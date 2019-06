Film stasera in TV da non perdere oggi, martedì 25 giugno

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Film commedia da vedere stasera in TV

Una festa esagerata, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Una divertente commedia diretta e interpretata da Vincenzo Salemme, con Tosca D’Aquino, Iaia Forte, Massimiliano Gallo, Francesco Paolantoni e Mirea Flavia Stellato. Vincenzo Parascandolo vive con moglie e figlia quasi diciottenne in una splendida casa con terrazzo. La “festa esagerata” è quella per i 18 anni della ragazza, che però sarà resa un inferno dalla vicina di casa.

Ricomincio da noi, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Commedia romantica del 2017 diretta da Richard Loncraine, con Imelda Staunton, Celia Imrie, Timothy Spall e Joanna Lumley. Sandra è una borghese rispettabile che si vede costretta a lasciare casa sua quando scopre che suo marito (ormai da 40 anni) ha una relazione con la migliore amica. La donna si rifugia dalla sorella “alternativa” Bif, e con lei scopre una scuola di ballo e un nuovo amore davvero speciale.

One for the Money, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Regia di Julie Anne Robinson, con Katherine Heigl, Jason O’Mara, Daniel Sunjata, John Leguizamo e Sherri Shepherd. Stephanie Plum è da poco single e divorziata. Nel corso di un pranzo in famiglia rivela ai genitori, a sei mesi dal licenziamento, di essere senza lavoro e di lì a poco anche senza auto. La nonna riesce a procurarle un impiego dal cugino, il quale si occupa di recupero crediti. Il suo primo incarico come cacciatrice di taglie è ritrovare Joe Morelli, un poliziotto ricercato per aver ucciso un uomo.

Full Monty - Squattrinati organizzati, ore 21.15 Sky Cinema Due +24

Commedia del 1997 diretta da Peter Cattaneo, con Tom Wilkinson, Mark Addy, Steve Huison, Paul Barber e Hugo Speer. Un gruppo di disoccupati inglese, alle prese con una vita quotidiana difficile per la mancanza di soldi, decide di mettere su uno spettacolo di spogliarello per racimolare un po’ di denaro. Una pellicola divertente, che al box office ha raccolto un clamoroso successo.

Before we go, ore 21:15 Sky Cinema Emotion

Commedia romantica del 2014 diretta e interpretata da Chris Evans, con Alice Eve, Maria Breyman, Scott Evans, Emma Fitzpatrick e Mark Kassen. Uno sfortunato sassofonista incontra Eve, una giovane donna alla ricerca di una stazione ferroviaria. I due trascorrono insieme una romantica avventura, prima della partenza della ragazza sul primo treno verso New York.

Non si ruba a casa dei ladri, ore 21:14 Premium Cinema +24 HD

Film commedia del 2016 diretto da Carlo Vanzina, con Vincenzo Salemme, Massimo Ghini, Stefania Rocca, Manuela Arcuri e Maurizio Mattioli. Antonio Russo è un piccolo imprenditore napoletano, rovinato dalla perdita di una gara d’appalto truccata. Venendo a mancare un grosso lavoro, la famiglia si ritrova in condizioni economiche difficili: occorre trovare una soluzione. I coniugi Russo riescono, così, a farsi assumere come domestici nella villa di un famoso politico romano, Simone Santoro che vive con la fidanzata Lori e tiene le redini di loschi affari, i cui proventi sono messi al sicuro in Svizzera. Ben presto Antonio scopre che è proprio il suo capo ad aver truccato l’appalto che gli ha cambiato la vita e decide di vendicarsi.

Una pallottola spuntata 2 e 1/2 - L'odore della paura, ore 21:00 Comedy Central

Film commedia del 1991 diretto da David Zucker, con George Kennedy, Priscilla Presley e Leslie Nielsen. Meinheimer è uno scienziato a favore di energia pulita e rinnovabile e si accinge a presentare un importante rapporto ecologico al presidente degli Stati Uniti, ma un grave attentato colpisce il suo laboratorio, provocando la morte dei suoi assistenti. Le indagini vengono affidate al tenente Frank Drebin. Questo, nonostante il suo modo di agire goffo e maldestro, scopre che dietro all'attentato c'è un grosso e nutrito gruppo di industriali, che ha interesse affinché il progetto di energia pulita di Meinheimer non venga diffuso.

Film drammatici da vedere stasera in TV

5 giorni fuori, ore 21:15 Sky Cinema Due

Film drammatico del 2010 diretto Anna Boden e Ryan Fleck, con Zach Galifianakis, Emma Roberts, Aasif Mandvi, Lauren Graham e Viola Davis. Dopo un attacco di depressione un ragazzo adolescente viene ricoverato all’interno di una struttura psichiatrica. Qui incontra diversi pazienti bizzarri e comprende di amare la vita e di essere pronto ad affrontarla.

