Programmi TV da non perdere stasera, martedì 25 giugno

Guida ai programmi e alle serie tv che andranno in onda stasera, martedì 25 giugno, sui canali Sky

Programmi TV in onda stasera

Cuochi d’Italia, ore 20:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Alle 20:15 continua la nuova stagione di “Cuochi d’Italia”, la sfida culinaria condotta da Alessandro Borghese. 20 cuochi provenienti da tutte le regioni d’Italia si sfidano a colpi di piatti tipici e creatività. Il vincitore si aggiudicherà lo scettro di miglior cuoco regionale d’Italia. Ad affiancare Borghese, gli chef Cristiano Tomei e Gennaro Esposito.

Mollo tutto e cambio vita, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Su Sky Uno vediamo le nuove puntate di “Mollo tutto e cambio vita”, le storie di chi ha lasciato tutto per trasferirsi dall'altra parte del mondo. I protagonisti hanno abbandonato la loro vita in Italia per ricominciare altrove.

Camorriste, ore 21:00 Crime investigation

Su Crime investigation scopriamo la storia di alcune potenti donne della Camorra. Stasera è il turno di Antonella Madonna, diventata mafiosa per amore.

Master of photography: Antica Roma, ore 21:15 Sky Arte HD

Su Sky Arte HD vediamo “Master of photography”, il talent show europeo dedicato al mondo della fotografia. 8 concorrenti si sfidano all'ultimo scatto, giudicati dai fotografi Oliviero Toscani, Mark Sealy e Elisabeth Biondi.

Il signore dei coltelli, ore 21:00 Blaze

Su Blaze ancora una puntata de “Il signore dei coltelli”, dove vediamo l'agguerrita sfida tra abili forgiatori e appassionati di arti marziali e armi da taglio.

Chirurgia per rinascere, ore 21:00 lei

Il Dottor Zacharia, esperto di chirurgia facciale e il Dottor Penn, odontoiatra, hanno uno studio a Sydney, dove ogni giorno si incrociano le storie di tante persone, accomunate da un unico desiderio: quello di conquistare una nuova consapevolezza di sé. Un’operazione di chirurgia plastica non è solo un miglioramento estetico, ma può essere il punto di partenza per un percorso di rinascita.

Come è fatto: Supercar, ore 21:00 Discovery Channel

Vediamo da vicino le fabbriche che danno vita alle auto dei sogni. Seguiamo, passo per passo, la costruzione di alcune delle auto più famose del mondo, veri e propri gioielli a quattro ruote. Dalla Pagani Huayra all’Alfa Romeo 4C, passando per la Bugatti Veyron: gioielli a quattro ruote per pochi eletti!

Hitler: il conflitto finale, ore 20:55 National Geographic

Le storie delle battaglie disperate combattute durante la Seconda Guerra Mondiale. I soldati canadesi impiegano settimane a condurre la loro offensiva in Olanda. I tedeschi sono distratti e le forze alleate attaccano Walcheren.

Mega costruzioni: i re dell’ingegneria, ore 21:05 Discovery Science

La diga di El Cajon sul Rio Grande in Messico è un enorme progetto edile. Questa struttura da 750 milioni di dollari fornirà il due per cento dell'energia elettrica del Messico.

Il fuoco di spade, ore 21:00 History

Su History vediamo la sfida tra i migliori fabbri d’America, che ripercorre la storia delle armi dall'inizio della civiltà. Quattro professionisti gareggiano per cinque settimane, nella speranza di poter conquistare il titolo di campione e vincere il premio di 50.000 dollari.

L'incredibile Dr. Pol, ore 21:00 Nat Geo Wild

Su Nat Geo Wild un’altra puntata del reality show con protagonista il dr. Jan Pol gestisce una clinica veterinaria in Michigan insieme a sua moglie Diane e suo figlio Charles. Nella serie, seguiamo il suo lavoro quotidiano, che il dottore svolge con la dottoressa Brenda Grettenberger e la dottoressa Emily Thomas.

