Film stasera in TV da non perdere oggi, giovedì 20 giugno

Film horror da vedere stasera in TV

Halloween, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Arriva su Sky Cinema Uno “Halloween”, sequel di “Halloween - La notte delle streghe” (1978), film diretto da David Gordon Green. Nel cast ritroviamo Jamie Lee Curtis e Nick Castle. Sono passati 40 anni da quando Laurie Strode è sopravvissuta alla carneficina avvenuta durante la notte di Halloween del 1978, a opera di Michael Myers. Durante i decenni trascorsi, Laurie si è preparata, a ragion veduta, ad un eventuale ritorno dello psicopatico. Jamie Lee Curtis nel sequel del 2018, prodotto da John Carpenter, del capolavoro horror del 1978.

Film biografici da vedere stasera in TV

Truth – Il prezzo della verità, ore 21:15 Sky Cinema Due

Regia di James Vanderbilt. Un film con Cate Blanchett, Robert Redford, Elisabeth Moss, Topher Grace, Dennis Quaid, Stacy Keach. Settembre 2004: due reporter della CBS finiscono nei guai per uno scoop su George W. Bush. L’incalzante resoconto di un famoso scandalo mediatico, da vedere.

Film gangster da vedere stasera in TV

Pulp fiction, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Capolavoro di Quentin Tarantino del 1994, con John Travolta, Samuel L. Jackson, Tim Roth, Amanda Plummer, Eric Stoltz, Bruce Willis. Quattro storie di violenza s'intersecano in una struttura apparentemente circolare che va avanti e indietro nel tempo. Film vincitore di un premio Oscar, un Golden Globe e Palma d’Oro a Cannes. Imperdibile.

Film d'animazione da vedere stasera in tv

Sherlock Gnomes, ore 21:00 Sky Cinema Family

Su Sky Cinema Family va in onda "Sherlock Gnomes", un giallo d'animazione che piacerà ai grandi e ai piccini. Diretto da John Stevenson, è il sequel di "Gnomeo e Giulietta" e ne conserva lo stesso spirito divertente. Gnomeo e Giulietta sono a Londra stavolta dove qualcuno sta facendo sparire tutti gli gnomi da giardino. Un caso perfetto per Sherlock Gnomes, investigatore che, con il fidato amico Watson, si mette subito sulle tracce del rapitore. Tra musica, balli e un pizzico di giallo, "Sherlock Gnomes" è il film ideale per trascorrere una serata con tutta la famiglia.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Sotto assedio - White House Down, ore 21:00 Sky Cinema Action

Regia di Roland Emmerich. Un film con Channing Tatum, Jamie Foxx, Maggie Gyllenhaal, Jason Clarke, Richard Jenkins. Durante una visita guidata dentro la Casa Bianca, un gruppo di uomini armati prende in ostaggio il presidente Sawyer, uccidendo o lasciando scappare tutti gli altri. Cale, aspirante agente della sicurezza, rimane dentro per recuperare la figlia chiusa in bagno durante l'attacco. Un film d’azione con un buon cast; la sceneggiatura avrebbe potuto essere più originale.

Chips, ore 21:15 Premium Cinema

Film d’azione americano del 2017 per la regia di Dax Shepard, con Dax Shepard, Michael Pena, Kristen Bell, Rosa Salazar, Adam Brody e Jessical McNamee. Jon Baker e Franck Poncharello sono appena entrati nella California Highway Patrol di Los Angeles: pur essendo molto diversi tra loro, insieme formeranno una squadra formidabile in un’avventura come non l’avevate mai vista.

Film thriller da vedere stasera in TV

Angeli e demoni, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Regia di Ron Howard. Un film con Tom Hanks, Ewan McGregor, Ayelet Zurer, Stellan Skarsgård, Pierfrancesco Favino. Roma e il mondo sono in lutto per la morte del Papa. Distrutto l'anello piscatorio, il camerlengo deve fronteggiare il rapimento dei quattro cardinali favoriti alla successione pontificia, inoltre, gli Illuminati (una confraternita venuta dal passato a rivendicare il primato della scienza sulla Chiesa e sullo Spirito) minacciano di distruggere la Città del Vaticano. Il collegio cardinalizio, riunitosi per eleggere il nuovo Papa, assolda Robert Langdon, docente di simbologia religiosa a Harvard. Tratto dall’omonimo romanzo di Dan Brown, il film non ha la stessa irriverenza del libro.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Suite francese, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Film drammatico del 2015 di Saul Dibb, con Michelle Williams, Matthias Schoenaerts, Kristin Scott Thomas, Sam Riley, Ruth Wilson, Lambert Wilson, Margot Robbie. Sono i primi mesi dell’occupazione tedesca della Francia. Nella cittadina di Bussy, la sposa di guerra Lucile Angellier attende in forzata compagnia della suocera le rare notizie del marito prigioniero. Intanto, Bussy viene invasa dai soldati tedeschi, che prendono alloggio nelle case degli abitanti del posto. Nella villa di Madame Angellier viene dislocato l'ufficiale Bruno Von Falk. Sulle prime Lucile cerca di ignorare la sua presenza, ma ben presto i due giovani verranno travolti dalla passione. Amore e guerra in un melodramma con Michelle Williams e Kristin Scott Thomas.

