data del debutto su Sky Atlantic, ecco una serie di gif con protagonista il caro buon vecchio Patrick che ben descrivono alcune situazioni in cui tutti, prima o poi, ci siamo trovati. Quando è di nuovo lunedì e dovete uscire di casa perché sta per iniziare una nuova, lunghissima settimana di lavoro. Un bel respirone e via! Potete farcela...forse.

Quando decidete di andare a quella festa nonostante conosciate solo due persone (e ovviamente tutte e due non le potete sopportare), così chiedete, anzi, PREGATE, il vostro migliore amico, che per fortuna ha ricevuto anche lui l'invito, di non abbandonarvi neanche per un secondo:

Quando qualcuno vi fa infuriare ma non potete rispondere a dovere, e allora dentro la vostra testa succede questo:

Quando cercate di fare lo sciolto, ma in realtà è evidente a tutti che ci avete dato dentro un po' troppo con i drink:

Quando non vedete l'ora di arrivare di a casa dopo una giornataccia, e ogni secondo passato in macchina, sul treno o sul bus sembra un'eternità (specialmente se quello di fianco a voi ha smesso di farsi la doccia nel 1918):

Quando prima di andare a casa vi fermate al supermercato per fare un po' di spesa, e il vecchietto dietro di voi in coda - che ha avuto TUTTO IL GIORNO per andare a fare la spesa - vi chiede se può passare avanti. Nope Sir, not today.

Quando finalmente un'altra settimana infernale è giunta al termine: ciao mondo, ci si rivede tra 48 ore!