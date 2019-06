Big Little Lies 2: le anticipazioni del terzo episodio

Nuovo appuntamento su Sky Atlantic con la seconda stagione di Big Little Lies . Non perdere il terzo episodio , in onda martedì 25 giugno alle 21.15. Intanto, ecco alcune anticipazioni.

Big Little Lies, stagione 2, episodio 3

The End of The World (La fine del mondo) è il terzo episodio della seconda stagione di Big Little Lies). Mary Louise, ancora più intenzionata a scoprire la verità dopo le presunte rivelazioni di Celeste, tenta di avvicinarsi a Jane: forse questa donna che sostiene di essere stata violentata da suo figlio potrebbe rivelarsi preziosa proprio per, paradossalmente, scagionarlo e ripulirne la memoria. Renata, nervosa e preoccupata per quanto sta succedendo a casa per colpa di Gordon, sfoga la sua ira contro il Preside Nippal.

Durante una sessione di terapia di coppia con la Dottoressa Reisman, Madeline è costretta a guardasi dentro e a dire la verità, a sé stessa prima ancora che a Ed, su come si sente, sulle sue paure, sui suoi dubbi e sui suoi desideri. La sua aggressività, la sua frustrazione, la sua insoddisfazione e la sua rabbia hanno un'origine ben precisa, ma non sarà facile far venire tutto a galla. Celeste, che ha vissuto un trauma prolungato negli anni, non riesce ancora completamente a pensare a Perry solo come a un mostro. E se in realtà fosse così? Elizabeth, la madre di Bonnie, cerca di aiutare la figlia come può...ma ci sono certi segreti che è meglio non vengano mai a galla...