5 film di vendetta da vedere nella collezione Revenge di Sky

Sky Cinema Collection (canale 303) è il canale di Sky Cinema dedicato alle rassegne e alle collezioni tematiche. Dal 24 giugno al 5 luglio la programmazione diventa REVENGE, con oltre 30 titoli che rappresentano al meglio il tema della vendetta. Tra questi, da non perdere martedì 25 giugno una grande prima visione tv, “Revenge” di Coralie Fargeat. Abbiamo selezionato i 5 film di vendetta da vedere assolutamente su Sky nei prossimi giorni.

Revenge (2017)

Martedì 25 giugno Sky Cinema Collection presenta “Revenge”, in prima visione tv. Una storia di vendetta al femminile diretta da Coralie Fargeat con Matilda Anna Ingrid Lutz, Kevin Janssens, Vincent Colombe, Guillaume Bouchède. La giovane Jen accetta di partire con l’amante Richard per un weekend in una sontuosa villa in mezzo al deserto. Quando inaspettatamente si uniscono a loro due amici di Richard, Jen si ritroverà ad essere prima vittima della violenza di uno e poi tradita dall’amante, finché non arriverà per lei il momento di vendicarsi. Un rape revenge movie d’autore che mostra un punto di vista completamente diverso dal solito.

Il fuoco della vendetta (2013)

Russell Baze è un trentenne che deve prendersi cura del padre in fin di vita e del fratello minore Rodney, indebitato reduce della guerra in Iraq. Sogna di poter sposare finalmente Lena mentre lavora duramente come operaio in un’acciaieria. A causa di un brutto incidente stradale, in cui perdono la vita delle persone, finisce in carcere. Quando esce, scopre che il fratello è entrato in un giro di boxe illegale e ci lascia la pelle. Diretto da Scott Cooper, “Il fuoco della vendetta” è un film molto riuscito, grazie anche all’interpretazione dei due protagonisti, Christian Bale e Casey Affleck, nei panni dei due fratelli. A completare il cast, attori come Woody Harrelson, Willem Dafoe, Sam Shepard e Forrest Whitaker. Su Sky Cinema Collection lunedì 24 giugno.

John Wick (2014)

Venerdì 28 giugno la collezione REVENGE propone “John Wick” di Chad Stahelski, il primo dei film della saga action interpretata da Keanu Reeves. John Wick è un ex killer professionista sposato con Helen, che però muore prematuramente qualche anno dopo per una brutta malattia. La sua sofferenza viene alleviata da un cucciolo di beagle, ultimo regalo della donna. Quando il cane gli viene brutalmente ucciso, John medita la sua vendetta e il suo passato gli si presenta prepotentemente di nuovo davanti. Un classico film d’azione con una trama poco originale ma curato nei minimi dettagli.

La vendetta di Carter (2000)

Remake di un film del 1970, “La vendetta di Carter” è un film del 2000 diretto da Stephen Kay con Sylvester Stallone, Michael Caine, Miranda Richardson, Alan Cumming e Rachael Leigh Cook. Jack Carter (Stallone) riscuote debiti per uno strozzino e va a Seattle per i funerali del fratello, morto in un misterioso incidente stradale. Deciderà di vederci chiaro e identificare gli assassini dell’uomo. Un action movie con tinte noir con un Sylvester Stallone molto convincente. Su Sky Cinema Collection sabato 29 giugno.

Solo per vendetta (2011)

Will Gerard, tranquillo professore di lettere, vede crollare tutto quando sua moglie viene picchiata e violentata. Mentre la rabbia e l’impotenza lo corrodono, un uomo incontrato in ospedale gli offre la possibilità di farsi giustizia da solo. Uno dei migliori film diretti da Roger Donaldson con Nicolas Cage, January Jones, Guy Pearce, Harold Perrineau, Jennifer Carpenter. Domenica 30 giugno su Sky Cinema Collection.