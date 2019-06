Film stasera in TV da non perdere oggi, domenica 9 giugno

La guida ai film che andranno in onda stasera, domenica 9 giugno, in TV su Sky. Commedie, thriller e tanto altro

Film commedia da vedere stasera in TV

Caro dittatore, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Su Sky Cinema Uno arriva “Caro dittatore”; un film di Lisa Addario e Joe Syracuse, con Michael Caine, Odeya Rush, Katie Holmes, Jackson Beard, Jason Biggs, Seth Green. Un dittatore in fuga si rifugia a casa di una studentessa ribelle a cui insegnerà come conquistare il potere a scuola. Un’insolita commedia per un divertente fine settimana in relax.

Italo, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Lungometraggio d’esordio di Alessia Scarso alla regia, con Marco Bocci, Elena Radonicich, Barbara Tabita, Vincenzo Lauretta, Martina Antoci. Il film è girato in Sicilia (tra Scicli, Modica e Ragusa) ed è basato sulla storia vera di un cane meticcio che nell'estate del 2009 apparve in circostanze mai chiarite a Scicli, guadagnando una popolarità per le sue doti tale da meritarsi la cittadinanza onoraria. Una narrazione gradevolmente surreale che offre spunti interessanti, tra grazia e umorismo.

Uno sceriffo extraterrestre... poco extra e molto terrestre, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Film commedia del 1979 diretto da Michele Lupo, con l’indimenticabile Bud Spencer insieme a Raimund Harmstorf, Cary Guffey, Joe Bugner e Giovanni Cianfriglia. Lo sceriffo di una cittadina americana deve difendere un piccolo alieno dai militari che vogliono catturarlo. Un film imperdibile per i fan di Bud Spencer e per gli amanti del genere.

Cinderella story - Se la scarpetta calza, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Regia di Michelle Johnston, con Sofia Carson, Jennifer Tilly, Thomas Law, Amy Louise Wilson, Jazzara Jaslyn, Nicole Fortuin, David Ury, Chloe Perling, Ally White. Tessa Golding viene assunta come assistente dalla matrigna Divine e dalle sorellastre Olympia e Athena per accompagnarle a un provino. Le sorellastre vorrebbero essere scelte per il ruolo di Cenerentola nello spettacolo organizzato dal famoso cantante Reed West. Nel frattempo, Tessa stringe amicizia con la truccatrice Georgia, che la convince a partecipare al provino sotto falsa identità in modo da non essere scoperta da matrigna e sorellastre. Una rivisitazione della favola di Cenerentola in un film romantico indirizzato soprattutto ai teenager.

Johnny English – La rinascita, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Regia di Oliver Parker. Un film con Rowan Atkinson, Richard Schiff, Tim McInnerny, Burn Gorman, Ben Miller, Mark Ivanir. Secondo capitolo della spassosa saga spy: Johnny English, sperduto nella remota Asia, viene richiamato per una missione che soltanto lui può portare a termine: sventare un attentanto al premier cinese. Protagonista indiscusso, ovviamente, è ancora una volta lui, Rowan Atkinson, l’attore e comico britannico noto ai più come Mr. Bean. Una commedia dallo spirito strampalato e dissacrante.

Film thriller da vedere stasera in TV

The Village, ore 21:15 Sky Cinema Due

Regia di M. Night Shyamalan. Un film con Joaquin Phoenix, Adrien Brody, Bryce Dallas Howard, William Hurt, Sigourney Weaver. Una comunità vive isolata ai confini di un bosco abitato da mostri. Un giorno qualcuno violerà la zona proibita, interrompendo la tranquillità del villaggio. Le angosce di un’epoca oscura vengono fotografate in questa fiaba nera. Un thriller da non perdere.

Hangman – Il gioco dell’impiccato, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Regia di Johnny Martin, film del 2017 con Al Pacino, Brittany Snow, Karl Urban, Sarah Shahi, Joe Anderson, Michael Papajohn. Ray Archer è un detective della squadra omicidi. Il suo collega Will Ruiney, invece, è esperto di profili criminali. La coppia viene incaricata di catturare uno dei serial killer più pericolosi della zona che sta commettendo una serie di omicidi basandosi in maniera macabra sul gioco dell’impiccato. Anche la giornalista Christi Davies, però, sta seguendo il caso da vicino. Da vedere per gli amanti dei thriller e per i fan di Al Pacino.

Film fantastici da vedere stasera in TV

Il regno di Wuba, ore 21:00 Sky Cinema Family

Film diretto da Raman Hui. Tra gli uomini e i mostri non c’è mai stata armonia: la paura, infatti, ha da sempre mosso i primi a dare la caccia ai secondi. La Regina dei Mostri, consapevole di questa situazione, cerca di preservare la vita di un futuro nascituro della sua specie. A tale scopo, ingravida un umano, il buon Song Tianyin, che insieme alla cacciatrice di mostri Xiaolan, daranno alla luce il piccolo Wuba e lo difenderanno da pericoli e minacce. Un film fantasy da vedere con tutta la famiglia.