Crociere: navi da sogno, ore 21:00 Nat Geo People

Seguiamo le avventure del capitano e dell'equipaggio della Majestic Princess durante il viaggio inaugurale, da Shangai a Sydney fino in Nuova Zelanda.

Serie TV in onda stasera

Big Little Lies - 1^ TV, ore 21:15 Sky Atlantic

Su Sky Atlantic, torna Big Little Lies con la seconda stagione. La serie tv ha come protagoniste Celeste, Jane e Madeline. Le donne sono tre amiche e madri che vivono a Monterey e sono alle prese con i piccoli e grandi problemi della vita quotidiana.

Deep State - 1^ TV, ore 21:00 Fox

Su Fox, vediamo invece il finale della seconda stagione di“Deep State”, la serie con protagonista Max Easton, un agente MI6 in pensione costretto a tornare in campo per vendicare la morte di suo figlio.

False flag - 1^ TV, ore 22:05 Fox

Sempre su Fox torna, con la seconda stagione, “False flag”, la serie tv basata sulla storia dell'assassinio a Dubai del maggiore di Hamas Mahmud al-Mabhuh, il co-fondatore dell'ala militare del gruppo islamista palestinese Hamas.

Outlander, ore 21:00 Fox life

Su Fox life, rivediamo “Outlander”, la serie che racconta le avventure della viaggiatrice nel tempo Claire Beauchamp Randall Fraser. Ispirata alla saga letteraria di Diana Gabaldon, ha come protagonista un’infermiera della seconda guerra mondiale.

Art of Crime, ore 21:05 Fox crime

Alle 21:05 su Fox crime, rivediamo i primi episodi di “Art of Crime”, la serie tv francese sui crimini che riguardano il mondo dell’arte. I protagonisti sono Antoine Verlay, capitano di polizia e Florence Chassagne, storico dell'arte, che conducono le indagini presso l'Ufficio centrale della “Police nationale” per la lotta al traffico di beni culturali.

Chicago P.D. - 1^ TV, ore 21.15 Premium Crime

Su Premium Crime continuano gli episodi della sesta stagione di “Chicago P.D”, spin-off di “Chicago Fire”. La serie segue le vicende della polizia di Chicago, impegnata quotidianamente nella lotta contro il crimine.

The bold type, ore 21:15 Premium Stories

Alle 21:15, rivediamo la prima stagione di “The bold type”, la serie ispirata a ispirata alla vita di Joanna Coles, ex caporedattore del periodico americano Cosmopolitan. Le protagoniste sono tre giovani amiche, Jane, Kate e Sutton, che lavorano per Scarlet, una rivista femminile di moda, spettacolo, sport e amore.

Superstore - 1^ TV, ore 21:15 Premium Joi

Su Premium Joi alle 21:15, in prima visione tv, ancora un episodio della quarta stagione di “Superstore”, la sit-com con protagonisti America Ferrera e Ben Feldman nei panni di impiegati di un superstore americano.

Wrecked, ore 21:40 Premium Joi

Su Premium Joi, alle 21:40 rivediamo la terza stagione di “Wrecked”, la serie che racconta la storia di un gruppo di persone bloccate su un'isola, dopo che il loro aereo si è schiantato nell'oceano.

Arrow - 1^ TV, ore 21:15 Premium Action

Alle 21:15 su Premium Action vediamo la settima stagione di “Arrow”, la prima serie dell'Arrowverse, che ha avuto due spin-off: The Flash e Legends of Tomorrow. La serie è incentrata su Oliver Queen che, dopo aver passato cinque anni su un'isola deserta, fa ritorno a Starling City nei panni del giustiziere mascherato Green Arrow.