28 giorni, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Regia di Betty Thomas. Un film con Steve Buscemi, Diane Ladd, Sandra Bullock, Elizabeth Perkins, Dominic West, Viggo Mortensen. Gwen esagera con l’alcol e la droga e si trova costretta a una terapia di 28 giorni di disintossicazione. Cerca di sfuggirvi, ma poi si affeziona alla clinica. Quando uscirà cambierà vita, lasciando anche il suo ragazzo. Un film che affronta il tema delle dipendenze con leggerezza.

Cuore sacro, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Regia di Ferzan Ozpetek. Un film con Barbora Bobulova, Andrea Di Stefano, Lisa Gastoni, Caterina Vertova, Massimo Poggio. Irene Ravelli, giovane e spregiudicata imprenditrice, gestisce le aziende immobiliari ereditate dal padre. Due eventi la mettono in crisi. Scopre che in un vecchio palazzotto romano di famiglia - da trasformare in condominio - è rimasta intatta la stanza dove per anni, reclusa, attese la morte sua madre. E incontra Benny, ragazzina ladruncola, che le fa conoscere gli "sgusciati", l'invisibile sottosuolo umano di poveri di una metropoli. Tutto al femminile, è un film simmetricamente strutturato sui doppi e sulle coppie degli opposti con vari rimandi cinefili.

Film commedia da vedere stasera in TV

Cosa fai a Capodanno?, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Commedia italiana del 2018 per la regia di Filippo Bologna, con Luca Argentero, Ilenia Pastorelli, Alessandro Haber e Vittoria Puccini. 31 dicembre: mentre la radio annuncia una tempesta solare che investirà il pianeta: nel frattempo, si intrecciano le storie di alcune famiglie, che si ritrovano in un lussuoso chalet disperso per le montagne a festeggiare il Capodanno in maniera davvero fuori dal comune. Una commedia piccante e irriverente.

La truffa dei Logan, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Film americano del 2017 per la regia di Steven Soderbergh con Channing Tatum, Daniel Craig, Adam Driver, Seth McFarlane, Riley Keough e Katie Holmes. Jimmy Logan, minatore del West Virginia, convince il fratello Clyde – veterano della guerra in Iraq – e la sorella Mellie, a prendere parte a una rapina ai danni del Charlotte Motor Speedway. Per riuscire nel suo intento Jimmy cerca l'aiuto dell'esperto Joe Bang, ma non tutto fila liscio come dovrebbe. A rendere il piano ancora più rischioso è il fatto che i ladri siano costretti a mettere a segno il colpo durante il Coca-Cola 600, l'evento NASCAR più popolare dell'anno. Cercando di riuscire nell'impresa, i Logan hanno un ulteriore ostacolo da superare quando su di loro inizia a indagare una inesorabile agente dell'FBI. Da non perdere.

Io & Annie, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Film commedia del 2018 diretto e interpretato da Woody Allen, con Diane Keaton, Tony Roberts, Carol Kane, Paul Simon e Shelley Duvall. La pellicola porta sullo schermo la storia d’amore tra Alvy Singer e Annie e le riflessioni sulla vita e la morte del protagonista, con lo sfondo della magica cornice newyorkese degli anni Settanta. Il film ha vinto 4 premi Oscar e un Golden Globe.

Totò, Peppino… e la dolce vita, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Un film di Sergio Corbucci. Con Totò, Mara Berni, Francesco Mulè, Peppino De Filippo, Gloria Paul. Totò e Peppino, dal loro paesino del meridione, vengono inviati dai compaesani a Roma per interessarsi al progetto di una grande autostrada che dovrebbe attraversare il sud. Invece di perorare la causa, i due si danno alla dolce vita. Un film imperdibile per gli amanti della comicità di Totò.

Il diario di Bridget Jones, ore 21:00 Comedy Central

Regia di Sharon Maguire. Un film con Renée Zellweger, Colin Firth, Hugh Grant, Gemma Jones, Jim Broadbent, Sally Phillips. Straordinario successo per la storia di Bridget Jones, una trentenne inglese, buffa e divertente, che cerca disperatamente di non rimanere single un giorno di più. Un ritratto dolceamaro che ha segnato e divertito intere generazioni, da non perdere.

Film fantastici da vedere stasera in TV

Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, ore 21:15 Premium Cinema +24

Film fantastico del 2004 diretto da Alfonso Cuarón, con Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Gary Oldman, Alan Rickman e David Thewlis. Terzo capitolo della saga firmata dalla celebre penna di J. K. Rowling. Harry si trova al terzo anno di scuola ad Hogwarts, quando il pericoloso assassino Sirius Black evade dalla prigione di Azkaban. Un appuntamento imperdibile per i fan del celebre mago.

Contact, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Regia di Robert Zemeckis. Un film con Jodie Foster, James Woods, Tom Skerritt, Matthew McConaughey, William Fichtner. Una scienziata, Ellie Harroway, risponde a segnali che provengono da Vega e decide di recarsi nello spazio per entrare in contatto con gli extraterrestri. Un film di fantascienza del 1997, da vedere.