Bruce Lee - La grande sfida, ore 21:00 Sky Cinema Action

Film drammatico del 2012 diretto da George Nolfi, con Ron Yuan, King Lau, Philip Ng, Jingjing Qu, Yu Xia e Xing Jing. Una pellicola che ripercorre i retroscena della vita del grande Bruce Lee, concentrandosi sul combattimento senza esclusione di colpi contro il maestro di Kung fu Wong Jack Man, tenutosi nel quartiere cinese di San Francisco nel 1965.

Freedom Writers, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Film drammatico del 2007 diretto da Richard La Gravenese, con Hillary Swank, Patrick Dempsey, Scott Glenn, April L. Hernandez, Hunter Parrish, Imelda Staunton e Kristin Herrera.La pellicola è trattadal libro “The Freedom Writers Daily” e racconta la storia vera di Erin Gruwell e della sua classe di ragazzi problematici. Erin arriva alla Wilson High School con grandi progetti, ma immediatamente si rende conto che il corpo studenti, principalmente latino-americano, vive una situazione sociale di grande disagio e ritiene che la scuola non abbia nessun valore.

Prisoners, ore 21:14 Premium Cinema

Film drammatico del 2013 diretto da Denis Villeneuve, con Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal, Viola Davis, Maria Bello, Terrence Howard e Melissa Leo. In una cittadina americana due bambine spariscono misteriosamente. Il padre di una di loro, convinto di conoscere il colpevole, lo rapisce per farlo confessare. Nel frattempo, l’investigatore Loki è sulle tracce di un altro sospettato.

Film thriller da vedere stasera in TV

Revenge, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Thriller del 2017 diretto da Coralie Fargeat, con Matilda Anna Ingrid Lutz, Kevin Janssens, Vincent Colombe, Guillaume Bouchède e Jean-Louis Tribes. Jen è una giovane e avvenente donna, coinvolta in una relazione sentimentale clandestina con l’uomo di successo Richard. Durante un weekend in una lussuosa villa nel deserto, la ragazza viene violentata da Stan, amico di Richard, fortemente attratto da lei. Quando Jen racconta l’accaduto all’amante, l’uomo decide di non fare nulla, scatenando in lei il desiderio di vendetta.

Half Light, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Film thriller diretto da Craig Rosenberg, con Demi Moore, Hans Matheson, Henry Ian Cusick, Kate Isitt, James Cosmo e Therese Bradley. Rachel Carlson è un'affermata scrittrice e autrice di thriller di successo. Suo figlio Thomas muore annegato in un incidente e la vita di Rachel è segnata in modo indelebile da questo terribile lutto. A un anno di distanza dalla tragedia e con l'avvicinarsi della scadenza per la consegna del suo nuovo libro, la donna decide, su consiglio di un'amica, di trasferirsi a Ingonish Cove, nel bel mezzo delle Highlands scozzesi, dove, invece di trovare tranquillità, la scrittrice è costretta a fare i conti con il suo triste passato.

The strangers, ore 21:14 Premium Cinema Energy

Film thriller del 2008 diretto da Bryan Bertino, con Liv Tyler, Scott Speedman, Gemma Ward, Kip Weeks, Laura Margolis e Glenn Howerton. James e Kristen decidono di trascorrere un tranquillo weekend nella casa disabitata dei genitori di lui. Nel cuore della notte, una misteriosa ragazza bussa alla loro porta, dando vita a un incubo dove tre sconosciuti mascherati tenteranno di terrorizzare e uccidere la coppia.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Ender's Game, ore 21:00 Sky Cinema Family

Film di fantascienza diretto da Gavin Hood, con Harrison Ford, Asa Butterfield, Hailee Steinfeld, Viola Davis, Abigail Breslin. Ender Wiggins è un promettente dodicenne, selezionato per essere addestrato alla Battle School, accademia situata in una stazione orbitante attorno alla Terra dove i ragazzini si sfidano in sofisticati giochi di simulazione per prepararsi alla guerra vera. Adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Orson Scott Card.

Film d’azione da vedere stasera in TV

211 - Rapina in corso, ore 21.15 Sky Cinema Uno +24

Film d’azione del 2018 diretto da York Alec Shackleton, con Nicolas Cage, Cory Hardrict, Michael Rainey Jr., Sophie Skelton e Dwayne Cameron. Mike Chandler è un poliziotto prossimo alla pensione, vedovo e con un difficile rapporto con la figlia. La sua routine e quella del suo partner, nonché genero, è interrotta brutalmente da una rapina armata fino ai denti. “211 - Rapina in corso” è una pellicola ispirata a uno dei più lunghi e sanguinosi eventi della storia della polizia, un conflitto armato che nel 1997 cambiò per sempre il modus operandi del Los Angeles Police Department.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Land of the lost, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Film d’avventura del 2009 diretto da Brad Silberling, con Will Ferrell, Anna Friel, Jorma Taccone, Danny McBride, Raymond Ochoa e Pollyanna McIntosh. Il dottor Marshall e i suoi due figli si ritrovano senza volerlo catapultati indietro nel tempo, in una terra sconosciuta, dove vivono dinosauri e una pericolosa razza di uomini delle caverne, i Sleestak.