Supergirl - 1^ TV, ore 22.04 Premium Action

Su Premium Action invece un altro episodio della quarta stagione di “Supergirl”, la serie tv incentrata sulle avventure di Kara Zor-El, cugina kryptoniana di Superman che lavora come reporter alla C.A.T.C.O. WorldWide Media ma in segreto lavora al DEO con la sorella e protegge National City nei panni di Supergirl.

The Orville, ore 20:55 Fox Comedy

Su Fox Comedy alle 20:55 rivediamo la seconda stagione di “The Orville”, la serie tv ambientata quattrocento anni nel futuro a bordo dell'astronave USS Orville. Creata e interpretata da Seth MacFarlane nei panni del capitano Ed Mercer.

Fresh off the boat, ore 21:45 Fox Comedy

Alle 21:45 rivediamo anche la prima stagione della comedy ispirata al bestseller dello chef Eddie Huang, che racconta le vicende della famiglia di origine taiwanesi che apre una steak house ad Orlando negli anni '80.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

I Simpson, ore 20:55 Fox Animation

Alle ore 20:55 su Fox Animation, altri episodi del cartoon cult sulle avventure improbabili dell'irresistibile e strampalata famiglia Simpson. La serie è incentrata sulla famiglia Simpson, composta da Homer, sua moglie Marge e i loro tre figli Lisa, Bart e Maggie. Vivono nella città fittizia di Springfield. La serie ha vinto 32 Emmy Awards.

Regal Academy, ore 20:50 DeA kids

Su DeA kids vediamo “Regal Academy”, la serie animata tutta italiana con protagonista Rose, una ragazza con un grande amore per le favole e le scarpe. Quando trova una chiave che la trasporta nel mondo delle favole, scopre di essere la nipote di Cenerentola, direttrice di una prestigiosa scuola: la Regal Academy.

Paw Patrol, ore 20:50 Nick jr

Su Nick jr continuano gli episodi di “Paw Patrol”, la serie animata che segue le avventure di Ryder, un coraggioso bambino di dieci anni che, insieme ai suoi teneri cuccioli, aiuta tutti gli animali e le persone in difficoltà.

Henry Danger, ore 21:05 Nickelodeon

Su Nickelodeon continuano gli episodi di “Henry Danger”, la simpatica sit com con protagonista Henry Hart, un adolescente che viene assunto dal supereroe Capitan Man come assistente, col nome di Kid Danger. La serie segue le vicende di Capitan Man e Kid Danger nella loro lotta al crimine contro strampalati criminali.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

Lo show, creato nei Cartoon Network Studios di Londra, narra le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa e bizzarra famiglia, tutt'altro che convenzionale.

Stai fresco Scooby-Doo!, ore 21:00 Boomerang

La tanto sospirata vacanza a Parigi della Scooby-gang cambia drasticamente rotta quando Scooby-Doo e Shaggy vengono accidentalmente reclutati in una spedizione dall'altra parte del mondo.

Fancy Nancy Clancy, ore 20:550 Disney Junior

Alle 20:55 su Disney Junior le avventure di Nancy, la bambina stravagante e divertente protagonista della nuova serie animata “Fancy Nancy Clancy”. Nancy ha 6 anni e punta tutto sulla sua creatività e sulla fantasia, nel look e nella vita di tutti i giorni.

Coop & Cami - A voi la scelta - 1^ TV, ore 21:00 Disney Channel

Alle 21:00 su Disney Channel “Copp & Cami - A voi la scelta”, la nuova serie tv che vede due fratelli, Cooper e Cameron Wrather, alle prese con le vicissitudini quotidiane legate alla scuola e alla vita in famiglia. I due intraprendenti fratelli gestiscono un sito on-line seguito da oltre 100.000 persone.

Gravity Falls, ore 20:50 Disney XD

Alle 20:50 su Disney XD “Gravity Falls” la serie animata con protagonisti due fratelli gemelli che vanno in vacanza dal loro prozio nella città di Gravity Falls, nello stato americano dell'Oregon.