Warcraft - L’inizio, ore 21:07 Premium Cinema +24

Film ispirato alla leggendaria saga videoludica di “Warcraft”, uscito nel 2016 per la regia di Duncan Jones, con Paula Patton, Travis Flammel, Ben Schnetzer e Ben Foster. Il pacifico regno di Azeroth viene sconquassato dall’invasione degli Orchi provenienti da un’altra dimensione. Ognuno dei due schieramenti è guidato da eroi e condottieri storici del videogioco, e il finale è tutt’altro che scontato. Un film dedicato agli appassionati di Warcraft e agli amanti del fantasy in generale.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Stolen, ore 21:00 Sky Cinema Action

Film d’azione americano del 2012 di Simon West, con Nicolas Cage, Malin Akerman, Josh Lucas e Danny Huston. Will Montgomery è un ex detenuto: ha scontato la pena dopo essere stato tradito a seguito di una rapina il cui bottino milionario non è mai stato recuperato. Will viene contattato da un vecchio socio, il quale sostiene di aver rapito sua figlia e di volere i soldi: avrà solo 12 ore per trovare il bottino, e potrà contare solo su se stesso. Un film adrenalinico da gustare minuto per minuto, mentre la tensione cresce fino ad esplodere.

Tomb Raider, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Su Sky Cinema Uno +24 va in onda, alle 21.15, “Tomb Raider”. Il film è diretto da Roar Uthaug, nel cast: Alicia Vikander, Dominic West, Walton Goggins, Daniel Wu, Kristin Scott Thomas. Lara Croft raggiunge un'isola in Giappone per chiarire il mistero della scomparsa di suo padre. Un restyling azzardato che si distacca nettamente dalla precedente incarnazione di Lara Croft.

The fast and the furious: Tokyo drift, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Regia di Justin Lin. Un film con Lucas Black, Bow Wow, Nathalie Kelley, Sung Kang, Brian Tee, Leonardo Nam. Terzo capitolo della saga “Fast and furious”: per evitare la galera Sean si trasferisce a Tokyo, ma finisce in un giro di corse clandestine controllato dalla mafia locale. Adrenalina e alta velocità, per gli appassionati del genere.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Amore inaspettato, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Per la regia di Michael Mailer, con Demi Moore, Alec Baldwin, Dylan McDermott. “Amore inaspettato” racconta la storia di Bill Oakland, scrittore di libri di successo, perde la moglie e la vista in un incidente stradale. Cinque anni dopo, Suzanne Dutchman è costretta a prestar servizio sociale e deve per tale ragione recarsi a far visita a Bill tre volte a settimana per leggergli qualcosa. Ben presto, tra i due, nasce una relazione sentimentale. Film delicato, che colpisce per l’ottima scenografia e la colonna sonora.

The Imitation Game, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Film del 2014 diretto da Morten Tyldum. Protagonista è Benedict Cumberbatch nei panni del matematico e crittoanalista Alan Turing, mentre Keira Knightley ricopre il ruolo della giovane matematica Joan Clarke. La pellicola è stata candidata a otto Premi Oscar e ha vinto la statuetta come miglior sceneggiatura non originale. Da non perdere.

Third Person, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Film drammatico americano del 2013 per la regia di Paul Haggis, con Liam Neeson, Maria Bello, Mila Kunis, Kim Basinger, Adrien Brody e Olivia Wilde. Michael è uno scrittore che vive a Parigi, reduce del divorzio dalla moglie. Un giorno riceve visita dall’amante, ambiziosa giornalista che sogna di esordire nella narrativa. A New York un’ex attrice vuole la custodia di suo figlio. A Roma, Sean, uomo d’affari, si innamora di una nomade. Tre storie di amore, passione e tradimento ambientate in tre parti del mondo molti diverse, con tutte le analogie del caso. Un “puzzle sentimentale”.

Ore 15:17 – Attacco al treno, ore 21:15 Premium Cinema

Film diretto da Clint Eastwood, con Anthony Sadler, Alek Skarlatos, Spencer Stone, Jenna Fischer, Judy Greer. La storia di Anthony Sadler, Alek Skarlatos e Spencer Stone, le persone che riuscirono a bloccare la follia omicida di un terrorista sul treno Amsterdam – Parigi, nell'agosto 2015. Clint Eastwood ha chiesto ai veri protagonisti di interpretare loro stessi.

Guarda anche gli altri programmi in onda stasera in TV